Smykkene til Marie Antoinette under hammeren

Marie Antoinette, den østerrikske prinsessen som ble Frankrikes siste dronning, var kjent for sine luksuriøse kjoler, sko og smykker. Og sin hang til fester, fornøyelser og spill.

Den overdådige livsstilen, som både hun og hoffet stod for, var medvirkende til den franske revolusjonen i 1789.

Marie Antoinette Ekspandér faktaboks Datter av keiserparet Maria Teresia og Frans 1. av Østerrike.

Giftet seg i 1770 med Ludvig 16. av Frankrike, som hun var blitt forlovet med to år tidligere. Ved ekteskapsinngåelsen var Marie Antoinette 14 år gammel, mens Ludvig var 16.

Giftermålet kom i stand som «pant» på en fransk-østerriksk allianse.

Det unge ekteparet fikk etter hvert fire barn.

Den østerrikske prinsessen ble raskt upopulær hos det franske hoffet, da hun nektet å innordne seg etter de formelle reglene.

Hun elsket fornøyelser og skuespill og skal ha forlangt at hoffet bygget en bondegård hvor hun kunne leke bondefamilie.

Mange myter ble spunnet om henne allerede i hennes levetid, mange har vist seg å komme fra hennes motstandere, men ikke alle er sanne.

Ble sammen med sin mann arrestert etter at franske revolusjonære tok makten i 1789. Forsøkte både å forhandle seg til frigivelse og flykte, men mislyktes.

Kong Ludvig ble henrettet på 21. januar 1793.

I oktober samme år ble hun selv stilt for revolusjonsdomstolen, anklaget for forræderi mot Frankrike, og 16. oktober led hun samme skjebne som sin mann.

Idet dronningen sammen med sin mann var i ferd med å bli arrestert av revolusjonsstyrkene, klarte hun å få smuglet ut deler av smykkesamlingen.

– Det finnes kilder på at hun pakket inn smykkene natten før hun ble sendt i fengsel. De skal ha blitt fraktet til hennes hjemland, Østerrike, forteller Frank Everett, direktør for smykkesalg ved auksjonshuset Sotheby's til nyhetsbyrået Reuters.

I Østerrike styrte fortsatt Marie Antoinettes familie, som tok imot den verdifulle pakken.

– Smykkene ble overlevert til kongeparets eldste datter, som var den eneste av kongebarna som overlevde, da hun ble sluppet ut av fengsel og kom til Østerrike, sier Everett.

Siden har de vært i familiens eie, overlevert fra generasjon til generasjon i Bourbon Parma-dynastiet, men holdt ganske så privat.

Ring med hårlokk

Sju av smykkene som med sikkerhet har tilhørt den siste franske dronningen, er nå på utstilling hos Sotheby's i New York. 14. november går de under hammeren i Genève.

Auksjonshuset solgte også i 2007 smykker som tilhørte Marie Antoinette.

Blant salgsobjektene nå er et halssmykke med 331 naturperler og diamanter. I tillegg er det øredobber med diamanter og sjeldent store naturperler, to diamantbrosjer og to diamantring med monogram og innflettet lokk fra dronningens hår.

Til sammen er smykkene verdsatt til 1,5-3 millioner dollar, eller mellom 12 og 24 millioner kroner.

Med på auksjonen er også andre smykker fra Bourbon Parma-familien, som blant annet har vært brukt av medlemmer i både den østerrikske og franske kongefamilien.

Også i Dubai i De forente arabiske emirater har smykkesamlingen til Marie Antoinette vært vist frem, før de ble fraktet til New York. 14. november skal de selges på auksjon i Geneve. Foto: Christopher Pike / Reuters

Sjelden til salgs

Sotheby's-direktør Frank Everett sier det er svært sjelden at auksjonshuset har en så historisk smykkesamling til salgs.

– Dette må være den hellige gral av kongejuveler, mener Everett.

De franske kongelige smykkene vil være utstilt i auksjonshusets lokaler i New York frem til 16. oktober.

– Ikke alle er klar over det, men våre lokaler er åpne for publikum. Alle som ønsker kan komme inn, se på auksjonsobjektene og prøve dem på. Det er på ingen måte skummelt. Det er som å gå inn i en vanlig butikk, sier Everett og hevder prøvingen også gjelder de kongelige juvelene.