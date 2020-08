Smittetallene stiger kraftig i Frankrike og Hellas

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hellas har registrert 262 nye koronainfeksjoner i løpet av et døgn, den kraftigste smitteøkningen siden landet ble rammet av pandemien.

Landet er foreløpig «gult» på regjeringens oversikt, som betyr at man ikke må i karantene hvis man reiser dit, men Erna Solberg og Bent Høie gjentok i dag budskapet om ikke å reise til gule land med mindre det er nødvendig.

Ifølge greske helsemyndigheter er det siden tirsdag også registrert ytterligere to koronarelaterte dødsfall, noe som betyr at i alt 216 mennesker er døde i landet etter å ha blitt smittet av viruset.

– Holder ikke nok avstand

Hellas har greid seg relativt bra under pandemien. Landet gjennomførte en omfattende nedstenging fra midten av mars, men etter at landet åpnet opp for turister fra utlandet i juli, har smittetallene steget kraftigere enn før.

Fra neste uke av må alle turister som kommer til landet, legge frem negativ koronaprøve for å slippe inn.

En reisende blir testet for koronasmitte i Hellas. Foto: Sakis Mitrolidis / AFP

Den siste uken er antall pasienter som får intensivbehandling, nesten doblet, fra 13 i forrige uke til 24 onsdag.

Myndighetene mener smitteøkningen først og fremst skyldes at folk ikke holder nødvendig avstand i restauranter, barer og andre steder der mange mennesker er samlet.

Helseminister Vassilis Kikilias opplyser at gjennomsnittsalderen på dem som har fått påvist viruset i august, har falt til 36 år.

Kraftig økning i Frankrike

Av 600.000 tester som ble gjort i Frankrike forrige uke, var 11.600 positive. Det er en rate på 2,2 prosent, opp fra uka før da det var 1,6 prosent.

August er den tradisjonelle feriemåneden i Frankrike, og myndighetene ber folk ta forholdsregler så smitten ikke øker igjen.

To personer med munnbind ved Eiffeltårnet i Paris. Foto: Philippe Lopez / AFP

Frankrike ble nylig et rødt land på Norges oversikt. Folk som kommer til Norge fra Frankrike, må ti dager i karantene.

Til sammen er det registrert 206.696 smittede og 30.371 dødsfall fra korona i Frankrike.

Frankrike har registrert 30,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, et godt stykke over grensa som innebærer at norske myndigheter innfører reiseråd og karantenekrav.