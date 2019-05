Snur dansk valgkamp på hodet

Statsministeren møtte søndag kveld Socialdemokratiets partileder Mette Frederiksen til den første statsministerduellen i valgkampen.

Debatten kom på et svært interessant tidspunkt i dansk politikk, kun tre dager etter at Lars Løkke Rasmussen åpnet for et samarbeid over midten i dansk politikk i sin bok «Befrielsens øyeblikk», og skapte kaos på borgerlig side.

Frieriet ble avvist samme dag av Mette Frederiksen, som har et stort forsprang på meningsmålingene. Men mye tyder på at forslaget har klangbunn hos velgere som ikke ønsker de mindre partiene ytterst til høyre og venstre i regjering.

Det var derfor knyttet stor spenning til hvordan Socialdemokratiets partileder ville håndtere situasjonen under debatten.

Mette Frederiksen har lenge blitt pekt på som Danmarks neste statsminister, her under den første statsministerduellen i valgkampen på TV2 søndag kveld. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Befrielsens øyeblikk, for hvem?

Gjennom halvannen times debatt på dansk TV2, fikk også publikum anledning til å stille spørsmål til de to partilederne.

Det første spørsmålet fra publikum til Mette Frederiksen handlet om nettopp hvorfor hun avviser at de to partiene Venstre og Socialdemokratiet kan gå i regjering sammen.

– Vi samarbeider mye på Christiansborg, men når det er sagt, så er det først og fremst et spørsmål om politikk. Det er store politiske uenigheter, påpekte Mette Frederiksen.

Hun viste blant annet til at Venstre kjemper for en høyere pensjonsalder, mens Socialdemokratiet har foreslått en rett til tidligere pensjon for enkelte yrkesgrupper.

Lars Løkke Rasmussen har kritisert Socialdemokratiets forslag for å være et «bløff-nummer», noe som gjør det umulig å danne regjering sammen, sa Mette Frederiksen.

Hun kritiserte også statsministeren torsdag for å sammenligne ekstreme partier til høyre med mindre partier på venstresiden.

Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen står på samme side i ønsket om et paradigmeskifte i dansk innvandringspolitikk. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Nytt politisk landskap

Meningsmålinger har i lang tid pekt på Mette Frederiksen som Danmarks statsminister etter valget 5. juni, men årets valgkamp har ført Danmark inn i et nytt politisk landskap.

De nye partiene Stram Kurs og Nye Borgerlige utfordrer den borgerlige alliansen med sine ekstreme partiprogram på innvandringsfeltet.

Samtidig har Lars Løkke Rasmussens bok ført til ytterligere kaos i den borgerlige blokken, der Dansk Folkeparti og Liberal Alliance nå er i fritt fall på meningsmålingene.

Kristian Thulesen Dahl unnlot å gå i regjering i 2015, men sikret at Lars Løkke Rasmussen ble statsminister. Her fotografert sammen med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt på Christiansborg i juni 2015. Foto: Casper Dalhoff / Ap

Setter Mette Frederiksen i en vanskelig skvis

Årsaken til at Mette Frederiksen ikke smeller døren i ansiktet på Løkke, er at hun må ta hensyn til velgere som ikke er fremmede for Løkkes visjon, påpeker politisk kommentator i Danmarks Radio Uffe Tang.

– Hun har ingen interesse av å gi ham den muligheten. Men det er en balansegang, for det er en fornemmelse av – også hos Socialdemokratiet – at det har klangbunn i befolkningen når partiene i midten viser at de kan finne hverandre, forklarer Uffe Tang i DR.

Totalt 13 partier stiller til valget, men med kun to statsministerkandidater til debatt, ga det rom for å diskutere en rekke spørsmål knyttet til velferd, helse, eldreomsorg, skole, integrasjon og klima.

Mette Frederiksen leder på meningsmålingene, men ingen tar seieren på forskudd. Foto: HENNING BAGGER / AFP

Boret i splittelsen i rød blokk

Partiene i den såkalt røde blokken leder på meningsmålingene med en oppslutning på 54,8 prosent, men Mette Fredriksen går til valg på å danne en mindretallsregjering med kun Socialdemokratiet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen gikk derfor taktisk til verks og boret i de politiske splittelsene mellom partiene i rød blokk under debatten, og utfordret Mette Frederiksen til å komme med konkrete løfter, spesielt i innvandringspolitikken, som kan gjøre samarbeidet på venstresiden desto vanskeligere etter valget.

– Venstre vil så tvil om det kan la seg gjøre å danne en S-regjering uten å fjerne for eksempel taket på enkelte sosiale ytelser. Og hvis hun står fast, så handler det om å få henne til å love i valgkampen at hun ikke vil fjerne dem, sier Uffe Tang og utdyper.

– For så kan det ende med et kommende løftebrudd, hvis man likevel bøyer seg. Eller i ytterste konsekvens simpelthen la en ny regjering falle på det spørsmålet.

Lars Løkke Rasmussen ligger langt bak på meningsmålingene, men benyttet anledning til å bore i splittelsen i rød blokk i håp om å fremstå som en mer styringsdyktig statsminister. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Advarer mot nyvalg

Socialdemokratiets ønske om en stram innvandringspolitikk står fast, gjentok Mette Frederiksen under debatten.

I februar stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og regjeringen gjennom det såkalte «paradigmeskiftet» i innvandringspolitikken i Folketinget.

Danmarks fokus er nå endret fra integrasjon til hjemsendelse.

Det vil Radikale Venstre ha reversert, og listen over øvrige krav fra rød blokk til Mette Frederiksen begynner å bli lang.

For å kunne peke på henne som statsminister, krever de Radikale en u-sving i paradigmeskiftet, mens Enhetslisten kun vil støtte en S-regjering dersom det ikke er på bakgrunn av Radikale Venstres økonomiske politikk.

Mette Frederiksen advarte under debatten om at det kan ende med nyvalg dersom partiene på venstresiden ikke stiller seg bak henne.

Partileder i Radikale Venstre Morten Østergaard var kunnskapsminister i Helle Thorning-Schmidts første regjering. Her sammen med den gang partikollega og kulturminister Uffe Elbæk i 2011. Foto: Marie Hald / SCANPIX

Mener Mette Frederiksen driver symbolpolitikk

Partileder i Radikale Venstre, Morten Østergaard, fnyser av Mette Frederiksens advarsel.

– Vi kan ikke tvinge noen til å bli statsminister mot deres vilje, sier han til dansk TV2.

Tidligere i år svømte partilederen fra den omstridte øya Lindholm til Kalvehave på Sydsjælland for å vise sin misnøye med det han mener er symbolpolitikk ført av regjeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

– Men det vi kan tvinge dem til, det er jo å ta et valg: Vil man fortsette med kursen vi har sett med Dansk Folkeparti, hvor vi får Sjælsmark Kaserne (omstridt utreisesenter for asylsøkere, red.anm.), undervisningskøer, saker som lille Mint fra Køge som ikke får lov å bo her i Danmark med sin familie. Eller skal vi sette en ny retning, hvor det handler om å løse de reelle problemene og skape trygghet for borgerne ved at vi har styr også på den neste flyktningkrisen, sier Morten Østergaard etter debatten til TV2.

Han påpeker at det for Radikale Venstre handler om å sette en ny kurs for Danmark etter valget 5. juni.