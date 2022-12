Smitteboom i Kina: Flere vil ha vestlige vaksiner

To ting skjer samtidig i Kina:

Covidsmitten øker raskt

De strenge restriksjonene fjernes

Det har gjort at mange kinesere vil reise ut av landet for å få tak i vestlige vaksiner mot covid-viruset.

I millionbyen Shenzhen er de fleste vaksinerte. Likevel er smitten høy, forteller innbyggeren Zalina til The South China Morning Post.

– Jeg vil definitivt ha mRNA-vaksine, hvis mulig, sier den unge kvinnen til avisen.

Hun har booket vaksinasjon i Macao 2. januar.

Kinesere fra fastlandet må søke om få reise inn i Hongkong. Fra 10.januar vil de første kunne komme på besøk siden pandemien. I Hongkong vet de at flere ønsker vestlige vaksiner.

Både Biontech/Pfizer og Moderna er såkalte mRNA-vaksiner, som ikke er tatt i bruk i Kina. Studier har vist at de vestlige vaksinene er mer effektive mot omikronvarianten av koronaviruset enn det de kinesiske vaksinene.

En helsearbeider sjekker en mann for covid i Guizhou-provinsen 21. desember. Foto: STR / AFP

Møter restriksjoner i andre land

Over 250 millioner kinesere skal ha blitt smittet de første 20 dagene i desember. Likevel fortsetter Kina å åpne opp.

Nylig fjernet Kina kravet om karantene ved innreise.

Børsene på tvers av Asia reagert med kursoppgang og søk på reiser til utlandet har skutt i været.

Nå møter kinesiske reisende derimot restriksjoner i andre land. Japan, et av de mest populære reisemålene, innfører sju dagers karantene. India krever nå negativ covid-test.

Også USA sier de vurderer restriksjoner for kinesere på reisefot. Grunnen er smitteboomen og at den manglende åpenheten fra kinesisk side gjøre det vanskelig å få oversikt, ifølge BBC.

«Vi er lagd av kjøtt og blod»

Beijing kan nå smittetoppen denne uken. Shanghai kan være neste. Begge byer opplever en kraftig økning i tallet på alvorlig syke.

– Alvorlige syke har gått opp fra 50–60 om dagen til 800. Vi er færre på jobb fordi leger og sykepleiere er syke med covid.

Det sier lege Chen Xiaosong fra Shanghai Renji Sykehus til Jiefang News.

Andre leger og sykepleiere har fått beskjed om å jobbe selv om de er smittet.

– Vi kan jobbe hardt, vi kan jobbe overtid. Men når dagen er omme, er helsepersonell, som alle andre, lagd av kjøtt og blod, ikke jern, sier legen Ning i Beijing til Financial Times.

Chaoyang Sykehus i Beijing er kjent som et av de fremste på lungesykdom i Kina. Også de opplever en voldsom økning av kritisk syke.

Covid-pasienter ligger på sykesenger i lobbyen på et sykehus i byen Chongqing sørvest i Kina. Bildet er tatt 23. desember. Foto: NOEL CELIS / AFP

Mindre sensur på statlig TV

– Hver dag har vi nesten 40 pasienter som krever øyeblikkelig livreddende hjelp. De har allerede stor oksygenmangel når de kommer inn, sier assisterende overlege, Gu Cheng Dong til CCTV 4.

Sykehusene sier alderen på alvorlig syke går ned: Til å begynne med var de fleste over 80. Nå får de inn flere ned mot 70 år.

Ved Peking Union College Medical Sykehus, et av Kinas fremste, forteller legene om et voldsomt press.

– I de 30 årene jeg har vært lege har jeg aldri opplevd at vi har stått i en mer krevende situasjon, sier Zhu Huadong, sykehusdirektør for akuttavdelingen til CCTV.

Frustrasjon og desperasjon har kokt over på kinesiske sosiale medier. Der deles videoer av fulle likhus og køer til kremasjonssentre.

Covid sprer seg i Kina. Du trenger javascript for å se video. Covid sprer seg i Kina.

At også den strengt statskontrollerte fjernsynskanalen CCTV viser bilder av overfylte korridorer på sykehusene og intervjuer pressede leger og sykepleiere, kan regnes som en anerkjennelse av utfordringene helsevesenet står i.

Pasienter på bårer på akutten på et sykehus i Chongqing 22. desember. Foto: NOEL CELIS / AFP

Sender leger til storbyene

Ved pandemiens utbrudd for tre år siden, sendte sykehus i Beijing leger til Wuhan. Da var Wuhan med sine 11 millioner episenteret for smitten.

Nå blir leger fra andre byer og provinser i Kina blir sendt til Beijing for å hjelpe sykehus i hovedstaden, ifølge South China Morning Post.

Samtidig sprer smitten seg til de samme provinsene. I deler av den interne sykehuskommunikasjonen som avisen fikk se står det at beskjeden om å sende helsearbeidere ikke skal kommuniseres ut.

Den situasjonen Beijing nå står i er den resten av Kina må forberede seg på.

I provinsene Anhui og Hainan forteller flere NRK om en raskt økende smitte.

I en større servicebedrift som NRK besøker forteller en ansatt at de har fått beskjed om å møte på jobb selv om de er syke, hvis symptomene ikke er alvorlig. Flere rundt oss hoster på jobb.

En kvinne med fult beskyttelsesutstyr går på gata i Beijing 26. desember. Foto: NOEL CELIS / AFP

Gikk bort fra nulltoleranse

Kina snudde brått om på smittevernpolitikken etter økende frustrasjon og protester mot de strenge restriksjonene.

7. desember ble nulltollersansen for smitte lagt bort etter nesten tre år. Det er usikkert om myndighetene gav etter for protestene eller om de forstod at de var i ferd med å miste kontrollen over smitten.

Myndighetene har sluttet å registrere folk som ikke har symptomer. De registrerer bare covid-dødsfall dersom pasienten er død av lungekomplikasjoner.

Ingen vet dermed hvor mange som er syke eller som dør av covidsmitte i Kina.

En kinesisk jussprofessor sier helsepersonell som er under etterforskning for å ha pleiet koronasmittede i strid med Kinas tidligere nulltoleranse nå bør frifinnes eller få sine saker lagt til side.

De jobbet på klinikker som så sent som i november tok imot koronasyke selv om de ikke hadde lov til det. Under nulltoleransepolitikken skulle barre utpekte klinikker behandle covid-syke. Nå er ikke premissene for at de kan gjort noe straffbart lenger til stede mener professoren.

– Hva er vitsen med å fremstille dem for en domstol når de helt opplagt er uskyldig, sier Han Xu, professor ved Sichuan Universitetet.