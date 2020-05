Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

1. mai viser tallene at over 3,3 millioner mennesker har blitt smittet av viruset. Over 236.000 mennesker har mistet livet.

All koronastatistikk har store mangler og varierer fra land til land.

Da NRK så nærmere på tallene i forrige måned, kom det frem at antall koronadøde i en spansk region varierer med 300 prosent, avhengig av om man spør helsemyndighetene eller justismyndighetene.

2. april ble det meldt av 5979 mennesker hadde dødd av covid-19 det siste døgnet.

Det var første gang over 5000 mennesker hadde mistet livet i løpet av et døgn.

I hele april har antall døde ligget på 5000–6000.

Utslag som over 10.000 14 april og lave tall 19. og 26. april skyldes trolig henholdsvis etterrapportering fra påske og lave rapporteringstall i helgene.

Fire land har skilt seg ut i Europa. Italia, Spania, Frankrike og Storbritannia har alle over 20.000 døde.

Samtidig har Tyskland klart seg overraskende bra. Landet har over 6600 døde, men i forhold til folketallet er det under en sjettedel av tallet i Spania.

30. april var en merkedag for tre av de hardest rammede landene. For første gang på halvannen måned hadde Italia, Spania og Frankrike alle under 300 døde.

Grafen viser også hvordan Storbritannia ikke ble rammet like tidlig som de andre landene, men at landet nå mister over dobbelt så mange mennesker per dag.

18. mars passerte antall døde per dag i USA 50. Samme dag døde 475 mennesker i Italia.

Siden den første uken i april har landet blitt stedet i verden med flest dødsfall per dag.

Bortsett fra lave tall søndagene 19. og 26. april, har dødstallene i USA de siste ukene stabilisert seg på over 2000 per dag.

Så langt har koronaviruset rammet USA veldig ujevnt.

New York er verst rammet med over 23.000 døde og står sammen med nabostaten New Jersey for nesten halvparten av de døde.

Flere delstater er knapt rammet. Wyoming (7), Montana (16), Alaska (9) har alle under 20 døde.

Sveriges strategi mot koronaviruset har vakt oppsikt over hele verden.

Svenske myndigheter har oppfordret folk til å ikke flokke seg sammen, men skoler, frisørsalonger, butikker og restauranter og barer er fortsatt åpne.

Ifølge Aftonbladet og Expressen har det ført til at mennesker fra andre europeiske land nå reiser til Sverige for å benytte seg av den svenske åpenheten.

Tallene fra Sverige varierer fra dag til dag, med lave tall i helgene, men ser ut til å ligge på rundt 100 per dag.

– Danmark har lyktes med sin koronastrategi, sa statsminister Mette Frederiksen onsdag 29. april.

Tallene ser ut til å gi henne rett. Totalt er 452 døde i Danmark.

De gode nyhetene er at antall på sykehus og antall i respirator er mer enn halvert i løpet av april måned.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har oppfordret til en bred testing som et av de viktigste tiltakene

– Vi har en enkel beskjed til alle land: Test, test, test, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i mars.

Hvor mye som testes varierer veldig fra land til land.

Island og Færøyene ligger på topp i verden med over 140.000 tester per én million innbyggere.

I Norden ligger Sverige langt etter Danmark og Norge. Danskene tester mer enn tre ganger så mange som svenskene.

Et siste tall som gir grunn til optimisme. Onsdag i denne uken passerte antall som er blitt friske av covid-19 én million.