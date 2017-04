Snart lanserer Tesla el-lastebil

Musk serverte nyheten i en tweet, men røpet ingen detaljer om planen, selv om han tidligere har hintet om at han vil lage elektriske lastebiler også på sikt.

Nyheten om at Tesla er i ferd med å entre et nytt nivå, som Musk kaller det, kommer i det selskapet konkurrerer med General Motors om å bli det bilselskapet med høyest markedsverdi i USA. Og det til tross for at Tesla lager langt færre biler enn GM.

Fra før av har Tesla passert Ford i markedsverdi. I juli begynner Tesla å levere sine første Model 3-biler, som blir langt billigere enn Model S og X, og dermed tilgjengelig for langt flere kunder.

I tillegg til lastebilen har Musk sagt at Tesla har planer om å bygge en pickup-lastebil som skal avdukes om 18 til 24 måneder og også etter hvert en minibuss.

Han har også sagt at han vil lansere et bilkollektiv av selvkjørende biler.

I fjor solgte Tesla over 76.000 biler, og rundt 7 milliarder dollar i inntekter i 2016, men på grunn av enda høyere kostnader viste årsregnskapet et tap på 773 millioner dollar.

Trenger flere alternativer

– Dette er en god nyhet, sier direktør for transport i engrosvirksomheten Asko, Svein Sollie til NRK.

Asko er ett av få selskaper i Norge, sammen med blant annet Tine meierier, som så langt har sagt de ønsker å frakte varer med el-lastebiler.

ELBILENTUSIAST: Statsminister Erna Solberg fikk prøvekjøre el-lastebilen til Asko i fjor høst. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er bra at det kommer flere alternativer fra litt større bilprodusenter. Foreløpig er det veldig få som har prøvd seg på å lage el-lastebiler, forteller Sollie.

Askos eneste el-lastebil er et pilotprosjekt med en bitte liten bedrift i Nederland. Bilen har ikke veldig lang rekkevidde og skal kun brukes for kortere distanser med leveringer inne i byene. Foreløpig har ikke Asko, som Tine, bestilt den digre el-lastebilen Nikola One, fordi de mener den er for stor og tung for norske veier.

– Vi vil gjerne oppsummere og samle litt erfaringer fra piloten vi har i gang. Men vi følger nøye med og det kan godt hende vi bestiller fra Tesla etter hvert, sier transportsjefen i Asko.