– Vi trekker styrkene vekk fra grensa.

– Russland sender flere styrker til grensa.

– Det er optimisme.

– Det blir krig på onsdag.

Dette er uttalelser som kom med bare timers mellomrom. Motstridende meldinger med en skjult agenda, mener forskere.

Når Russland og USA kommuniserer åpent i media, blir du dratt inn i et stormaktsspill, ifølge tidligere etterretningsoffiser.

– At de går ut med så en sånn krigsretorikk kan bidra til at befolkningen i Europa utsettes for et krysspress i spørsmålet om hvem man skal tro på. Dermed blir innbyggerne brikker i det pågående stormaktsspillet, sier Tormod Heier.

Han har jobbet i 13 år med etterretning og er professor ved Forsvarets høgskole.

Oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole sliter med å tolke alle meldingene som kommer fra de forskjellige aktørene. Foto: NRK

Klør seg i hodet

De mange sprikende beskjedene gjør at Heier og andre erfarne vitenskapsfolk sliter med å forstå hva som egentlig skjer i Ukraina.

– Som forsker er det vanskelig å manøvrere seg i alle meldingene som kommer. Innerst inne vet vi ikke helt sikkert hva aktørene vil. Hva som er korrekt, det vet vi ikke før krisen er over, forteller Heier.

Julie Wilhelmsen er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hun har forsket på russisk utenrikspolitikk. Agendaen bak all informasjonen er vanskelig å tolke.

Hun mener det blir vanskeligere å holde balansen og analysere konflikten med et kritisk blikk og nok distanse til alle aktørene som deltar.

– Det blir et større på press på å ta side og fordele skyld i stedet for å analysere.

Julie Wilhelmsen er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Foto: NRK

Hva er det som gjør at man selv som forsker blir usikker på hva man skal tro?

– All informasjon kommer fra et sted og når det foregår en storkonflikt har alle parter en interesse av å legge frem informasjonen på en måte som legitimerer deres posisjon. Som forsker er oppgaven å se konflikten fra et fugleperspektiv og over en lengre tidshorisont, men vi trenger likevel fakta fra bakken når det er en løpende krise og vi kan ikke skaffe disse selv.

Hun mener media ikke alltid tilbyr pålitelig kunnskap i den løpende dekningen sin, men heller har en tendens til å heve frem nyheter som selger, slik som krig.

– Kanskje gis ikke journalistene heller tid og resurser nok til å spesialisere seg på internasjonal politikk slik at de kan dømme og formidle godt i informasjonsstrømmen, sier Wilhelmsen.

Ukraina-konflikten Ukraina ser til NATO Ukraina søker om å få delta i Natos MAP-program, en handlingsplan for fremtidig medlemskap i Nato. Frankrike og Tyskland stemmer mot etter kritikk fra Russland. Et kompromiss blir inngått om at Ukraina en dag skal bli medlem av alliansen, uten å spesifisere hvordan dette skal skje.

Presidenten vil ikke samarbeide med EU Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier nei til en frihandelsavtale med EU til fordel for tettere bånd med Russland.

Janukovitsj stilles for riksrett Store protester mot Janukovitsj fører til at han blir avsatt. Siden blir det lyst ut en arrestordre mot den tidligere presidenten. Janukovitsj flykter til Russland.

Krim blir annektert av Russland Russland tar kontroll over Krim-halvøya. Russland straffes med økonomiske sanksjoner, samtidig som de blir kastet ut av det internasjonale forumet «G8-landene» (nå kjent som «G7-landene»).

Krigen i Donbass Pro-russiske separatister tar kontroll over deler av regionen Donbass øst i Ukraina. Ukrainske regjeringsstyrker slår tilbake, men klarer ikke å ta tilbake alle områdene.

Våpenhvile Det blir inngått flere avtaler om våpenhvile – den siste i februar 2015.

Minsk-avtalene De såkalte Minsk-avtalene skulle etter planen danne grunnlaget for en fredlig løsning, men blir aldri realisert.

Ny president i Ukraina Skuespiller og komiker Volodymyr Zelenskyj vinner valget om å bli ny president i Ukraina. Han lover nye fredssamtaler med Russland og å ende konflikten i øst-Ukraina.

Russland øker millitær tilstedeværelse Satellittbilder viser russiske tropper på grensa til Ukraina. Myndighetene i Ukraina sier det er snakk om 100.000 russiske soldater.

USA og Russland i samtaler Russlands president Vladimir Putin krever at NATO skal garantere en avslutning på sin østlige ekspandering og nekte Ukraina medlemskap. Biden truer med økonomiske sanksjoner.

USA lover å støtte Ukraina President Joe Biden lover i samtale med Ukrainas president Zelenskyj at USA og de allierte vil reagere kraftig dersom Russland invaderer Ukraina.

USA advarer om at en russisk invasjon er nær Biden advarer om at en russisk invasjon av Ukraina er sannsynlig og kan være nær.

Diplomatiske samtaler i Europa Statsledere fra flere europeiske NATO-land møter Putin til diplomatiske samtaler om grensesituasjonen mellom Russland og Ukraina. Flere land anbefaler sine borgere å forlate Ukraina.

Norge sender soldater til Øst-Europa 15. februar bekrefter forsvarsminister Odd Roger Enoksen at Norge sender rundt 50 soldater til NATO-allierte Litauen i solidaritet med forsvarsalliansen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt advarer om mulig flyktning- og energikrise i Europa.

Ordkrig om tilbaketrekning Russland sier at militærøvelsen på Krimhalvøya avsluttes, og at styrkene trekkes tilbake. Natos generalsekretær Jens Stolteberg sier de så langt ikke har sett noen tegn til nedtrapping fra Russland, men at de heller ser ut til å fortsette opprustningen. Vis mer

Farlige meldinger

Tidligere i uken kom meldingen fra USA om at en russisk invasjon av Ukraina ville skje onsdag.

Dette ble latterliggjort av Russland ironisk spurte om hvilket klokkeslett.

Slike meldinger kan være farlige fordi valg blir tatt på feil grunnlag.

– Fordi befolkningen blir prisgitt etterretningene som kommer fra de hemmelige tjenestene i USA og Storbritannia, så forsvinner også viktige nyanser og perspektiver når beslutninger skal bli tatt, sier Heier før han fortsetter:

– Når de hemmelige tjenestene brukes aktivt i informasjonskrigen forsvinner disse poengene. Befolkningen blir i stedet dratt med i en kamp om å vinne sannheten, og dette ender ofte med at motparten blir demonisert.

Ny metode

Det ble ingen krig onsdag. Men at USA går ut med slik informasjon er nytt, og lite tilfeldig, ifølge Heier.

– Denne type informasjon kan hausse opp stemningen og øke krigsfrykten i hele regionen. Dette virker krisedrivende fremfor beroligende, sier Heier før han avslutter:

– Det er nytt, og oppsiktsvekkende at USA og NATO så aktivt tar i bruk de hemmelige tjenestene for å formidle påstander om nært forestående krig. Hvorfor de gjør dette, er vanskelig å forstå når det finnes så mange andre måter å formidle denne type etterretningsinformasjon på, forteller Heier.