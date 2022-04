I Ukraina faller bombene over Mariupol og Kharkiv. Sivile forteller om grusomme opplevelser. Unge menn blir sendt i krigen på begge sider.

Noen kriger er korte. Andre varer i uker, måneder, år. Felles for alle kriger er at de tar slutt. De ender på ulike måter:

Det finnes mye forskning på krig og konflikt. Noe mindre på fred. Men det finnes noen mønstre for hvordan kriger ender og freden tar over. Dette er de vanligste.

– Forhandlingsfreden er den vanligste måten å avslutte en konflikt på og oppnå fred, sier Dag Nylander, en av Norges mest profilerte fredsforhandlere.

I dag leder han NOREF, Senter for internasjonal konfliktløsning, som er engasjert i fredsforhandlinger over hele verden.

Det er også forhandlingsfreden som er den mest varige, ifølge Nylander. Men for at man skal komme dit, må en rekke forutsetninger være på plass.

Begge parter har en interesse av forhandlinger, og er villige til å inngå kompromisser.

Begge parter må ha forhandlere som har fullmakt til å inngå en avtale.

Forhandlingene og avtalen må ha en viss støtte i befolkningen.

Avtalen må oppleves som rettferdig av begge parter.

Det er behov for overvåking av at avtalen blir gjennomført, gjerne av FN eller det internasjonale samfunn.

Og der er vi ikke helt ennå i Ukraina. Vi er ikke engang videre fra det første punktet.

MANNSTUNGT: Støtte i sivilbefolkningen og inkludering av kvinner er viktig for at fredsavtaler holder. Men ofte er forhandlingene mannstunge, som her i Tyrkia 29. mars. Foto: AP

– Før en kan ha reelle forhandlinger, må konflikten ha nådd et modningspunkt der begge parter ser seg mer tjent med en forhandlet løsning enn fortsatt konflikt. De må ha nådd en smertegrense på slagmarken, sier Nylander.

I de fleste kriger ser man begynnelsen på slutten først når partene selv mener de har mer å vinne på forhandlinger enn fortsatt krig. Eller en «gjensidig smertegrense», som Nylander kaller det.

Han tror ikke smertegrensen er nådd, verken for Ukraina eller Russland.

Russland, som nå ser ut til å intensivere angrepene i øst og sør, ønsker trolig å ta kontroll over disse delene av Ukraina. Og de tror de kan få det til.

– Det er mye som tyder på at Russland fortsatt ikke har oppnådd det de ønsker å oppnå i øst og sør. Før de har forsøkt å oppnå det, er det vanskelig å se for seg reelle forhandlinger, sier Nylander.

At Ukraina har lyktes med å drive russiske styrker tilbake i en rekke områder, gjør det like vanskelig å se for seg at Ukraina vil ønske å inngå kompromisser akkurat nå, legger han til.

Også kalt vinnerens fred. Dette skjer, enkelt fortalt, ved at krigen slutter når en part vinner og en annen part taper. Denne freden skjer uten betingelser og uten forhandlinger.

Det var slik Andre verdenskrig tok slutt. Krigen varte fra 1939 til 1945, da Tyskland til slutt innså og sa at de hadde tapt.

Et annet eksempel er borgerkrigen på Sri Lanka. Den ble avsluttet på blodig vis, ved at regjeringsstyrkene mer eller mindre tilintetgjorde de tamilske tigrene i 2009.

– Det var en total militær seier. Men det er uklart om de underliggende problemene ble løst og om vi vil se en oppblomstring av konflikten, sier Nylander.

SEIER: Politikvinner i Sri Lanka i 2014 markerer fem år siden seieren mot tamiltigrene. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP

Vinnerens fred kan også skje ved at den tapende part anerkjenner nederlaget, men at det er visse forhandlinger for hvordan freden skal finne sted.

En fredsavtale bør være balansert, i alle fall så balansert at den tapende part ikke tyr til krigshandlinger for å rette opp det de ser på som urettferdig. Det er særlig viktig for å bevare freden, ifølge Dag Nylander.

For å beholde freden er på sikt like viktig som å avslutte krigen. Den mest kjente fredsavtalen som ikke holdt, er Versailles-traktaten etter Første verdenskrig. Fredsavtalen ble inngått mellom de allierte og Tyskland i Versailles utenfor Paris 28. juni 1919. Den har siden fått kritikk for å ha vært for hard for Tyskland.

– Den la grunnlaget for den politiske dreiningen vi så i Tyskland på 1930-tallet, opprustningen av det tyske militæret, og etter hvert starten på Andre verdenskrig, sier Nylander.

Et militært tap for Ukraina ville innebære en kapitulasjon, der regjeringen kollapser og strykene legger ned sine våpen, sier Kristian Berg Harpviken, seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO.

– For Russland ville et militært tap bety tilbaketrekning, uten at det nødvendigvis betyr at Putin vil gå av.

Mariupol er en av de mange stedene som har blitt totalt ødelagt i krigen. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Kriger kan også ta slutt hvis det blir et regimeskifte hos en av de krigene partene.

Det er en uvanlig måte å ende en krig på, men det har skjedd. For eksempel i Russland i 1917. Første verdenskrig førte til en svært utslitt og krigstrøtt russisk befolkning, og til slutt til den russiske revolusjonen. Ikke en, men to. Tsaren ble kastet og en liberal revolusjon begynte på våren. I november 1917 tok de marxistiske bolsjevikene over.

Det var starten på det kommunistiske styre – og det var slutten på Russlands rolle i første verdenskrig.

Men regimeskifte tar ofte lang tid. Krigen i Ukraina har vart i noen uker.

Den vanligste måten et regime faller på, er når en sterk leder har trådt veldig feil. Flere har spekulert på om Putin kan miste oppslutning hvis krigen drar ut og mange russiske soldater dør.

Spekulering om regimeskifte fører ingensteds hen, sier Dag Nylander.

– Det er mye ønsketenkning rundt dette, at en av partene skal endre syn på konflikten fordi en får en endring på toppen. Det er relativt sjelden at dette skjer, og vanskelig å påskynde utenfra. Det er ingenting som tyder på at det er endring på vei i Russland, sier Nylander.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj leder landet sitt i det som kan bli en lang og smertefull krig. Foto: AP

Når kriger langsomt tar slutt, fisler konflikten rett og slett ut. Den blir mindre intens over tid, og etter hvert avtar voldshandlingene.

En slik fred vil ta lang tid og være smertefull, sier Kristian Berg Harpviken.

– En slik langvarig krig, med en etter hvert lavere intensitet, som kanskje til slutt brenner helt ut, vil ha enorme kostnader, spesielt for Ukraina. Men det er absolutt et mulig scenario, sier han.

Noen kriger går raskt over. Men har de først vart lenger enn bare noen dager, blir de ofte langvarige, skal en tro fredsforskningen. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Hvor lenge varer en krig?

Noen kriger går raskt over. Men har de først vart lenger enn bare noen dager, blir de ofte langvarige, skal en tro fredsforskningen.

Harpviken understreker at krigen i Ukraina er uvanlig: Brorparten av kriger i nyere tid har vært borgerkriger, og det er fra slike kriger fredsforskningen har mest empiri.

Fordi Russland er en av partene, ser Harpviken for seg at krigen kan vare lenge:

– Fordi krigen i Ukraina er en ren militær invasjon i et annet land, ligger initiativet til å avslutte krigen hos Russland. Dessverre er erfaringen fra Syria, Tsjetsjenia og andre steder der Russland har vært involvert at landet har stor vilje til å stå i langtrukne konflikter, sier Harpviken.

Nylig sa Vladimir Putin at fredsforhandlingene med Ukraina hadde nådd et blindspor.

Samtalene vil fortsette. De vil ta tid. I mellomtiden fortsetter bombene og falle. Sivile blir drept.

Det blir neppe noen påskefred i Ukraina. Men freden vil komme. Til slutt.