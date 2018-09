Slik skal EU få kontroll på grensene

Onsdag formiddag holdt Jean-Claude Juncker sin årlige tale om tilstanden i EU.

Kommisjonens president omtalte en rekke temaer.

EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, sier at EU skal utplassere en grensestyrke på 10.000 personer i 2020. Foto: Jean-francois Badias / AP

Et av dem er tiltak for å håndtere strømmen av flyktninger og migranter.

Unionen har vært under voldsom kritikk fra Italias nye regjering som mener at EU har latt Italia stå alene om å ta imot en strøm av mennesker fra den andre siden av Middelhavet.

Juncker bekreftet planer om konkrete tiltak i sin tale i dag.

– Kommisjonen har i dag foreslått å styrke EUs grenser med 10.000 grensevakter, sa Juncker.

Presidenten gikk ikke i detalj, men ifølge Financial Times skal grensestyrken være bevæpnet.

Jean-Claude Juncker tok også til orde for at ulovlige migranter skal returneres raskere.

– EUs medlemsland vil få mer støtte for å få fortgang i å returnere illegale migranter, sa Juncker.

Press fra Italia

Utspillet om en ny grensestyrke fra 2020 kommer etter at EUs ledelse har vært under et press fra flere land om å gjøre mer for å begrense masseinnvandringen til Europa.

EU skal utplassere en bevæpnet grensestyrke på 10.000 kvinner og menn i 2020. Bildet er fra registrering av flyktninger og økonomiske migranter i Nantes i Frankrike 23 juli i år. Foto: Sebastien Salom Gomis / AFP

Spesielt den nye populistiske regjeringen i Italia, har gått hardt ut mot andre EU-land.

Landets visestatsminister Matteo Salvini viser til at landet har tatt imot 650.000 båtflyktninger og økonomiske migranter.

Italias regjering etterlyser en mer rettferdig fordeling av flyktninger og migranter mellom medlemslandene i EU.

«Ikke EUs dørmatte»

Matteo Salvini som også er Italias innenriksminister, har kommet med en rekke kontroversielle tiltak og uttalelser.

Han har flere ganger beordret stenging av italienske havner for å hindre at skip med båtflyktninger og økonomiske migranter legger til kai der.

Italias visestatsminister og innenriksminister, Matteo Salvini, har kommet med sterk kritikk av EU fordi Italia har tatt den største byrden med å ta imot båtflyktninger og migranter. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Det førte til at et stort skip med over 650 båtflyktninger i juni, Aquarius, ble liggende en uke ekstra i Middelhavet, før skipet fikk søke havn i Valencia i Spania.

Det samme skjedde i august, da skipet igjen ble nektet å legge til kai i Italia. Malta tok motvillig imot skipet etter at flere EU-land lovet å ta imot sin del av menneskene om bord.

Matteo Salvini har kommet med en rekke friske uttalelser.

– Italia er ikke EUs dørmatte!

– Italia skal ikke lenger være EUs flyktningleir!

– Festen er over for migranter i Italia!