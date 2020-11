Slovakia koronatester hele befolkningen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På en dag massetestet Slovakia nesten halvparten av befolkningen, 2,58 millioner innbyggere, for covid-19. Av disse testet 25.850 positivt. Det bor 5,5 millioner innbyggere i landet. Målet er å teste alle som bor der, bortsett fra barn under 10 år.

Slovakia er det første landet i verden av denne størrelsen som gjennomfører nasjonal testing. Fra før har små europeiske stater, som Luxembourg og Monaco, kunngjort massetesting av innbyggerne sine.

Teststasjoner over hele landet

Mer enn 40.000 helsepersonell og 5.000 frivillige, soldater, politifolk og folk fra administrasjonen, var stasjonert på 5000 steder rundt i landet for å administrere hurtigtester.

Regjeringen planlegger en ny testrunde til helgen for å fange opp de som ikke ble testet i første runde, og de som har blitt smittet i løpet av uken.

Slovakia er et av landene i Europa med lavest smittetall denne våren og sommeren med bare noen tusen tilfeller. De siste ukene har imidlertid tallene økt. Det er stor bekymring for at landet skal komme i samme situasjon som nabolandet Tsjekkia, som har de høyeste dødstallene i Europa de siste to ukene.

Totalt har landet nå rundt 60.000 smittetilfeller. 219 mennesker er døde av korona i Slovakia.

Tyskland stenger ned

Tyskland stenger delvis ned fra mandag og en måned framover. Restauranter, kinoer og treningssentre stenges og det er bare lov til å være ti personer fra to familier sammen ute. Reiser innad i landet er nærmest forbudt.

– Tysklands innbyggere må vise disiplin hvis landets nye koronanedstengning skal lempes på før jul, advarte statsminister Angela Merkel på en pressekonferanse i dag.

Merkel sa også at om den store fellesinnsatsen skal gjøre en forskjell i november, er det ikke reglene det kom an på, men om de blir fulgt.

Tyskland stengte delvis ned mandag, og det er stille i gatene. Foto: Arne Dedert / AP

– Hvis vi alle er forsiktige i november, kan vi tillate oss selv mer frihet i julen. Men jeg tror ikke det blir noen store, støyende nyttårsfester, sa Merkel.

Det siste døgnet ble det registrert 12.000 smittetilfeller og 49 dødsfall i Tyskland.

Smitten i Italia øker

Da koronaviruset spredte seg i Europa var Italia blant landene som først ble rammet. Nå øker smitten igjen og sykehusene fylles opp.

I Roma jobber sykepleiere lange dager ved de nye avdelingene for koronapasienter. Maria Pia Clasadonte må stadig minne sine ansatte om å ta pauser.

– Sykepleiere skal ikke være inne på intensivavdelingen i mer enn fire timer, sier Clasadonte til nyhetsbyrået AP.

Maria Di Meo (28) er en av dem og begynte nettopp å jobbe som sykepleier. I mars da smitten kom var hun ikke kvalifisert.

– Det var ikke hyggelig å bare være hjemme. Å være her i dag er stort for meg, sier Di Meo til AP.

Maria Di Meo kler på seg smittevernutstyr før et skift på en ny avdeling for koronapasienter Du trenger javascript for å se video.

Vil stenge ned Frankrike

I Frankrike tar koronapasienter opp halvparten av sengeplassene på intensivavdelingene, skriver nyhetsbyrået AP.

Lege Eric Caumes og leder for infeksjons- og tropesykdomsavdelingen ved Paris 'Pitie-Salpetriere Hospital, har sagt at landet må stenge ned igjen.

– Vi mistet kontroll over pandemien for flere uker siden, sa han til kringkasteren Franceinfo.

En helsearbeider på intensivavdelingen på sykehuset Joseph Imbert sør i Frankrike. Ifølge Ap tar koronapasienter 58 prosent av alle intensivplassene. Foto: Daniel Cole / AP

De fleste land i Europa er røde

Gjennom sommeren snakket vi mye om hvilke land i Europa som er røde og grønne. Grønne land kunne vi reise til uten at vi måtte gå i karantene da vi kom hjem.

For å bli grønn måtte et land ha under 20 nye smittede for hver 100.000 innbygger de siste 14 dagene.

Alle grønne land er nå gule. Det er ikke karanteneplikt ved hjemreise fra gule land, men smitterisikoen er høy.

Men nesten alle land og regioner i Europa er røde. Bare Finland har noen gule regioner på UDs kart. Flere land er langt forbi grensen på 20.

1813. 1552. 1164. 1017.

Dette er antall nye smittede for hver 100.000 innbygger de siste to ukene i landene Belgia, Tsjekkia, Luxemburg og Slovenia.

Beregningene er gjort av NRK og er sist oppdatert 31. oktober med tall fra Worldometer.

Flere land kommer etter, som Frankrike, Storbritannia og Italia.

Nye smittede for hver 100.000 innbygger de siste 14 dagene Belgia 1813 Tsjekkia 1552 Luxemburg 1164 Slovenia 1017 Frankrike 766 Italia 458 Storbritannia 451 Norge 73

– Noen kan få det verre enn i mars

Dødstallet i Europa har oversteget 220.000 mennesker ifølge tall fra ECDC.

Den økende smitten kom brått, og for noen land kom den også overraskende. I mange land er situasjonen alvorlig og sykehusene sliter med kapasiteten.

– Noen land er nå i en situasjon som kan sammenlignes med den vi hadde i mars. Det ser også ut som noen land kan få det verre enn i mars, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Espen Rostrup Nakstad frykter at noen land i Europa kan få en verre smittesituasjon enn i mars. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Forklaringen er en betydelig smitteøkning blant unge voksne og ungdommer. De blir ikke så syke at de tester seg og blir heller ikke lagt inn på sykehus. Derfor har de ikke blitt oppdaget.

– Når smitten har spredt seg i denne gruppen, begynner den å spre seg i andre aldersgrupper. Da begynner man å se sykehusinnleggelsene og smittespredningen øker raskt, sier Nakstad.

Løsningen kan være den samme som i mars, med delvis nedstenging av samfunnet og smitteverntiltak.

Nye koronatiltak i Norge

I Norge forutså myndighetene denne økningen og innførte derfor nye tiltak,

– Årsaken til at vi foreslo tiltak er at vi ønsker å stanse økningen før den blir for kraftig. Det er enklere å kontroll når smitten er lav, sier Nakstad.

Men smitten øker fortsatt her hjemme. Hvis den ikke snart snur og begynner å gå nedover, forteller Nakstad at det kan bli nødvendig å innføre flere smitteverntiltak.