Slik ser Trumps nyoppussede hvite hus ut

Som en del av renoveringen av den amerikanske presidentboligen, har mannskapet i sving blant annet byttet og flyttet om på møbler, lagt ny tapet og nye tepper, og fått inn nye statuer i noen av Det hvite hus' viktigste rom.

Et nytt frisklufts-system er også montert i vestfløyen, og den store balkongen på sørsiden er pusset opp for første gang på over 60 år, skriver Daily Mail.

Patriotiske ørner

Flere gylne ørner, blant annet i Roosevelt-rommet er en av endringene som stikker seg ut. Ifølge Business Insider skal de representere Trumps patriotisme. Trump har også valgt tapetet i det ovale kontoret selv.

Ansvarlig for oppussingen, Alan Zawatsky, forteller at de jobbet 24 timer i døgnet for å få alt gjort på de 17 dagene de hadde til rådighet.

Besøkende skal nå kunne se Rosehagen bedre, skriver CBS news.

Mens oppussingen har pågått, har Trump bodd på sitt feriested Bedminster Golf Club.

Renoveringen er mest gjort på grunn av behov, mer enn ønske om smaksmessige endringer, sa en talsmann for Det hvite hus til Town & Country tidligere denne måneden.

Jacqueline og John F. Kennedy med datteren Caroline, i Hyannis Port, 8. november 1960. Foto: Ap

Lang oppussingshistorie

Jackie Kennedy startet en stor restaurering og moderniserte Det hvite hus i perioden 1961-1963, da hun var presidentfrue. Hennes arbeid satte en standard for hvordan presidentfruenes oppgaver har vært siden.

Det offisielle hjemmet til USAs president ble tegnet av den irskfødte arkitekten James Hoban på 1790-tallet.

I 1814 måtte det bygges opp igjen etter et britisk angrep i 1814, og fikk da sitt personlige preg av dem som skulle bo der.

Bygningen gjennomgikk også store strukturelle endringer på begynnelsen av 1900-tallet under Theodore Roosevelt, som offisielt startet å bruke navnet «the White House». Huset ble så pusset opp igjen av Harry Truman etter andre verdenskrig, skriver History.com.

I løpet av 1969–70 ble en stor balkong, og friskluftsystem lagt til utsiden av huset, og et nytt presserom ble etablert.

Carter-administrasjonen tilpasset huset en ny informasjonsalder ved å installere husets første datamaskin og laserskriver. Og i 1982 hadde internett sin debut i herskapshuset. Det var mens George H.W. Bush var president.

NY FASADE: Balkongen på sørsiden er pusset opp for første gang på over 60 år. Bildet er tatt 22. august. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

THE WEST WING: Lobbyen i vestfløyen av Det hvite hus, der presidenten og staben hans har sine kontorer. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

SJEFENS KONTOR: Det ovale kontor etter renovering. Rommet har blant annet fått ny tapet, som Trump skal ha valgt selv. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

MØTEROMMET: Roosevelt-rommet, oppkalt etter de to presidentene Theodore og Franklin Delano Roosevelt. Theodore Roosevelt-portrettet «The Rough Rider» av Tadé Styka til høyre, og Alfred Jonniaux' portrett av Franklin D. Roosevelt til venstre. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

MØTEROM II: Langbordet i Roosevelt-rommet. Rommet blir vanligvis brukt til presidentens stabsmøter og som møterom for delegasjoner på besøk i Det hvite hus. Foto: Carolyn Kaster / AP