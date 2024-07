Slik kan Trump-attentatet hjelpe Biden

Eksperter peker allerede på at Donald Trump kan tjene på attentatet mot ham natt til søndag norsk tid.

Bildet av USAs tidligere president med knyttet neve og blodig ansikt foran det amerikanske flagget betegnes som ikonisk.

Men kan sittende president Joe Biden også dra nytte av den kaotiske perioden amerikansk politikk er inne i?

Førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved UiO og USA-kjenner Sofie Høgestøl, tror attentatet, i alle fall for noen dager, vil ta vekk fokuset fra stormen i det demokratiske partiet.

Demokratisk «borgerkrig»

For det er ikke mer enn noen uker siden Biden gjorde det flere mener var en svært dårlig figur under en debatt mot Trump.

Det har ført til det USA-kjenner Høgestøl kaller en stor, intern «borgerkrig» i det demokratiske partiet. Deler av partiet ønsker å bytte ut Biden, mens han selv gir uttrykk for at han ikke vil tre til side.

– Etter attentatet kan det fort hende deler av partiet tenker at, nå må vi samles, nå er amerikansk politikk så turbulent at vi ikke kan bytte ut vår presidentkandidat, som også er sittende president i USA, sier Høgestøl til NRK.

USA-ekspert Sofie Høgestøl sier Biden-leiren nå må revurdere hvor hardt de skal angripe Trump med personkarakteristikker i negativ retning. Foto: Johanna Hauge / NRK

Hun peker på at demokratene har dårlig tid om de vil bytte ut Biden.

– Landsmøtet til demokratene er i august, og da må de ha tatt et valg. Det blir veldig vanskelig, om ikke helt umulig, å bytte kandidat etter man har hatt landsmøte, sier Høgestøl, og fortsetter:

– Derfor er disse ukene så viktige. Det at Biden nå kanskje kjøper seg en uke til, øker jo sjansene for at han blir sittende som kandidat.

– Gunstig for Biden

Forfatter og USA-kjenner Jan Arild Snoen tror også attentatet vil ta vekk fokuset fra kaoset rundt Biden.

– At Biden trengte et fokusskifte er noe flere sa før attentatet skjedde. Det som skulle ta vekk fokuset var republikanernes landsmøtet, men så kom jo dette, som i enda større grad gir det skiftet, sier Snoen til NRK.

– Så det er gunstig for Biden, fortsetter han.

Jan Arild Snoen tror det må alvorlige feiltrinn fra Biden til for at hans posisjon som presidentkandidat skal være utfordret. Foto: Amanda Iversen Orlich / n647093

Snoen tror også Biden tjener godt på å få muligheten til å spille rollen som president.

– Å få tale, å få være samlende. Det er en rolle han behersker bedre enn settinger som debatter og pressekonferanser. Bidens sjanse til å beholde tronen har økt betydelig på grunn av attentatet, sier Snoen.

Bildet av Trump etter han ble skutt betegnes allerede som ikonisk. Foto: AP

Han tror det nå må nye, grove feiltrinn fra Biden til for at posisjonen hans som presidentkandidat skal være truet.

– I alle fall i den uka som kommer nå, blir jeg veldig overrasket om det kommer noe massivt trøkk mot Biden. Både fordi fokuset er på Trump og republikanerne, men også fordi Biden må få være president i noen dager. Jeg tror det skal noen nye opptredener i negativ retning fra Biden til for å utløse det.

– Mister alt momentum

Kilder innad i det demokratiske partiet forteller også til NBC News at kreftene som har jobbet for å skifte ut Biden, har blitt haltet på grunn av attentatforsøket.

I kjølvannet av den katastrofale debatten mot Trump, har den amerikanske presidenten forsøkt å overbevise skeptikerne i sitt eget parti om at han er rett man for jobben. Lørdag holdt han møter med flere demokrater fra Representantenes hus, men mange var fortsatt ikke imponert over den sittende presidenten, ifølge den amerikanske kanalen.

– De hadde en veldig dårlig dag politisk, og så kom denne supernova-hendelsen. Nå er alt lagt på is. Hvis du er en av dem som ønsker å fortelle denne gamle mannen om at det er på tide å dra, så er det en samtale som er vanskelig å ha offentlig nå. Denne hendelsen overskygger alt akkurat nå, sier en demokrat som har vært involvert i flere presidentkampanjer til NBC News.

Flere Biden-allierte kanalen har snakket med tror også at luften har gått ut av ballongen for strømningene som jobbet for å skifte ut presidenten.

– Jeg tror det er over. Du mister alt momentum med dette, forteller en Biden-alliert.

Tror Biden demper retorikken

Høgestøl tror demokratene nå har noen vanskelige avveininger foran seg. Bidens plan, sier hun, har nemlig vært å kjøre hardt på en retorikk om at Trump er farlig for demokratiet og uskikket som president.

– Det blir nok et litt vanskeligere budskap å fremme i etterkant av dette attentatet. Så det blir spennende å se hvordan de omformulerer, sier Høgestøl.

– Hvorfor blir det budskapet vanskelig å fremme?

– Fordi Trump ble nesten drept på lørdag. Det å da skulle gå hardt på ham og beskylde ham for å være farlig, blir litt vanskelig nå som han er offer for et drapsforsøk.

– Må Biden vente med den skarpe retorikken til Trump eventuelt bringer den på banen?

– Kanskje. Biden var veldig tydelig i talen sin på at han kommer til å fortsette å drive politikk, han kommer til å fortsette å drive valgkamp og snakke om hvorfor deres budskap er bedre enn republikanernes. Men jeg tror det blir vanskelig for ham å gå veldig hardt og personlig på Trump. Om det er smakelig i etterkant av et attentat, er uklart.

Skutt i øret

Det var under et valgkampmøte i Pennsylvania natt til søndag norsk tid at Donald Trump ble utsatt for et attentat.

– Jeg ble truffet av en kule som streifet det høyre øret mitt, sier Trump på sin egen sosiale medier-plattform.

Den antatte gjerningspersonen, en registrert republikaner, ble skutt og drept. En publikummer ble drept og to ble kritisk skadet.

FBI leder etterforskningen, hvor hovedoppgaven blir å finne ut motivet, og om flere var involvert, sier de.