Snart seiler første skip med norsk flytende gass fra Melkøya til Europa

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.02°C Les mer om klima

Melkøya har våknet til liv, i grevens tid.

Gassproduksjonen på anlegget her i Hammerfest stoppet opp etter en brann i 2020. Men nå ligger tankskipene klare til å frakte last som våre europeiske naboer skriker etter.

Et Europa rammet av energikrise og krig vil nemlig løsrive seg helt fra russisk olje og gass. Det trenger de hjelp til, og Norge stiller opp.

Norge var allerede Europas nest største gassleverandør, etter Russland. Mesteparten fraktes gjennom rør. Den kapasiteten er sprengt nå. På Melkøya kan gass kjøles ned og gjøres om til væske, som kan fraktes med skip. Første leveranse av flytende gass, eller LNG, er snart på vei til Europa.

Når produksjonen er helt oppe og står, vil det gå skip fullastet med gass fra Melkøya hver femte dag, ifølge Equinor. Hvert skip inneholder nesten 1 TWh med energi. Det vil si like mye som hele Drammen bruker på ett år.

– Det er svært viktig. Det bidrar til energisikkerhet i Europa i en veldig krevende situasjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK.

Brannen på gassanlegget satte en stopper for produksjonen. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

Rekordprofitt for Norge etter krigen

Det bidrar også til den norske statskassa. Bare i årets første tre måneder tjente Equinor 169 milliarder kroner. Det er ny rekord, for tredje kvartal på rad.

Prisene på olje og gass skjøt i været da Vladimir Putin satte i gang sin brutale invasjon av Ukraina.

Foto: Joakim Digernes-Nordström / NRK Foto: Joakim Digernes-Nordström / NRK

Det er umulig å i dag si nøyaktig hvor mye Norge kommer til å sitte igjen med når støvet har lagt seg, men NRK har bedt Nordea om et estimat.

De understreker at tallene er usikre, men anslår at Norge i år kan tjene så mye som ufattelige 1200 milliarder på olje og gass. Det tilsvarer litt mer forståelige 2,2 millioner kroner i minuttet, hele året. Det er fire ganger så mye som regjeringen regnet med i statsbudsjettet.

Samtidig som behovet er stort i dag, kommer det signaler fra EU om at på sikt er målet å løsrive seg også fra norsk gass.

Advarer Norge

– Jeg tror det er viktig å si at Norge ikke bør ha for høye forventninger, sier Michael Bloss, Europaparlamentariker for De Grønne i Tyskland.

– Vi trenger nye gassleverandører akkurat nå. Men det vi virkelig trenger, det vi allerede er i ferd med, er å bli kvitt fossil energi så raskt som mulig. Tyskland har annonsert at vi vil ha 100 prosent fornybar energi i 2035. G7-landene har sagt det samme. Så forhåpentligvis blir dette en veldig kort overgang, sier Bloss.

Bloss sier Norge ikke bør ha for høye forhåpninger. Foto: Simen Ekern / NRK

Tiden er i ferd med å renne ut for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. EU var i full gang med sine ambisiøse klimaplaner, da det igjen ble krig i Europa.

Med ett ble første prioritet å kvitte seg med russisk fossil energi til enhver pris. På kort sikt er alt lov, til og med klimaverstingen kull. I dag har Europa rett og slett ikke nok fornybar kraft til å erstatte all russisk olje og gass, delvis som følge av energivalg de tok for flere år siden.

EU vil ikke gjøre samme feil igjen. De har svart på Russlands invasjon med lovnader om større og raskere investeringer i fornybar energi. Det er fortsatt liten tvil om at gass har en rolle å spille også fremover. Nå er det bare mindre klart hvor stor den rollen blir.

– Nå forstår vi virkelig at de eneste pålitelige energikildene for Europa som ikke skaper avhengighet er sola og vinden. Derfor er dette veien fremover for oss nå, sier Bloss.

Ikke bekymret

Til tross for EU-politikerens planer om et kort norsk gasseventyr, så er ikke olje- og energiministeren bekymret. Europa vil trenge norsk gass også i lang tid fremover, for det vil spille en viktig rolle når de skal bygge ut mer sol- og vindkraft, mener Aasland.

Olje- og energiministeren er trygg på den europeiske fremtiden til norsk gass. Foto: Lise Åserud / NTB

– Da vil norsk gass være et viktig fundament nettopp for at de kan satse på sol og vind, og samtidig ha energisikkerhet som en bunnplanke. Det er viktig, sier han.

– Gambler Norge på at EUs klimaplaner skal feile?

– Overhodet ikke. Vi er veldig opptatt av at Europa skal lykkes med sine klimaforpliktelser. Sånn som vi er opptatt av at vi skal lykkes i Norge, sier Aasland.

Klar klimavitenskap

EUs seneste klimaplan har også åpnet for å bygge ut noe mer infrastruktur for fossil energi, melder The Guardian. Blant annet flere mottak for flytende gass, som den som er på vei fra Melkøya.

Arctic Princess skal også frakte gass til Europa. Foto: STIAN STROM / NRK

I tillegg skal EU snart stemme over hvorvidt gass skal få merkelappen «bærekraftig investering», på lik linje med vind og sol. Enkelte medlemsland argumenterer med at gass hjelper dem å kutte kull, som er enda mer forurensende. Avgjørelsen her vil også ha har betydning for gassens rolle fremover.

Uavhengig av EU og Norges planer eller kategorier, er klimavitenskapen krystallklar på hva som må til for å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grad, altså unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.

Ifølge FNs klimapanel må vi stanse økningen av utslippene før 2025. Deretter må utslippene kuttes med 43 prosent innen 2030. Det innebærer enorme kutt i fossil energi.