Droner som frakter smuglervarer direkte til innsatte via vinduer i fengsler, har økt i Storbritannia, USA og Australia.

Denne måten å smugle på kobles til pandemien. Før koronavirus og nedstengning var det besøkende som gjerne smuglet varer inn bak murene.

Arrestasjoner

Politiet i Sør-Carolina har arrestert 20 personer som har smuglet alt våpen, narkotika og mobiltelefoner til innsatte. Arrestasjonen skjedde i Bishopville.

Men politiet sliter med å stanse smuglingen som øker i omfang i flere delstater, skriver BBC.

Politiet står overfor dronesmugling hver eneste uke.

Jakten på bander som smugler ved hjelp av drone har tatt mye av politiets tid og ressurser de siste månedene. Spesielt politiet i Lee County har fått mye medarbeid.

Politiet i Sør-Carolina har tatt beslag i 12 droner den siste tiden, to av dronene var svært store og kunne frakte med seg mye smuglergods.

– Vårt fokus er å stanse kriminelle gjenger fra å smugle inn i fengslene, sier sheriff Daniel Simon, til BBC.

Denne dronen ble brukt i et forsøk på å smugle narkotika, tobakk og pornografi til innsatte i et fengsel i Maryland. Bildet er fra august 2015. Foto: David Dishneau / AP

Lignende arrestasjoner har også foregått i Storbritannia og Australia.

Kobles til pandemien

Det at smugling ved hjelp av droner har økt, kobles til pandemien, skriver nettstedet DroneDJ.com.

Koronaviruset førte til strenge tiltak som nedstengning over hele verden. Ett av tiltakene var å ikke tillate besøk i fengsler.

Innsatte og deres støttespillere på utsiden av fengselsmurene ble tvunget til å tenke nytt for å få smuglervarer inn på cellene.

I Australia ble det oppdaget at det ble kastet tennisballer fylt med narkotika, inn i fengselsgården.

Deretter ble mer avanserte metoder tatt i bruk. Kriminelle gjenger allierte seg med folk som er dyktige til å fly droner.

Kombinasjonen flyvning om natten og bruk av fiskesnøre og fiskekrok ble en vellykket måte å smugle varer helt fram til innsatte som ventet ved et vindu på cellen.

– Etter at besøkende ikke fikk komme inn i fengslene har vi sett en økning i bruk av post, tennisballer og droner i forsøk på å få narkotika inn i fengslene, sier fengselsdirektør Peter Severin i New South Wales i Australia.

– Kriminelle prøver nye metoder, de er svært oppfinnsomme. Det å ta i bruk droner er en ny og moderne måte i å få narkotika inn bak murene, sier Severin til nettstedet DroneDJ.

27. juli i 2020 fant politiet i New South Wales en drone der narkotika til en verdi av 100.000 dollar var festet til et fiskesnøre. Beslaget ble gjort i en bil i nærheten av et fengsel kort tid etter at politiet hadde oppdaget tennisballer fylt med narkotika.

Narko for 200.000 på en tur

Det er en lukrativ geskjeft å smugle narko, våpen, telefoner og i visse tilfeller også pornografi til innsatte i fengsler i USA, Storbritannia og Australia.

Kriminelle har fraktet narkotika til en verdi av 200.000 kroner (20.000 pund) på en flyvning, skriver BBC.

I en rettssak i Birmingham i 2018 ble tre menn og en kvinne dømt for å ha smuglet narkotika og mobiltelefoner til innsatte i en rekke britiske fengsler.

Blant fengslene var Hewell i Worcester, Oakwood og Dovegate i Staffordshire, Wymott fengsel samt fengsler i Birmingham, Liverpool og Risley fengsel i Cheshire.

I mai i 2017 ble medlemmer av en annen britisk kriminell gjeng arrestert i Hertfordshire. De hadde fløyet narkotika til innsatte i et fengsel der.

Metoden de brukte i disse to tilfellene er den samme som kriminelle gjenger i USA bruker. De leier inn svært dyktige dronepiloter som klarer å fly på natten og ved hjelp av fiskesnøre og fiskekrok leverer de smuglervarene direkte til innsatte gjennom vinduer i fengselscellene.

Hele operasjonen skjer lydløst og gjør det vanskelig for fengselsansatte å avdekke. Britisk og australsk politi og politiet i flere amerikanske delstater sliter med å få tatt smuglervarene og de kriminelle som står bak.

Dette bildet fra august 2019 viser en drone funnet ved et fengsel i Dillwyn i Virginia. Foto: AP

Droner krasjer

Det politiet har tatt beslag i er i hovedsak droner og smuglervarer som er resultat av mislykkede flyvninger.

Det er flere tilfeller av droner lastet med kostbare smuglervarer, som har krasjet. Blant disse er en stor forsendelse i Virginia i 2018, skriver nettstedet 911Security.com.

Fordi det er svært krevende å fly drone på denne måten om natten og med den presisjon som kreves, skjer det uhell.

Samme nettsted skriver at flere delstater i USA vurderer å forby flyvning med droner i områder der det er fengsler. Men forbud vil trolig ikke stanse eller begrense narkotikabander fra å smugle videre.

Kentucky, Missouri, Georgia og Delaware er delstater som har innført forbud mot å fly droner i områder der det er plassert et fengsel.

Politi har avdekket at telefoner som er smuglet på denne måten er brukt til å organisere drap på rivaliserende gjengledere utenfor fengselsmurene.

Telefoner som er smuglet inn på cellene har også blitt brukt til å organisere opprør innenfor murene.