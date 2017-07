SOHR: IS mister kontrollen over Raqqa

En syrisk styrke støttet av USA har drevet jihadister fra terrorgruppen IS ut av halve Raqqa, mindre enn to måneder etter at styrken inntok byen.

Les mer om slaget om Raqqa: Syriske opprørskrigere støttet av USA har trengt inn i gamlebyen i Raqqa, hvor de kjemper mot IS-styrker.

– De syriske demokratiske styrker kontrollerer nå 50 prosent av byen, til tross for IS' voldsomme motstand, sa Rami Abdel Rahman i Det syriske observatoriet for menneskerettigheter (SOHR) i dag.

Hard motstand fra IS

Styrken, som består av arabiske og kurdiske soldater, inntok Raqqa 6. juni og har siden beveget seg gradvis innover mot byens kjerne.

De støttes av flyangrep, spesialstyrker, våpen og annet utstyr fra en USA-støttet koalisjon.

IS har kjempet imot med bilbomber, selvmordsangrep og væpnede droner.

Flere IS-flagg ble reist da terrorgruppen erklærte etableringen av en islamsk stat i 2014. Nå er de i ferd med å miste kontrollen over Raqqa. Foto: Stringer / Reuters

Byen har vært holdt av IS siden de først erklærte den som sin hovedstad i 2014, og det antas at flere angrep på den vestlige sivilisasjonen er planlagt herfra.

Frykter brudd på folkeretten

Titusenvis av sivile har flyktet fra den intense volden i Raqqa, men FN antar at rundt 50.000 mennesker fortsatt er fanget i byen.

Tusenvis av kvinner og barn har måttet flykte fra terroren og kamphandlingene som finner sted i Raqqa. Foto: Hussein Malla / AP

Human Rights Watch i Syria har uttrykt bekymring for de rapporterte folkerettsbruddene som har funnet sted i tidligere IS-okkuperte områder.

I Mosul har det vært flere tilfeller av mishandling og krigsbrudd utført av irakiske styrker. Nå håper de at det samme ikke vil gjenta seg i det som har blitt regnet som IS' «hovedstad».