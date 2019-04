Snakket med selvmordsbomberen: – Han var anspent

Pastor Roshan Mahesan var i Norge på besøk i Faith Baptist Church i Groruddalen da det eksploderte utenfor kirka hans hjemme på Sri Lanka.

Pastoren bor i kirka sammen med familien sin. Han var i Norge for å lede gudstjenestene i påskeuka.

NRK møtte pastoren og kona Michell i Batticaloa i dag, en uke etter terrorangrepet.

Michell underviste på søndagsskolen før gudstjenesten i Zion Church Batticaloa første påskedag. Mens barna holdt lys og sang, så hun selvmordsbomberen utenfor.

– Jeg spurte hvor han kom fra. Han sa han var fra en landsby i nærheten. Jeg sa velkommen og ba ham inn. Han holdt telefonen sin, og sa han ble oppringt. Jeg gikk inn i forveien. Jeg gikk på kjøkkenet for å hente vann. Jeg hørte en lyd, så raste taket ned rundt meg, forteller hun.

Hun kom fra det uten skader, og begynte å hjelpe sårede med en gang.

– Hjemmet vårt sto i brann. Jeg har sett mye, men det var vanskelig å se våre egne strødd utover gulvet, blødende, sier hun.

Michell Mahesan snakket med selvmordsbomberen før angrepet. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vi hater ikke

Som pastor Mahesan tidligere har fortalt NRK, spurte selvmordsbomberen etter ham. To andre fra menigheten fattet mistanke til mannen fordi han ikke ville legge fra seg ryggsekken eller mobiltelefonen, og ba ham om å gå.

Han kom tilbake, og sprengte seg selv utenfor kirken der motorsyklene sto parkert.

– Han sa ikke så mye. Han var litt anspent. Vanligvis håndhilser jeg på folk, men ikke denne gangen. Jeg vet ikke hvorfor, sier Michell.

Zion-kirken er fortsatt sperret av etter terrorangrepet. Foto: Lakruwan Wanniarachchi / AFP

Pastor Mahesan sier det var vanskelig å måtte vente helt til onsdag før han fikk komme tilbake til menigheten sin.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke var her. Vi har vært her sammen i krigstid og under tsunamien, og holdt sammen. Livet mitt er med disse menneskene, vi er en stor familie, sier han.

Menigheten mistet 26 personer, 14 av dem barn. 21 ble såret.

– Vi har sett så mange eksplosjoner, så mange døde. Hvis jeg skulle dø, skulle jeg dødd den dagen. Men vårt budskap er enkelt. Vi hater ikke. Vi tilgir, sier Mahesan.