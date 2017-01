Snøskred i Italia: flere døde og savnet

Ifølge italienske medier skal flere være døde etter skredet som kom i går kveld. Det ble først meldt om at så mange som 30 var funnet omkommet, men det er trolig ikke riktig.

Antonio Crocetta, som leder letingen, sier til AFP at det er funnet mange døde. Ifølge italiensk ble noen av de omkomne funnet inne i et hotel i byen Farindola. Det italienske nyhetsbyrået ANSA melder at hotellet er delvis begravet i snø.

To personer som befant seg på utsiden av hotellet er reddet.

Corriere Della Serra skriver at det var 18 voksne og to barn på hotellet. I tillegg var syv ansatte på jobb. Redningstjenestens kjøretøy ble stanset av snø og trær som hadde falt over ende om lag to kilometer fra hotellet.

Vanskelig å komme fram

På grunn av vanskelige forhold kom ikke redningsmannskaper fram til hotellet før ved 4-tiden i natt, melder La Reppublicca. Hotellet skal ha flyttet seg flere meter etter skredet.

– Vi ser lys inne, men vi hører ikke stemmer, sier redningsmenn, til avisen.

Skredet gikk i fjellet Gran Sasso i Abruzzuregionen, i det samme området som ble rammet av flere jordskjelv i går og i oktober i fjor. Rundt 300 mennesker døde i skjelvene i oktober.

