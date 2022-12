Snøkaos i Storbritannia – Stine måtte overnatta på flyplassen

Stine Steinshaug, saman med dotter si Lea og mor si Pia, fekk eit litt lengre opphald i London enn planlagt.

– Me skulle ta eit fly i går. Det blei kansellert. Me fekk så eit anna fly litt seinare på kvelden, men også det blei kansellert, seier Steinshaug.

– Sidan då har det eigentleg ikkje vore noko informasjon, legg ho til.

Stine, Lea og Pia Steinshaug på Gatwick i London. Foto: Privat

Natta på flyplassen beskriv ho som «lite triveleg».

– Det var fullt kaos. Folk låg overalt, så me var absolutt ikkje dei einaste. Det var veldig mange som var i same situasjon, seier Steinshaug.

– Det var veldig kaldt, så me måtte faktisk opna koffertane våre, pakka ut alt og leggja det både under og over oss, legg ho til.

Fleire innstilte fly

No har familien fått eit fly som har avgang klokka 11.00. På tredje forsøk ser det ut som dei skal klara å koma seg til Trondheim.

– Enn så lenge så gjer det i alle fall det, seier Steinshaug.

Stine Steinshaug seier ho blei overraska over dei kansellerte flya, då ho meiner vêret ikkje kunne beskrivast som ekstremt.

– Som nordmenn så synest me dette var rart, seier ho.

Familien måtte bruka kleda som dyner. Foto: Privat

Ti Norwegian-avgangar frå London blei søndag råka av stengt rullebane på Gatwick grunna snøvêr.

Kommunikasjonssjef Esben Tuman i Norwegian seier til NRK at ingen fly er kansellerte frå Storbritannia i dag, men ber London-reisande følgja med på informasjonen på flyplassen.

– Om nokre av våre flygingar blir råka, så vil passasjerane høyra frå oss, forsikrar Tuman.

Måndag må passasjerar belaga seg på forseinkingar og kanselleringar på flyplassar kring London grunna uvêr.

BBC melder at Gatwick og Stansted stengde rullebanane sine søndag grunna det dårlege vêret. Flya har no byrja letta igjen, men mange fly har blitt kansellerte er blitt flytta på.

Meir enn 50 avgangar blei avlyst på flyplassen Heathrow søndag.

Vanskelege køyreforhold

Vêrforholda har også skapt problem for fleire tog til og frå flyplassane.

Britiske styresmakter åtvarar om farlege forhold på vegane måndag morgon og bilistar blir bedne om å rekna forseinkingar i trafikken som følgje av snø.

Ei snødekt gate nordvest i London. Foto: Dominic McGrath / AP

Blant anna er det meldt om store forseinkingar på den trafikkerte motorvegen M25 mot London, som er stengt ved Hertfordshire på grunn av tungt snøfall.

Ifølgje Sky News har fleire bilistar vore køfaste i fleire timar.

Mange britar må også belaga seg på å drikka vekas fyrste kaffi- eller tekopp utan å kunna lesa avisa. Leveringa av blant anna The Times og The Sun har blitt forseinka som følgje av trafikkproblem.

«Troll of Trondheim»

Måndag er det framleis gult farevarsel med snø, is og tåke fleire stader i landet, viser det britiske Met Office.

I Storbritannia har kuldebølgja fått namnet «Troll of Trondheim». Britiske medium har slått opp namnet stort og nokre har hevda at Trondheim er byen der «den kalde lufta kjem frå».

Medium i Storbritannia har omtalt «Troll of Trondheim» mykje dei siste dagane. Foto: OWEN HUMPHREYS / AP

Statsmeteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt sa til NRK søndag at dette ikkje er eit omgrep som har blitt brukt tidlegare, og at det ikkje er noko som tyder på at kulda kjem frå trønderhovudstaden.

Stine Steinshaug, som sjølv er trønder, synest omgrepet er vittig.

– No tar me med oss trollet heim att, seier ho.