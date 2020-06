Smittetrykket fortsetter å øke i Tyskland

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag var det såkalte R-tallet på 1,06. Økningen de siste dagene har altså vært kraftig.

Dette skjer etter at landet letter på flere av restriksjonene.

Robert Koch-instituttet, som er Tysklands statlige institutt for infeksjonssykdommer, er foreløpig avventende. De opplyser at økningen i all hovedsak skyldes mindre lokale utbrudd.

– Den videre utviklingen må overvåkes nøye de kommende dagene, kommenterer instituttet i sin rapport.

Nylig fikk 650 arbeidere påvist koronasmitte på et stort slakteri i byen Rheda-Wiedenbrück i Tyskland. 7000 personer ble satt i karantene.

Økt fare for smitte

Et R-tall på 2,88 betyr at 100 mennesker som er smittet med viruset, i gjennomsnitt vil smitte 288 andre mennesker.

Er tallet over 1, vil altså flere og flere få viruset.

Er tallet mindre enn 1, vil sykdommen langsomt dø ut. At tallet øker, kan dermed være bekymringsfullt for de tyske myndighetene.

2,88 er nesten tre ganger over det tallet bør være for å holde smitten i sjakk.

