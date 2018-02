SOHR: Minst 172 drept i luftangrep mot Øst-Ghouta ved Damaskus

Ifølge London-baserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble 127 mennesker drept i flyangrep fra syriske regjeringsstyrker i går. I tillegg kommer minst 45 drepte i dag.

Det er trangt på det provisoriske likhuset i Hamouria etter angrepene i går og i morgentimene i dag. Bildet er tatt i dag tidlig. Foto: ABDULMONAM EASSA / AFP

Minst 39 av dem som ble drept i går var barn. Minst 600 personer er såret de siste to dagene, opplyser SOHR.

Da hadde gruppen flere ganger gjennom dagen oppjustert tallet på antall drepte etter luftangrepene fra syriske regjeringsstyrker

– Flyene skyter på alt som beveger seg i boligområdene, fortalte en lege til nyhetsbyrået DPA mandag. Meldingen om nye drepte tyder på at offensiven fortsetter i dag.

– Våre sykehus er overfylte med sårede personer. Vi begynner å bli fri for anestesi og andre viktige legemidler.

Fortvilede barn uten foreldre på sykehuset i Douma i Øst-Ghouta. Mange av barna vet ikke om foreldrene fortsatt er i live. Felles for dem er at de har sett og opplevd ting som vil prege dem for livet. Foto: HAMZA AL-AJWEH / AFP

Verste bombing på flere år

Ifølge BBCs Midtøsten-korrespondent var gårsdagens bombeangrep i Øst-Ghouta det verste folk der har opplevd i løpet av én dag på flere år.

En syrisk kvinne og tre barn løper for å finne dekning under den syriske bombingen av Hamouria i går. Foto: ABDULMONAM EASSA / AFP

Bombingen har ødelagt mye av den infrastrukturen folk i en by trenger for å overleve. Det kan virke som om bakerier, matvarebutikker og lagre med mat har vært mål for de syriske regjeringsstyrkene.

Fire feltsykehus, inkludert en fødselsklinikk ble også truffet. Innbyggerne frykter at den syriske regjeringen vil bombe i stykker alt, på samme måte som de gjorde det i storbyen Aleppo.

FN: – Må stoppe nå

Mandag kveld gikk FN ut med en uttalelse hvor de ber om at luftangrepene stopper umiddelbart.

– Det er viktig å avslutte denne meningsløse menneskelige lidelsen. Angrep mot sivile og infrastrukturer må stoppe nå, sier koordinator for FNs flyktningbyrå, Panos Moumtzis.

Øst-Ghouta ligger like utenfor hovedstaden Damaskus. Det bor om lag 400.000 mennesker der, og området har vært beleiret, eller omringet, av syriske styrker siden 2013. Nå forsøker syriske regjeringsstyrker å ta over kontrollen. Foto: HAMZA AL-AJWEH / AFP

Etter sju år med krig har syriske regjeringsstyrker, støttet av russiske militære, tatt tilbake kontrollen over mange områder.

Russland: Opprørerne har ansvaret

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, beskylder den USA-ledede koalisjonen for å forsøke å hindre at Syria opprettholdes som en enhetlig stat. Russerne har trukket ut mesteparten av sine styrker, men er fortsatt Assad-regimets viktigste støttespiller internasjonalt. Foto: DON EMMERT / AFP

Men Russlands utenriksminister mener rapportene om sivile lidelser er overdrevet. – De humanitære problemene i Øst-Ghouta og Idlib blir aktivt hypet opp av FN, sa Sergej Lavrov i går.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass insisterer Lavrov på at de syriske angrepene er rettet mot Nusrafronten, en opprørsgruppe som i hvert fall tidligere var knyttet til Al Qaida. I 2016 skiftet gruppen navn til Jabhat Fateh al-Sham, men det er uklart om den i praksis har brutt med Al Qaida.

Lavrov hevder også at offensiven i Ghouta har som mål å stanse Nusrafrontens «provokasjoner», eller stadige artilleriangrep rettet mot boligområder i Damaskus. Han sier ifølge Tass at «mer og mer tyder på at USA ikke ønsker å bekjempe terroristene i Nusrafronten».

I praksis kjemper soldater fra denne gruppen sammen med USA-allierte soldater i Den frie syriske hær, FSA, mot syriske regjeringsstyrker i Øst-Ghouta.

Siste skanser for opprørerne

En av de sårede i gårsdagens angrep får behandling ved et feltsykehus i Kafr Batna i går. Mohammed og moren ble såret da syriske fly angrep byen Jisreen i Øst-Ghouta i går. Foto: AMMAR SULEIMAN / AFP

Idlib-provinsen og Øst-Ghouta er blant de siste områdene som opprørere fortsatt holder.

Men Øst-Ghouta har vært beleiret av regjeringsstyrker siden 2013, og hjelpeorganisasjoner har hatt store problemer med å få nødhjelp inn til de 400.000 innbyggerne.

Det finnes foto som viser at Røde Halvmåne kom inn med en hjelpesending til byen Douma 14. februar, men behovet for hjelp er veldig mye større enn det som nå slipper forbi de syriske styrkene som kontrollerer veiene inn til Øst-Ghouta.

Syrias Røde Halvmåne losser en bil med nødhjelp i Douma, Øst-Ghouta, 14. februar. Foto: ABDULMONAM EASSA / AFP

Forbereder bakkeoffensiv

Syrian Observatory for Human Rights meldte i helgen at syriske styrker har begynt å forberede en bakkeoffensiv mot den beleirede enklaven.

– Forsterkningene er komplette. De venter bare på grønt lys, sa SOHRs leder Rami Abdulrahman søndag.

Samme dag ble byer og tettsteder i Øst-Ghouta rammet av 260 raketter, tunge artilleriangrep og luftangrep. Det er ingenting som tyder på at offensiven er over.