Slovakias statsminister går av etter journalistdrap

– Jeg har i dag levert min avskjedssøknad til presidenten. Dersom presidenten godtar den, går jeg av i morgen, sa Robert Fico onsdag kveld.

Torsdag opplyser president Andrej Kiska at avskjedssøknaden er akseptert.

Slovakias president Andrej Kiska har selv gått hardt ut mot statsministeren og tatt til orde for omfattende rokeringer i regjeringen eller tidlig valg.

Årsaken er tillitskrisen som har oppstått i landet etter drapet på journalisten Jan Kuciak og hans forlovede.

Det har vært en rekke demonstrasjoner i Slovakia etter drapet på journalisten som avdekket storstilt korrupsjon i landet. Foto: Ronald Zak / AP

Også innenriksministeren går av

Kunngjøringen kommer få dager etter at også landets innenriksminister Robert Kalinak trakk seg.

Det er ventet at en tredjedel av regjeringen vil byttes ut, skal man tro Bela Bugar i partiet Most-Híd, som er det minste partiet i koalisjonsregjeringen.

Slovakiske medier peker ut visestatsminister Peter Pellegrini (42) som trolig ny statsminister i landet. Han satt torsdag i møter med landets president.

Robert Fico har vært statsminister siden 2012 og gjort seg kjent utenfor landets grenser som en sterk motstander av immigrasjon. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Journalistdrap utløste demonstrasjoner

Fico og hans regjering har vært under sterkt press etter drapet på gravejournalisten Jan Kuciak og hans kjæreste Martina Kusnirova.

Politiet fant de to 27-åringene skutt i hjemmet de delte utenfor hovedstaden søndag 25. februar. Kort tid etter ble 27-åringens reportasje publisert.

Slovakias visestatsminister Peter Pellegrini i møte med president Andrej Kiska torsdag. Foto: DAVID W CERNY / Reuters

– Mandag morgen var det tårer, sinne og frykt i mine kollegers øyne, og journalistene gledet seg over å vise at de vil jobbe videre. Vi må vise publikum at vi insisterer på å etterforske denne tragedien, sa direktør Lukas Fila i N Press, som offentliggjorde Kuciaks arbeid etter at han var drept.

Avslørte storstilt korrupsjon

Kuciak nøster i reportasjen opp bruken av store millionbeløp fra EU. Drapet har utløst nye spekulasjoner om forbindelser mellom regjeringen og 'Ndrangheta-mafiaen i Italia.

Syv av de italienske forretningsmennene som ble navngitt i Kuciaks reportasje, ble pågrepet av slovakisk politi torsdag, men senere sluppet fri.

Gravejournalisten Jan Kuciak og hans kjæreste Martina Kusnirova ble drept i februar. Foto: Bundas Engler / AP

Ifølge politiet hadde de ikke tilstrekkelig med bevis for å holde på de pågrepne, som ble holdt 48 timer i fengsel.

Det har vært en rekke store demonstrasjoner etter drapene med krav om at statsministeren går av og at politikerne tar korrupsjonen i landet på alvor.

Slovakisk politi sier at drapet på Kuciak «høyst sannsynlig» er knyttet til artikkelen han arbeidet med.