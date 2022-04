Slik tar Russland kontroll over media i Ukraina

Russiske styrker okkuperer byer, truer journalister og krever at de støtter Kreml. De som nekter, får ikke fortsette som journalister og ukrainske medier legges ned.

Russerne erstatter så de ukrainske mediene med presse som støtter det russiske regimet.

Dette er blitt hverdagen, sier Natalia Vyhovska ved det ukrainske instituttet for masseinformasjon til BBC.

– Dette er en sentral del av den russiske strategien. Fordi informasjonskrigføring alltid er en del av en ekte krig, forteller hun.

Den statlige kommunikasjonstjenesten i Ukraina sier til kanalen at åtte stasjoner blir brukt til å spre det man kaller russisk propaganda til lokalbefolkningen i Sør-Ukraina.

Dette kan de gjøre siden de har kontroll over sendetårn i de områdene som kontrolleres av de russiske styrkene. Der har de slått av sendingene til de nasjonale ukrainske nyhetsprogrammene.

Disse er så blitt erstattet med sendinger med prorussisk innhold.

Journalister tar bilder av en soldat i Ukraina. Flere ukrainske journalister opplever vanskelige arbeidsforhold i landet. Foto: Rodrigo Abd / AP

– Truer uavhengige journalister

Nå har en Krim-basert kanal også lansert nyhetssendinger for innbyggere i det Russland kaller de «frigjorte områdene» sør i Ukraina.

Her er det ingen omtale av krig. Journalistene i denne kanalen hevder også at «livet i regionen har blitt bedre etter at de russiske styrkene ankom».

Med mindre innbyggerne har tilgang til en parabolantenne, har ukrainere i okkuperte byer nå kun tilgang til russiske statlige TV-kanaler, samt kanaler som sender fra selverklærte republikker i det østlige Ukraina.

– De begynner med å kringkaste russisk TV, så truer de uavhengige journalister, sier Natalia Vyhovska.

– De kommer bevæpnet til redaksjonene, og husene (til journalistene) og foreldrenes hus, forteller hun videre.

En eldre mann ser på nyhetssendinger om krigen i Ukraina. Foto: STRINGER / Reuters

Hevder at han måtte lyve foran kamera

Den ukrainske TV-reporteren, Sergej Starushko fra Berdjansk, er en som har opplevd å bli truet på livet av de russiske styrkene.

– De tok meg med til et eget rom. De begynte å slå meg på hodet, brystet, bena, de slo meg med knærne og håndflatene, så det var færre blåmerker.

Ifølge mannen ble han tvunget til å lyve foran kamera og kunngjøre at han erklærte krig mot såkalte «ukrainske nasjonalister».

Russerne truet så med å publisere erklæringen på nettet hvis han nektet å samarbeide.

– Det var væpnede mennesker overalt. Jeg tror fem til seks av dem var fra FSB (den russiske sikkerhetstjenesten).

– Så truet en av dem meg med en pistol: Han holdt den mot hodet og kjønnsorganene mine. De spurte om jeg ville ringe kona mi for å si farvel til henne, sier han til BBC.

Zhanna Agalakova var utenrikskorrespondent for russisk rikskringkasting. Nå har hun forlatt stillingen sin. Foto: Francois Mori / AP

Forlot stillingen i protest

Krigen mellom Russland og Ukraina er også en informasjonskrig, der begge parter kjemper for å komme til med sin versjon av «sannheten».

Russlands krigføring omtales kun som en «spesialoperasjon» i russiske medier.

Zhanna Agalakova har vært utenrikskorrespondent for russisk rikskringkasting. Nå har hun forlatt stillingen sin i protest mot Ukraina-krigen.

Nylig snakket hun ut om hvorfor hun ikke lenger ønsket å jobbe for den statskontrollerte russiske TV-kanalen Pervij Kanal (Kanal 1).

– Jeg vil at befolkningen i Russland hører meg og blir klar over hva propaganda er og slutter å være zombifisert, sa Agalakova på en pressekonferanse i Paris.

Hun sa også at hun ikke lenger kunne være en del av «løgnene» og «manipuleringen» til statlig russisk fjernsyn.

– Russland har i en lengre tid fremstilt historier om at vesten er fiendtlig innstilt til Russland, og at Ukraina er styrt av nazister, sa Bente Kalsnes, førsteamanuensis og medieforsker ved Høyskolen Kristiania, til NRK nylig.