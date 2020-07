Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De fleste her går ikke med munnbind, selv om det er påbudt. Jeg er redd for hva som vil skje her framover. Viruset sprer seg raskt og situasjonen er skremmende, sier Alfred Bushula.

NRK møter Bushula i townshipen Alexandra i Johannesburg. Gata er full av folk mens sola går ned. Kvinner selger frukt fra store kurver. Smågutter lekesloss på den støvete veien, mens motorsykler tuter seg fram i folkemengden. Det er bare Bushula og et par andre som har på seg munnbind.

Disse guttene er ikke alene om å droppe munnbindet i townshipen Alexandra i Johannesburg. Presidenten i Sør-Afrika har flere ganger bedt folket om å ta smitten på alvor, men i fattige områder er det mange som ikke følger påbudet om å gå med munnbind. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Sør-Afrika på smittetoppen

Sør-Afrika er nå blant de ti landene i verden med flest bekreftet smittede av covid-19. Tallet på bekreftet smittede har passert 400.000. Sist uke økte tallet med gjennomsnittlig 12.000 personer hver dag.

– Dette er særlig alvorlig for områder som Alexandra, der folk bor veldig tett. Det er umulig å holde avstand til hverandre der. Derfor sprer smitten seg raskt, sier Richard Friedman.

Richard Friedland leder en av de største private helseforetakene i Sør-Afrika. De overvåker smittesituasjonen kontinuerlig fra en operasjonssentral. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Han er administrerende direktør for Netcare. Det private helseforetaket eier 54 sykehus i Sør-Afrika.

Helseeksperter advarer mot at det kan bli mellom 40.000 og 70.000 døde i Sør-Afrika innen utgangen av 2020. Nå er det vinter og influensasesong, og toppen er trolig ennå ikke nådd.

Fulle sykehus

Hver dag bekreftes over 5000 nye smittetilfeller av covid-19 i provinsen Gauteng. Her ligger storbyen Johannesburg og hovedstaden Pretoria.

NRK får ikke lov å komme inn på hverken private eller offentlige sykehus. I forstaden Bryanston treffer vi lege Adam Barnes. Han er svært bekymret over situasjonen.

Lege Adam Barnes forteller at det ikke er ledige sengeplasser på flere sykehus i provinsen Gauteng der Johannesburg ligger. Dette er den mest folkerike provinsen i Sør-Afrika med rundt 15 millioner innbyggere. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Smitten har spredd seg så raskt at kapasiteten er sprengt, særlig på de offentlige sykehusene. Det er veldig krevende å være lege nå. Vi må etterhvert velge mellom hvem som skal få leve og hvem som må dø.

Barnes jobber på akuttavdelingen på det private sykehuset Sandton Mediclinic. Han ble selv smittet av koronaviruset på jobb for noen uker siden, men er frisk nå.

– Det er forferdelig å oppleve at man ikke kan hjelpe alle som trenger det. Likevel er det mange leger som ikke har noe annet valg akkurat nå, sier Barnes.

Ambulansen kom ikke

En svart jernport glir opp i Soweto. Busisiwe Malinga ønsker velkommen med en liten valp med hvite og sorte flekker på armen. Øynene hennes er blodskutte og hun sukker dypt.

– Den siste uka har vært grusom. Hvem hadde trodd at svogeren min, som var frisk for et par uker siden skulle dø av covid-19?

Busisiwe Malinga sier valpen Vinni har vært god å ha etter at svogeren døde. Hun fikk panikk da ambulansen nektet å hente svogeren som var syk.

Inne i huset står stabler med hvite plaststoler fra begravelsen langs veggen. Ektemannen Raymond Malinga sitter ved stuebordet og ser på et bilde av broren som nå er borte.

– Vi ringte ambulansen da han begynte å hoste og fikk vondt i brystet. Sykehuset sa de ikke kunne hente broren min, fordi det ikke var sengeplasser igjen. Han ble værende her i tre dager uten at det kom noen ambulanse. Til slutt måtte jeg få tak i en bil og kjøre han til sykehuset.

– Kunne vært i live

Raymond Malinga forteller at broren Mandlakyise Patrick Abel Malinga ble lagt på et iskaldt rom på sykehuset.

– Han hostet, hadde feber og hadde tydelige symptomer på covid-19. Hadde sykehuset hentet ham tidligere og gitt ham en god behandling kunne han kanskje vært i live nå, sier Raymond Malinga.

Raymond Malinga sier han ikke visste om at broren hadde underliggende sykdommer. Han sier det kom som et sjokk da broren døde av covid-19. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Han og kona tar med NRK til bakgården, der huset til den avdøde broren ligger. Dørene er låst og vinduene lukket for.

– Etter at han døde har vi desinfisert hele huset flere ganger. Vi har aldri opplevd noe liknende, men fikk ingen råd fra myndighetene for hva vi skulle gjøre. Vi har gjort så godt vi kunne på egen hånd, sier Busisiwe Malinga.

Ekteparet Malinga er nøye med å vaske seg etter at de mistet et familiemedlem til covid-19. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Hvem bryr seg om munnbind?

Solen har forsvunnet bak hustakene som ligger tett i tett i Alexandra. Mange har fulgt oss med stirrende blikk de få minuttene vi har vært ute på gata med kamera. Kriminaliteten er høy, og jungeltelegrafen går raskt til dem som vil stjele verdifulle gjenstander. Det er på tide å komme seg ut.

Kvinnene pakker sammen bananer og epler og avslutter arbeidsdagen. Mange i Alexandra er arbeidsledige, og flere skal det bli under pandemien. Allerede har en rekke bedrifter i Sør-Afrika gått konkurs som følge av portforbud og restriksjoner. Alfred Bushula som vi møter på gata er en av dem som har mistet jobben.

– Jeg har ingen jobb lenger fordi firmaet jeg arbeidet for gikk konkurs. Det er mange som er i samme situasjon som meg nå, sier Bushula.

Mens vi kjører ut av Alexandra ser vi bare noen få innbyggere som går med munnbind. For hvem bryr seg egentlig om et usynlig virus, når man hverken har jobb eller mat på bordet?