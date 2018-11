Snakker ut etter flukten fra Nord-Korea

Videoen av den dramatiske flukten gikk verden rundt da den ble frigitt av FN-kommandoen i november i fjor.

Den viser en nordkoreansk soldat i desperat flukt gjennom grenselandsbyen Panmunjom, mens han blir jaget og beskutt av egne landsmenn. Han ble skutt sju ganger, men overlevde.

Nå har han gitt sitt første intervju til den japanske avisen Sankei Shimbun, skriver nyhetsbyrået AFP.

Fryktet henrettelse

Ifølge avisen er navnet hans Oh Chong Song (25), sønn av en generalmajor og del av en velstående familie. Han sier likevel at han ikke følte noen troskap til regimet i hjemlandet.

Kim Jong-un har lite støtte blant unge i Nord-Korea, hevder avhopperen. Foto: Kcna Via Kns / AFP

– Folk, og spesielt den yngre generasjonen, er likegyldige til hverandre, politikk og lederne sine. Det er ingen lojalitetsfølelse. Det gjelder trolig 80 prosent av min generasjon, sier han.

– Det er naturlig å ikke ha noen interesse eller lojalitet når arverekkefølgen er gitt, uavhengig av den manglende evnen til å sørge for at folk har mat. De gir oss ingenting, sier han.

Avisen har publisert et kort videoklipp uten å vise ansiktet hans. Identiteten hans skal være bekreftet av japansk etterretning.

Oh avviser samtidig påstandene om at han var etterlyst for drap i hjemlandet.

Han forteller at han begynte å drikke etter en uoverensstemmelse med noen venner, og at han tok seg forbi en kontrollpost uten tillatelse på vei tilbake.

– Jeg fryktet å bli henrettet hvis jeg dro tilbake, så jeg krysset grensa, sier han.

Fredslandsbyen Panmunjom på grensa mellom Nord- og Sør-Korea ble stengt etter flukten i fjor. Foto: Ed Jones / AFP

– Ville gjort det samme

Fjorårets flukt var den første i sitt slag på ti år. Det anslås at rundt 1000 nordkoreanere hopper av til Sør-Korea hvert år, men de fleste reiser via Kina.

Det er svært uvanlig at en nordkoreaner krysser landegrensa til naboen i sør, og Oh sier han forstår at han ble skutt.

– Hvis de ikke hadde skutt, ville de ha fått strenge straffer. Så hvis jeg var dem, ville jeg gjort det samme, sier han.

I løpet av det siste året har forholdet mellom de to landene bedret seg betraktelig, og en rekke soldater og vaktposter har forsvunnet fra grensa. I Panmunjom skal soldatene avvæpnes, og det er planer om å la turister bevege seg fritt.

Like før Oh rømte var ordkrigen mellom Donald Trump og Kim Jong-un på topp med trusler om ild og ødeleggelse.

– Jeg følte virkelig at vi var på vei mot en krig mot USA, sier han.

Siden den gang har Kim Jong-un møtt både Trump og Sør-Koreas president Moon Jae-in og signert intensjonsavtaler om nedrustning og fred på Koreahalvøya.