Slik påvirker koronasituasjonen Europa-ferien

Enkelte europeiske land har fjernet absolutt alle reglene, men mange har fortsatt regler for enten munnbindbruk, innreisekrav eller isolasjon ved smitte. Disse kan komme som en overraskelse når du lander.

De siste ukene har det vært en stor økning i smittetall, EU forlenger derfor bruken av koronapass i et år til. Det vil si at det er tillatt for landene å ha reiserestriksjoner basert på smitte og vaksinasjon. De fleste av europeiske lande har avsluttet bruken av koronapass.

I denne artikkelen kan du lese om koronarestriksjoner i flere europeiske land denne sommeren.

Flere land har sluttet å kartlegge nasjonale smittetall for det er for å få som tester seg. Man måler derfor heller antall som er innlagt på sykehus eller antall døde.

Enkelte europeiske land har fjernet absolutt alle reglene, men de fleste har fortsatt enkelte regler for enten munnbindbruk, innreisekrav eller isolasjon ved smitte.

I Stockholms-regionen har det vært en stor økning i pasienter innlagt med korona.

– Økningen av antallet pasienter med covid-19 i våre sykehus er et tydelig steg i feil retning, sier sjeflege Patrik Söderberg.

Torsdag var det 164 personer som var innlagt med koronasmitte på regionens sykehus. Det er en økning på 42 personer sammenlignet med samme dag for en uke siden.

Söderberg advarer befolkningen mot å oppføre seg som om pandemien er over og sier at den nye omikronvarianten er enda mer smittsom. Uvaksinerte er overrepresentert blant de sykehusinnlagte. Det er ventet at smitten vil øke enda mer fram mot høsten.

Det er ingen reiserestriksjoner i Sverige.

Det siste døgnet var det vært rapportert om 124,724 nye smittede i Frankrike, mot 77,967 samme dag sist uke. Foto: Thomas Padilla / AP

Frankrike har sammen med Albania den største smitteøkningen i Europa.

Det siste døgnet var det vært rapportert om 124,724 nye smittede, mot 77,967 samme dag sist uke.

Ifølge en talsmann fra det franske helsedirektoratet er ikke smittetoppen nådd ennå.

– Smittetoppen vil sannsynligvis komme mot slutten av juli, sa Jean-François Delfraissy i går.

Restriksjoner: Munnbind er anbefalt, men ikke påbudt på kollektivtransport. Alle reisende må vise grønt koronapass ved innreise. De må også fylle ut innreiseskjema.

Restriksjoner: Italia har munnbindpåbud på offentlig transport.

Hvis du blir smittet, må du isolasjon i minst ti dager fra du tester deg positivt. Etter ti dager kan isolasjonstiden avsluttes hvis du har vært symptomfri i minst tre dager og testet negativt. Hvis det er mindre enn fire måneder siden du ble fullvaksinert, kan isolasjonen avsluttes etter syv dager med en negativ test.

Det forventes at antallet turister som besøker ferielandet denne sommeren vil være nesten tilbake til årene før pandemien Foto: Andrea Comas / AP

Restriksjoner: Spania opplever stor smitteøkning. Det er påbud om munnbind på fly, tog og offentlig transport, samt på apotek og helsestasjoner.

Det forventes at antallet turister som besøker ferielandet denne sommeren vil være nesten tilbake til årene før pandemien, 90 prosent av mengden, sier turistminister Fernando Valdes.

Restriksjoner: Hvis du tester positivt mens du er på reise i Hellas, må du isolere deg i minst fem dager.

Nærkontakter som er fullvaksinerte må teste seg på dag fem etter at man har vært i kontakt med en smittet person. Om du ikke er fullvaksinert, må du i tillegg i karantene i fem dager.

Restriksjoner: Syv dager isolasjon etter positiv test.

Norsk nasjonalt ID-kort er nå godtatt som innreisedokument til Tyrkia.

Mange av Europas land har opphevet alle koronarestriksjoner Foto: Manu Fernandez / AP

I disse landene er det ingen nasjonale restriksjoner: Storbritannia, Litauen, Sveits, Slovenia, Slovakia, Romania, Polen, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Danmark, Finland, Ungarn, Island, Albania, Serbia.

I disse landene må du isolere deg ved smitte: Nederland, Tyskland, Belgia, Tsjekkia, Estland, Malta, Latvia.