Smitten sprer seg i Afrika: Over 1000 døde av covid-19

Koronaviruset kom seint til det afrikanske kontinentet. Men nå ser det ut til å spre seg raskt.

Viruset har nådd 52 av de 54 landene i Afrika, og den siste uka har smitte- og dødstallene økt dramatisk. Søndag hadde 1.055 afrikanere mistet livet til covid-19. Over 20.000 mennesker er registrert smittet.

Det er stor mangel på testutstyr og mørketallene er høye. Viruset kom i første omgang fra rike land: 30 år gamle Zororo Makamba var den første som døde av covid-19 i Zimbabwe. Han ble trolig smittet i New York i begynnelsen av mars.

Mangler pustemaskiner

Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter nå konsekvensene av en stor spredning av viruset i Afrika. Ifølge beregninger fra FN, kan pandemien ta livet av hele 300.000 mennesker på kontinentet.

ANSVAR FOR AFRIKA: Lege Matshidiso Moeti fra Botswana leder Verdens helseorganisasjons Afrika-avdeling. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Mens helsevesenet i mange rike land så vidt holder hodet over vannet i den pågående koronakrisen, kommer fattigere land til å få langt større problemer: I Somalia sier helsemyndighetene til WHO at de ikke har en eneste respirator. Landet har 15 millioner mennesker.

Fordi covid-19 gjør det vanskelig å puste, har respiratorer vært avgjørende for mange kritisk syke pasienter.

Men på hele det afrikanske kontinentet er det under 2000 slike pustemaskiner, ifølge tall WHO har hentet inn.

41 av 54 afrikanske land har oppgitt antall respiratorer. Den sentralafrikanske republikk sier de har tre. Sør-Sudan oppgir fire. Nigeria, med over 190 millioner innbyggere, har færre enn 100 respiratorer.

– Vi mislykkes. På det viktigste behandlingssenteret vårt har vi nesten ingenting. Sist jeg var der, var det bare senger. Ikke oksygen, ingen respiratorer, sier epidemiolog Mahad Hassan, som er en del av den somaliske regjeringens krisegruppe, til Washington Post.

Fem mennesker er registrert døde som følge av viruset i Somalia. 135 er registrert smittet.

BEGRAVES: Benedict Somi Vilakasi døde av covid-19 forrige helg og ble begravet utenfor Johannesburg. Foto: Jerome Delay / AP

– Velger mellom virus og sult

Mange land har allerede innført portforbud og stengt store deler av samfunnet. Det får store konsekvenser for mange av dem som allerede lever fra hånd til munn. I Malawi har høyesterett dømt portforbudet ulovlig, fordi de fattigste ikke fikk nok hjelp.

I Sør-Afrika sier Denise Martin, som bor i et fattig nabolag utenfor Johannesburg, at hun må velge mellom å sulte eller å utsette seg for smitte.

– Vi kan like godt dø av koronaviruset, hvis vi uansett skal dø av sult, sier Martin til nyhetsbyrået AFP.

Viruset og tiltakene for å stanse pandemien kan sende 30 millioner mennesker inn i fattigdom i Afrika, ifølge FNs Economic Commission for Africa.

De ber om 100 milliarder dollar for å styrke Afrikas sosiale sikkerhetsnett og en stans i innkreving av statsgjeld.

Africa Centers for Disease Control and Prevention sier over en million testsett skal sendes ut nå til uka. Den kinesiske milliardæren Jack Ma har annonsert at han vil sende 500 respiratorer til afrikanske land der behovet er størst.

HOLD DERE HJEMME: Graffitikunstner Brian Musasia Wanyande i Mathare utenfor Nairobi i Kenya. Foto: Brian Inganga / AP

– Koronakrisen påvirker alt

Direktør i Norad, Bård Vegar Solhjell, sier mangelen på utstyr i mange afrikanske land er alvorlig. Han peker på to konkrete tiltak Norge bidrar med: Sammen med Innovasjon Norge utlyser Norad 30 millioner kroner til norsk næringsliv som kan bidra til koronakrisen i utviklingsland.

– Det kan være smittevernutstyr eller respiratorer, men også andre ting, sier Solhjell til NRK.

Pengene vil bli utdelt i løpet av «noen uker», sier Solhjell.

I tillegg har regjeringen vært åpenf or å sende noen av de 1000 nødrespiratorene som ble produsert i Norge i mars, til utviklingsland. Å sende dem til Afrika er fortsatt en mulighet.

Flere fagfolk var svært skeptiske da regjeringen bestilte nødrespiratorene, og mente de ikke kunne brukes til å behandle covid-19.

– Det er de samme nødrespiratorene som fikk kritikk av helsepersonell i Norge?

– Ja. Men det var delte meninger om det. Hva som skjer med dem, er en politisk beslutning, sier Solhjell.

Norge bidrar også med 150 millioner kroner til FN-fondet som skal hjelpe fattige lands helsesystemer i møte med koronaviruset, i tillegg til støtte til Verdens helseorganisasjon.

Norge ga over 37 milliarder kroner i bistand til utviklingsland i fjor.