SOHR: – 42 drept i to selvmordsangrep i Homs

Ifølge den London-baserte eksilgruppen rammet selvmordsangrepene president Bashar al-Assads sikkerhets- og etterretningsstyrker i bydelene Ghouta og Mahatta i Homs, melder AFP.

– Angrepet rammet hovedkvarterene til de statlige sikkerhets- og etterretningsstyrkene i to sentrale områder av Homs, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman til nyhetsbyrået.

Guvernørkontoret i byen melder på sin side at det er minst 20 drepte og 25 sårede etter selvmordsangrepene.

En høytstående etterretningsoffiser skal være blant de drepte, ifølge Abdulrahman. Dette blir også bekreftet av statlig syrisk TV.

Så langt har det ikke kommet noen opplysninger rundt hvem som står bak angrepene.

Syriske sikkerhetsstyrker sperret lørdag formiddag av sentrumsområdet i Homs. Assad-regimet har kontrollert Homs siden mai 2014.

Byen er landets tredje største by. Myndighetene fikk kontroll over byen etter at opprørere gikk med på en avtale i regi av FN.

I ettertid har situasjonen i Homs vært ustabil og preget av flere bombeangrep. I fjor ble 64 personer drept i et dobbeltangrep i byen.