– USA er en utrolig upålitelig partner i det internasjonale klimasamarbeidet.

Tora Skodvin forsker på amerikansk klimapolitikk. Hun følger spent med på resultatene fra det amerikanske mellomvalget, som foregår samtidig med klimatoppmøtet i Egypt.

– USA har et kjempepotensial til å være en veldig god og viktig leder for å få klimapolitikk på rett kjøl, sier Skodvin.

Tora Skodvin er professor i statsvitenskap ved UiO, og forsker på amerikansk klimapolitikk. Foto: Universitetet i Oslo

USA har falt inn og ut av internasjonale klimaavtaler ettersom hvem som har vært president.

Clinton signerte Kyotoavtalen. Bush trakk USA ut av den. Obama signerte Parisavtalen. Trump meldte dem ut. Med Biden er landet tilbake i samarbeidet.

– Men det at USA har vært ute av stand til å utøve et stabilt lederskap i internasjonal klimapolitikk, tror jeg er en viktig medvirkende årsak til at det er så vanskelig å få i stand effektivt, internasjonalt klimasamarbeid.

Men hva skjer hvis det nå blir et republikansk flertall i nasjonalforsamlingen?

Demokrater kan miste makt

Alle de 435 setene i Representantenes hus, og 35 av 100 plasser i Senatet er på valg.

Flere steder er det jevnt mellom demokratiske og republikanske kandidater. Det kan gå en stund før man får det endelige resultatet, men det kan se ut til at demokratene mister noe makt i nasjonalforsamlingen.

– Amerikanske presidenter har større handlefrihet utenriks enn innenriks. Presidentvalg betyr derfor mer enn mellomvalg for klimapolitikken, forklarer USA-ekspert Hilmar Mjelde.

Hilmar Mjelde er forsker ved Norce forskningssenter. Foto: Norce

President Joe Biden vil fortsatt kunne prioritere klima som et tema, i alle fall ved å snakke om det.

– Det vil imidlertid være vanskeligere å forplikte USA. Men det er det allerede, for ting skifter fort i amerikansk politikk, og det vet omverdenen.

USAs klimautsending John Kerry er på plass på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Historisk klimalov

USA er verdens nest største utslipper av klimagasser.

Det var derfor mange som jublet da USA i august vedtok en historisk klimalov. Den kan kutte landets utslipp med rundt 40 prosent innen 2030.

Loven ble vedtatt takket være demokratenes flertall i Kongressen. Et flertall de nå kan se ut til å miste.

– Hva vil skje med klimaloven?

– Den vil bestå, men iverksettelsen av den kan bli fanget opp i republikanernes generelle forsøk på å forhindre og blokkere for Biden-administrasjonen de neste to årene, sier Mjelde.

Republikanerne i Kongressen vil ikke ha makt til å endre loven. Det kan Joe Biden som president legge ned veto mot. Men de kan prøve å stoppe gjennomføringen av tiltakene i loven.

Jubel under signering av Inflation Reduction Act – loven som inneholder de historiske klimatiltakene. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Delstatenes makt

– Det er veldig viktig å understreke at det som skjer på delstatsplan er vel så viktig. Delstatene har en stor rolle i amerikansk klimapolitikk, og det er de som må håndtere skogbranner og oversvømmelser, sier Mjelde.

Det er også de som i stor grad velger hvilken klimapolitikk som føres.

Republikanske delstatsledere kan være motvillige mot å benytte seg av de økonomiske insentivene i den nye klimaloven, bare fordi de er del av en demokratisk vedtatt lov, tror Tora Skodvin.

– Klimaproblemet er helt klart et veldig polarisert spørsmål, hvor republikanerne har vært veldig lojale. Ikke en eneste republikaner stemte for denne loven da den ble vedtatt i august.

Derfor har det mye å si hvem som vinner guvernørvalgene i de 36 delstatene som gjennomfører valg nå.

Grunn til optimisme

Klima har ikke fått stor oppmerksomhet ved dette valget. Skodvin forteller at det ofte ligger rundt en 20. plass på listen når amerikanere rangerer hvilke saker som er viktige for dem.

– Det er mange amerikanere som er bekymret for klimaet, men det har en tendens til å falle litt ned i prioriteringen når de skal stemme.

Men alt er ikke håpløst. Skodvin tror blant annet at markedet vil bevege seg mot grønn utvikling. Hun trekker frem det amerikanske elbilmarkedet som et eksempel.

– Jeg tror det er et tidsspørsmål. På et eller annet tidspunkt kommer alle til å komme over i en grønn økonomi. Det er bare spørsmål om det skjer fort nok. Vi har litt dårlig tid.

Hilmar Mjelde mener at det også er mange republikanere som er på gli i klimaspørsmålet.

– Nylig ble arbeidsgruppen Conservative Climate Caucus formet i Kongressen, med 74 republikanske medlemmer. Den er en erkjennelse av at klimaendringer er et problem, men at de også byr på muligheter for økonomisk innovasjon.