Southport er en sterkt preget by. Et hav av blomster, bamser og hilsener vokser seg stadig større foran byens rådhus. Tilsvarende hav er å se flere steder rundt åstedet for mandagens grusomme knivangrep.

En onkel minnes sin døde niese. Et barn hedrer sine døde venn. Folk uten tilknytning til noen av de rammede, viser at de føler med de berørte.

Jeg elsker deg. Din onkel William. For alltid. Slik lyder en av hilsenene på rådhusplassen i Southport. Du er for dyrebar til å bli glemt, skriver en av de drepte jentenes lekekamerater i en hilsen. Til de tre små. Hvil i fred. Slik lyder denne blomsterhilsenen.

Noen gråter. Men mest er det stille.

Det generelle lydbildet i byen er en grell kontrast. For Southport er en turistby. Hit kommer folk fra Liverpool og Manchester for å nyte strandliv, camping, spillehaller og karaoke. Utendørs. Med høy lyd, som ikke er til å unngå.

Og kontrasten til volden som utspilte seg tirsdag kveld enda større. Over 50 politifolk ble skadet, biler satt i brann og murstein kastet i opptøyer ved byens moské. Opptøyer og demonstrasjoner som raskt spredte seg til London, Hartlepool, Manchester og Aldershot.

Southport er en turistby. Hit kommer folk fra Liverpool og Manchester for å nyte strandliv, camping, spillehaller og karaoke. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Fredag er politiet over hele England i høyberedskap i forbindelse med fredagsbønnen. Det er frykt for at det langt fra er over ennå.

Men hvorfor har denne saken fått voldelige innvandringsmotstandere til å ta til gatene?

Hvem står bak opptøyene

Politiet i Merceyside, som dekker Southport, sier English Defence League (EDL) trolig står bak organiseringen av opptøyene tirsdag kveld. Det melder blandt andre Liverpool Echo.

Politiet begrunner det med at folk på stedet identifiserte seg som medlemmer av den innvandringsfiendtlige organisasjonen.

Men det var også andre innvandringsmotstandere og folk politiet og politikere beskriver som høyreradikale (far right) som sto bak. Mange var tilreisende uten tilknytning til Southport.

EDL oppsto i 2009 og var ledet av Stephen Yaxley-Lennon, bedre kjent som Tommy Robinson, frem til 2013. Han og andre påstår at EDL ikke lenger eksisterer. Men politiet mener altså noe annet.

NRK møtte Stephen Yaxley-Lennon alias Tommy Robinson mens han fremdeles var leder av English Defence Leauge (EDL) i 2012. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Et tidligere EDL-medlem forteller til Daily Telegraphs Daily T podcast at han forstår folks sinne nå. De trenger å bli hørt i sin frustrasjon over innvandringen. Den har vokst voldsomt i Storbritannia de siste årene, samtidig som folks levestandard har gått ned.

Opptøyene i flere engelske byer denne uka skjedde før den siktede 17-åringens identitet var kjent.

EDL-avhopperen mener at mangelen på en nasjonal samtale om hva innvandring gjør med samfunnet, fører til at mange søker informasjon på nett, og finner løgner som passer deres narrativ.

Den tidligere EDL-lederen Yaxley-Lennon har fremdeles en stor tilhengerskare. Han er blant dem som har knyttet den siktede 17-åringen til ulovlig innvandring og islam, og dermed pisket opp stemningen. Men han er langt fra den eneste.

Spredning av falsk informasjon

På sosiale medier gikk spekulasjonene høyt og løgnene langt. Den siktede 17-åringen kunne ikke navngis på grunn av sin lave alder. Alt politiet sa var at han var født i Cardiff i Wales og at han flyttet til Southport-området da han var seks år.

Etter hvert kom det frem at foreldrene var fra Rwanda, et land der majoriteten er kristne.

Men på internett kunne folk lese at han var muslim, at han var ulovlig innvandrer, en person ble til og med feilaktig navngitt som gjerningsmannen.

Høyreradikale grupper med mange følgere spredte informasjonen. En konto med navnet European Invasion påsto at gjerningsmannen var en muslimsk innvandrer, og fikk nærmere fire millioner reaksjoner, ifølge Sky News.

Et hav av blomster, bamser og hilsener på rådhusplassen i Southport. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

De skriver også at et nettverk av anonyme kontoer på TikTok har oppmuntret folk til å delta i opptøyer. Disse gir seg ut for å tilhøre folk lokalt.

Kjente influensere bidro også til at disse løgnene fikk et stort publikum. Andrew Tate kalte gutten bak knivdrapene «en udokumentert migrant», og etterlyste demonstrasjoner mot politiet. De kom.

Den folkevalgte politikeren Nigel Farage fra partiet Reform UK kastet seg på. Partiet er kjent som innvandringskritisk, og blir beskyldt for rasisme.

I programmet han leder på GB News, sa han at han at han følte at informasjon ble holdt tilbake. En tidligere antiterrorpolitisjef anklaget ham for å oppildne til vold, i følge The Guardian.

Nigel Farage ble valgt inn i det britiske Underhuset for første gang i juli. Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

Farage sier at han ikke på noen måte støtter vold og bøllete oppførsel. Men han er en politiker EDL-avhopperen sier frustrerte folk lytter til. Han evner å forstå hvor skoen trykker.

Partiet fikk 14 prosent oppslutning under valget i juli. Over fire millioner briter stemte på partiet.

Hva gjør myndighetene?

Torsdag bestemte Manchester Crown Court å offentliggjøre den siktedes identitet, til tross for at han er under 18 år. Det er uvanlig, og begrunnelsen var blant annet å unngå unødig spekulasjon.

Nå kan folk som kjente til Axel Muganwa Rudakubana fortelle at han var en rolig gutt fra en familie som var kirkegjengere. Men motivet for grusomhetene forblir en gåte.

Statsministeren fordømmer volden. Han oppretter en spesialenhet i politiet som skal forhindre og slå ned på organiseringen av voldelige opptøyer. Når organiseringen er nasjonal, må også reaksjonen være det, mener han. Regionale politienheter holder ikke.

Nå er det helg. England stålsetter seg for nye opptøyer og mer bråk.