– Alle krysningene skjer om natten. Menneskesmuglerne legger båtene klare og forteller migrantene hvor de kan finne dem, forteller franske Loan Torondel til NRK.

Han er sosialarbeider for Leger uten grenser og har nylig skrevet en rapport om flyktningene og migrantenes ferd over kanalen.

Torondel sier de som reiser utsetter seg for store farer. Menneskesmuglerne har skaffet dem en billig rib, legger den gjemt på en avsidesliggende strand og sender beskjed om tid og sted for avreise.

Loan Torondel jobber som sosialarbeider for Leger uten grenser. Foto: Privat

Ikke nok bensin til overfarten

Mange av båtene er av kinesisk fabrikat, kjøpt på nett. På den måten får menneskesmuglerne kjøpt inn utstyr uten at det vekkes mistanke i lokale butikker. Farkostene er beregnet for 4–5 personer, men smuglerne sender gjerne 10–15 av gårde om gangen.

De som går om bord har ofte liten erfaring med hvordan slike båter skal føres. De legger ut på vannet uten lys eller noen form for merking av båtene. Det er sjelden de har redningsvester, forteller Torondel.

– I kanalen er det kraftige strømmer. Menneskesmuglerne utstyrer ofte båtene med små og dårlige motorer, og det er ikke alltid nok bensin til overfarten, sier han.

Migranter på en liten båt ved kysten av Frankrike. Foto: Sameer Al-doumy / AFP

Dermed blir de liggende og drive på sjøen der det går store lasteskip og ferger. Noen ganger går det helt galt. Som for eksempel i oktober i fjor. Da druknet en kurdisk familie på overfarten og deres 15 måneder gamle sønn ble funnet på Karmøy flere måneder senere.

Flyktningstrømmen øker

I flere år var det vanligste for flyktningene og migrantene å ta seg inn på britisk jord ved å snike seg inn i lastebiler som skulle over med ferge eller tog. Men med økende sperringer og bevoktning av områdene der, har det blir vanskeligere å prøve seg på sjøveien.

Nå er det de små ribbene, eller gummibåtene som brukes. Britiske myndigheter beslagla 154 slike båter i 2019. I fjor økte antallet til 608, skriver britiske I News.

Mens koronapandemien satt en stopper for mange flyktninger og migranter i fjor, er det igjen flere og flere som prøver å komme seg inn i Europa.

Tall fra første halvår i år viser at det nå ligger an til en dobling av antallet migranter som ulovlig forsøker å ta seg over Den engelske kanal. Bare forrige helg ble 150 migranter reddet av franske myndigheter utenfor kysten av Frankrike, skriver LeParisien.

Planlegger gjerde

Det er ikke bare over vann menneskesmuglerne loser folk. Øst i Europa på grensen mellom Litauen og Hviterussland planlegger litauiske myndigheter nå å sette opp et gjerde for å hindre en strøm av mennesker som tar seg ulovlig inn i landet.

– Hver eneste dag arresterer vi 150 migranter. Det er tall vi aldri har sett før, sier Giedrius Misotis som er talsperson for grensevaktene i Litauen.

I ett forsøk på å stoppe de mange migrantene fra å kysse grensen mellom Litauen og Hviterussland har litauiske vakter begynte å sette opp et gjerde. Foto: JANIS LAIZANS / Reuters

Så langt i år har minst 1400 flyktninger og migranter kommet fra Hviterussland til Litauen. Det er tolv ganger flere enn i fjor. Og grunnen kan være politisk.

– Det er en slags krig som nå føres mot Litauen. Vi må stå samlet for å møte disse utfordringene, sier Litauens innenriksminister Agne Bilotaite.

Litauiske myndigheter mener nemlig at økningen skyldes at Hviterussland begynte å la migrantene krysse grensen etter at EU innførte sanksjoner mot Hviterussland. Sanksjoner som ble innført som svar på at et Ryanair-fly ble tvunget til å lande i Minsk, for å pågripe den hviterussiske journalisten og aktivisten, Roman Protasevitsj.

Nå har de erklært unntakstilstand, og begynt byggingen av et gjerde for å stoppe flyktningstrømmen. Hæren er også satt inn for å hjelpe grensevaktene.

Toppen av isfjellet

Mange av migrantene som nå tar seg over grenser til fots i Øst-Europa eller i små gummibåter i Den engelske kanal, har kommet sjøveien over Middelhavet tidligere. Der ser FN og hjelpeorganisasjoner nå en klar økning av antallet mennesker som forsøker å komme seg til Europa.

Bare siden 1. mai har 1500 mennesker blitt tatt hånd om av den italienske kystvakten, frivillige organisasjoner eller italienske tollmyndigheter, skriver FN. De fleste fra Libya og for det meste i små, ikke sjødyktige gummibåter.

Og dette er bare toppen av isfjellet.

Ifølge FN befinner det seg nå rundt 5,4 millioner flyktninger og migranter i Nord-Afrika som har flyktet eller reist fra hjemlandet, og som kan være på vei til Europa.