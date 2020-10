Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Uppsala-regionen har smitten økt kraftigst den sisten uken. 7,5 prosent av dem som har blitt testet i regionen har fått påvist smitte. Uken før var det kun 2 prosent, skriver SVT.

– Antall innlagte pasienter i helsevesenet øker. En kommune rapporterer om en liten klyngeinfeksjon i hjemmetjenesten. En annen kommune rapporterer om smitte hos personalet innen helse og omsorg, skriver Fylkesnemnda i Uppsala.

Skolespredning

I Jämtland-Härjedalen-regionen har det blitt rapportert om utbrudd i flere kommuner. Spesielt blant skolebarn og ansatte i helsetjenesten.

Også i regioner sprer viruset seg særlig hos skolebarn og helsearbeidere. Det fører til at sykehus, og omsorgsboliger har høyt sykefravær. Spesielt i Stockholm og Skåne regionen.

Smitten øker også i regionene langs grensen. I Värmland er det en moderat økning i antall smittede. Det samme gjelder Dalarna, hvor antall innleggelser øker svakt.

Frykter «normalisering»

Men i Jämtland er det en betydelig økning i antall smittetilfeller. Også i Norrbotten i nord og i Västerbotten øker smitten.

Regionene rapporterer også om at flere ignorerer myndighetenes smitteverns anbefalinger.

– Det er en risiko for at pandemien normaliserer seg etter hvert. Det kan føre til at myndighetenes anbefalinger ikke blir fulgt, skriver fylkesnemndene i sin samlede vurdering.

Kart over røde og gule land/områder. Foto: Helge Carlsen / NRK

Norsk nærkontakt

Denne «normaliseringen» har også norske myndgheter sett. Helsedirektør Bjørn Guldvog minner om at det er viktig å begrense antall nærkontakter. Samtidig viser undersøkelse offentliggjort i dag at 1 av 3 sliter med å holde en meter avstand til andre.

Guldvog minner befolkningen på at man må begrense antall nærkontakter.

– Budskapet er ganske enkelt: kommer du i kontakt med en som er smittet, så gjør de andre nærkontaktene dine det også. Blir du smittet må alle nærkontaktene dine i karantene og kan bli syke, sier han.