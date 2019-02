Slik stenger Venezuela grensa

Striden om makten i Venezuela fortsetter. Nå har landets sittende president Nicolás Maduro satt inn hæren ved grenseovergangen mellom Cúcuta i Colombia og Ureña i Venezuela, for å hindre at nødhjelp og forsyninger blir fraktet inn i landet via broen som forbinder de to byene.

Onsdag skulle opposisjonen i Venezuela etter planen ha fraktet inn nødhjelp over grenseovergangen, men regjeringssoldater har sperret av veien med en stor tankbil og to containere.

VIL TA OVER: Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó. Foto: Fernando Llano / AP

– 300.000 liv i fare

Opposisjonsleder Juan Guaidó som ønsker å ta over makten hevder det står om livet til flere tusen i Venezuela.

– Vi lever i et diktatur. Vi må iverksette tiltak, så den nødhjelpen kommer frem til dem som trenger den. 300.000 venezuelanere står i fare for å dø hvis ikke nødhjelpen kommer frem, sier Guaidó.

Også lokale hjelpearbeidere er bekymret for situasjonen.

– De hindrer nødhjelpen i å komme frem. For myndighetene og militæret vil at denne absurde krisen skal fortsette. Det er ikke bare mangel på mat og medisiner, men også på verdier og håp, sier Alba Pereira, direktør i hjelpeorganisasjonen Entre Dos Tierras, til nyhetsbyrået AP.

STENGT: Regjeringssoldater har sperret av veien med en stor tankbil og to containere. Foto: Raul Arboleda / AFP

Mener USA er på oljejakt

Nyhetsbyrået Reuters meldte tirsdag at USA har sendt mat og medisiner som Guaidó vil forsøke å frakte over grensa ved Cúcuta.

President Nicolás Maduro som kjemper for å beholde makten hevder at nødhjelpsforsendelsen bare er en forsmak på det han omtaler som en USA-ledet invasjon for å få tak i landets olje.

NEKTER Å GÅ AV: President Nicolás Maduro nekter å gi fra seg makten i Venezuela. Foto: Ariana Cubillos / AP

– Trump er desperat etter å stjele den venezuelanske oljen, men oljen tilhører Venezuela og det venezuelanske folk til evig tid, sa Maduro i en TV-tale.

Onsdag kveld skrev president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton på Twitter at Washington vurderer å innføre sanksjoner mot venezuelanske militære ledere som ikke vil anerkjenne Juan Guaidó som president i Venezuela.