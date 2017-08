Slukket flammer ved hjelp av sin egen båt

Da en brann brøt ut på kanten av elvebredden ved South Thompson River i Canada, utviste føreren av en speedbåt en iherdig innsats for å slukke flammene.

Ifølge Lorrie Lane, som filmet hendelsen, skal paret i båten ha gjort åtte forsøk på å slukke flammene med vannet som sprutet opp bak båtens propell.

Under flere av forsøkene på å slukke brannen, traff båtføreren flammene med vannet som sprutet opp bak båten hans. Foto: AP

– Det var ganske risikabelt fordi det var lavvann og båten kom svært nær elvebredden, sa Lane ifølge Belfast Telegraph.

En liten brannbil og et helikopter skal ha ankommet like etterpå for å få has på flammene, som hadde brutt ut rett ovenfor et bolighus.