NASA-sonden passert første nyttårsdag det fjerneste objektet som noen gang er forsøkt utforsket, et ukjent objekt som har fått navnet Ultima Thule.

De neste månedene vil den sende bilder og andre observasjoner tilbake til jorda fra et område bortenfor Pluto.

Det tok omtrent ti timer for signalet å nå hjem fra romsonden New Horizons, som nå er 6,5 milliarder kilometer unna jorda.

Radiosignalet ble plukket opp av en av Nasas store antenner i Madrid i Spania.

– Vi har et sunt romfartøy, og har akkurat greid den fjerneste forbipasseringen av et himmellegeme noensinne, annonserte operasjonsleder Alice Bowman til applaus og gledesrop fra kontrollteamet ved Johns Hopkins Universitetets fysikklaboratorium i Maryland, USA.

Operasjonsleder for New Horizons, Alice Bowman etter at teamet får signalet om at alt er vel med romsonden. Foto: Bill Ingalls / AP

Fjerneste himmellegeme noensinne

Ultima Thule er del av et belte med hundre tusenvis av is og steinklumper utenfor planetene i vårt solsystem, som vi bare de siste 20 årene er i ferd med å oppdage. Dette blir kalt Kuiperbeltet.

Ultima Thule har fått navn etter et begrep i gresk mytologi, som betyr noe slikt som «bortenfor verdens grenser». Det var også dette romerne kalte Norge, det ytterste, lengst unna før 2000 år siden.

Inntil nå har vi bare hatt en grafisk fremstilling av Ultima Thule, laget av en kunstner. Men etter en 13 år lang reise har New Horizons nådd fram. Allerede litt senere tirsdag vil vi få de første ordentlige bildene av Ultima Thule.

Dette bildet er det en kunstner som har laget, og viser hvordan man tror det så ut når Nasas romsonde New Horizons flyr forbi Ulthima Thule i Kuiperbeltet. Snart vil romsonden sende fotografier tilbake til jorden av hvordan den ser ut i virkeligheten. Foto: Ho / AFP

Det mest spennende nå er om de har truffet med teleskopet slik at de får de mest høyoppløselige bildene av overflaten. Det får de vite først i februar.

Det er også knyttet spenning til om Ultima Thule er, slik man tror, et objekt som har form som en peanøtt, eller om den faktisk er to små kloder som roterer rundt hverandre. Det får vi vite allerede i morgen.

Det er ventet at det vil ta helt til september 2020 å motta all informasjonen som New Horizon har klart å fange opp, skriver BBC.

Planetenes opprinnelse

Forskerne tror at himmellegemene i Kuiperbeltet kan avsløre hvordan planetene ble formet. Grunnen er at det er så kalt der ute at det knapt foregår kjemiske reaksjoner i det hele tatt. Derfor er objektene ikke blitt endret og er perfekt bevart i sin opprinnelige form.

Teamet som jobber med New Horizons håper å få finansiering til å undersøke minst ett objekt til i Kuiperbeltet.

Romsonden får energien sin fra plutonium, og det er nok til at den skal kunne drives til langt utpå 2030-tallet.

Men New Horizons er ikke den romsonden som har reist lengst vekk fra jorda noensinne. I skrivende stund er Voyager 1 21,56 milliarder kilometer unna jorda.