Småbarnsforeldre må ta umulige valg

Siden koronaviruset i praksis stengte alle skolene i USA rundt 15. mars, har så å si alle elever i landet holdt seg hjemme og fått undervisning på nett.

Dette har gitt utfordringer for elever, lærere, og ikke minst foreldre.

Catch-22

– Jeg er i en umulig posisjon. Akkurat nå er arbeidsplassen min stengt og jeg kan ta vare på datteren min. Men da tjener jeg ingenting, og det er dyrt å bo her. Når jeg kan dra på jobb igjen vil jeg ikke kunne hjelpe datteren min med hjemmeskole fordi jeg er alenemor, sier Anel Flores (30).

Hun bor sammen med sin seks år gamle datter Allyson i Cudahy, en bydel i Los Angeles med en av de høyeste befolkningstettheten i USA. Datteren går på skolen Elizabeth Learning Center, rundt 500 meter unna det lille huset som hun deler med familien. Til sammen er de fire mennesker på 60 kvadratmeter.

HJEMME: Allyson bruker laptopen fra skolen til hjemmeundervisning med hjelp fra mamma Anel.

– Økonomisk er det også en utfordring, for vi lever fra lønnsslipp til lønnsslipp. I Los Angeles er husleien kjempehøy. Og hvis jeg skal jobbe 40 timer i uka, vil ikke datteren min få den støtten hun trenger for å lære.

– Hvis dette fortsetter blir jeg nødt til å velge, utdanning for datteren min eller å jobbe for ikke å bli husløs.

Sikkerheten går først

– Jeg har fra 37 til 42 elever i hver klasse, og sitteplasser til 31. Stolene står tett i tett i tett. Det er ikke trygt. Vi vet fortsatt ikke langtidseffektene av koronaviruset, sier Tove Sobel, som er kjemilærer på en skole nord i Los Angeles.

Hun har også bakgrunn fra Food and Drug Administration, den føderale etaten under Helse- og sosialdepartementet som er ansvarlig for regulering og overvåkning av mat og legemidler i USA.

– I Los Angeles nå regner man med at i en gruppe med 20 personer er én smittet. Jeg har klasser på 40, og nesten alle elevene sprer seg videre i andre klasser uavhengig av hverandre i løpet av en skolehverdag. Da kan du tenke deg hvor fort dette vil spre seg.

– Mange av elevene bor også sammen med flere generasjoner hjemme, så hvis du har besteforeldre i samme husholdning som er i risikogruppen for viruset, så kan det bli katastrofalt, sier hun.

LÆRER: Kjemilæreren ønsker å utdanne sine elever på laboratoriet, men må nå gjøre det via fjernundervisning.

Hun har sammen med mannen sin nesten ikke vært utenfor huset etter at pandemien slo til i California i mars. Hjemmefra har hun arbeidet med elevene sine via nettportaler og brukt YouTube-videoer som erstatning for laboratoriearbeid. Sobel tror at skolene i Los Angeles skal klare å nå de akademiske læremålene alle elevene trenger. Men hun sier det er de sosiale utfordringene som kan bli problematiske.

– Mange av eleven bor også i familier med lav inntekt. Og disse foreldrene kan inneha kritiske stillinger de må gå til. Maten de får gratis på skolen er kanskje den eneste matkilden de har i løpet av dagen. Disse barna sliter psykisk. Det er et tøft liv.

Politisert skoleåpning

President Donald Trump har vært tydelig: USA skal åpne skolene til høsten. Til pressen i Det hvite hus under et møte med politi denne uken, mente presidenten at skoledebatten blir brukt som politiske virkemidler.

PRESIDENT: President Donald Trump under ett møte for å feire politiet i East Room i Det hvite hus, 13. juli 2020.

– De tror det å holde skolene stengte gir et dårlig bilde av USA, og derfor en mulighet for demokratene til å vinne valget til høsten. Bare se hvordan byer som New York og Chicago drives av demokrater, de brenner ned. Hvordan tror du landet vill sett ut hvis demokratene får makten?, med henvisning til de siste måneders opptøyer etter drapet på George Floyd i Minneapolis.

Presidenten brukte også Twitter til å fortelle hvordan andre nasjoner som Norge har åpnet skolene sine, og mener dette også kan gjøres i USA.

Smittetallene i landene Trump nevner, er langt lavere enn de er i USA, der smitten fortsatt er på frammarsj.

I tillegg skrev Trump at han vil fjerne føderal økonomisk støtte til skoledistrikt som nekter å åpne dørene for elevene til høsten. Ifølge The New York Times har ikke presidenten lov til dette, men derimot mulighet til å endre støtten i den nye koronavirusstøttepakken som planlegges i Kongressen.

Pressetalskvinne Kayleigh McEnany fortalte også fra podiet i Det hvite hus til pressen tidligere denne uken at «vi tror ikke at våre barn bør være innestengt hjemme med ødeleggende effekt, når det er absolutt trygt for dem å gå på skolen ifølge flere eksperter. Vitenskapen bør ikke stå i veien for å sende barna våre til skolen.»

Guvernør Andrew Cuomo fra New York var tydelig i sin kritikk:

– Dette begynner å bli gammeldags, vi har hørt dette før. Presidenten har ikke myndighet til å bestemme om vi skal holde skolene åpne eller lukket. Det er ifølge grunnloven opp til delstatene selv.

NEW YORK: Guvernør Andre Cuomo under et møte om Coid-19 på Manhattan, New York den 13. juli 2020

Alltid prioriteringer

– I et land der det blir brukt billioner av dollar for å redde store selskaper er det absolutt mulig å åpne skolene selv under en pandemi som denne, sier Grace Regullano som er forskningsdirektør ved United Teachers Los Angeles, byens største fagforening for lærere og utdanningsarbeidere.

ENDRING: Grace Regullano mener det må en fundamental endring i samfunnet til for å sikre barna bedre skolegang, også under en pandemi

– Det gjennomsnittlige skoledistriktet trenger 1,8 millioner dollar for å åpne trygt. Det er penger som bare går til nødvendig sikkerhetsutstyr. Hvis du da regner med alle distriktene under Los Angeles Unified School District, som dekker hele byen, vil det koste mellom 200 og 250 millioner dollar. Midler som altså brukes på håndhygiene, gjøre klassene mindre og hyppigere rengjøring på skolene, sier hun.

Los Angeles Unified School District med over 700.000 elever og nesten 30.000 lærere har vært under sterk økonomisk press det siste tiåret. I fjor gikk lærerne ut i en seks dager lang streik for å bedre forholdene. De ønsket mindre klasser, flere ansettelser og bedre lønnsvilkår. Det greide de.

– Men det handler om så mye mer enn bare penger. For at skolene skal være trygge trenger vi også at samfunnet rundt tar koronaviruset på alvor. Foreldre må kunne klare å være på jobb og tjene penger. Det må ligge en politisk konsensus for å flate ut smittekurven, sier Regullano.

Og den er per i dag fortsatt på vei oppover. Ifølge Los Angeles Times øker fortsatt antall smittede hver eneste dag og det har aldri vært så mange dødsfall i delstaten som de siste dagene. Men prosentvis positive prøver har sunket noe, fra 8 og 7,1. Guvernør Gavin Newsom fortalte denne helgen at alle skoledistrikt som ikke møter strenge smittevernskriverier får ikke lov til å åpne for elever.

– Koronakrisen har egentlig bare forsterket problematikken rundt skolene her i landet. Den dype strukturelle rasismen, lav inntekt blant foreldre, mange barn i fattigdom, og hjemløshet. Det er mange som sliter. En av foreldrene fortalte meg at «mitt barn har astma og jeg er uten helseforsikring. Jeg har også ett seks måneder gammelt barn. Jeg trenger virkelig hjelp, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre».

Usikker fremtid

I det trange huset henger tegningene fra Allyson på veggen. Hun ønsker en dag å bli kunstner. Men mamma Anel er redd for datterens fremtid.

DRØMMER: Allyson drømmer om å bli kunstner når hun bli voksen

– Jeg tror viruset kommer til å bli. Så lenge folk ikke gjør det som trengs, vil vi slite i lang tid.

Anel refererer til de mange amerikanere som ikke ønsker å bruke maske, og som ikke tror viruset er farlig. I nabodistriktet Orange County, der søsteren hennes bor, sier hun folk ikke bruker maske i det hele tatt.

Fylket, som skiller seg politisk ut fra resten av Los Angeles-området, stemmer normalt republikansk. Og de har vært kritiske til holde skolene stengt fra høsten, ifølge Los Angeles Times.

– Folk må samarbeide, ellers kommer vi ingen vei, sier hun fortvilet.