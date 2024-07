I en klynge med Secret Service-vakter ble Trump, med blod rennende ned fjeset, i hu og hast eskortert inn i bilen og kjørt vekk. Men han uttrykke noen få ord:

«Fight! Fight! Fight!» («Kjemp! Kjemp! Kjemp!»)

Valgmøtet i Butler i Pennsylvania lørdag gikk ikke som planlagt. Plutselig ble det skutt mot ekspresidenten da han sto på talerstolen. Kulen traff Trumps øre. En tilskuer ble skutt og drept. Ytterligere to personer ble skadet.

20-åringen som FBI har identifisert som den antatte gjerningspersonen, Thomas Mathhew Crooks, ble drept like etterpå.

– Det er en sjokkerende hendelse som kommer til å kaste opp ned på valgkampen, sier Are Tågvold Flaten, redaktør i Amerikanskpolitikk.no, til NRK.

Flaten mener imidlertid at attentatforsøket ikke nødvendigvis vil svekke Trump. Snarere tvert imot.

Angrepet for meningene sine

– Jeg tror Trump vil kunne tjene på dette politisk, selv om det er en merkelig ting å si såpass kort tid etter et attentatforsøk, sier Flaten.

Han peker på at Trump tross alt har kommet fra angrepet i live. Og presidentkandidaten er allerede skrevet ut fra sykehus.

Donald Trump vinker til tilhengerne mens han tilsynelatende noe motvillig blir ført vekk av vaktene i Secret Service. Foto: Brendan McDermid / Reuters

– Det bekrefter retorikken han har brukt i lang tid: At han er en som blir angrepet av andre på grunn av sine politiske hjertesaker, sier Flaten.

Angrepet skjedde to dager før Republikanernes landsmøte, der Trump offisielt skal nomineres som partiets presidentkandidat. Trump-kampanjen har kunngjort at han skal delta som planlagt på møtet og at han «har det bra».

Flaten mener angrepet også kan gi enkelte sympati for Trump. Kanskje kan han sikre seg noen nye tilhengere og stemmer i en valgkamp som er svært jevn.

Han mener også hendelsen kan bidra til å forsterke et inntrykk av kontrastene mellom Trump og Biden. Der 78 år gamle Trump fremstår sterk og robust, mens 81-åringen Biden kritiseres for å være gammel.

Flaten er ikke den eneste som trekker frem dette poenget.

– Rake motsetning til Biden

– Trump greide jo raskt å snu denne situasjonen, der han risikerte å bli drept, til en positiv ting gjennom dette ikoniske bildet av den amerikanske standhaftigheten som han utviste, sier Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmia Civita, til NRK.

Biden har lenge blitt kritisert for å være for svekket og for gammel for presidentjobben. Kritikken avtok ikke etter presidentdebatten med Trump i slutten av juni, som har ført til at flere demokrater og kommentatorer krever at Biden trekker seg fra valgkampen.

Flere Trump-tilhengere var tilsølt med blod etter angrepet. En mann som var til stede ble skutt og drept. Ytterligere to ble skadet. Foto: REBECCA DROKE / AFP

– Nå får du en kontrast til Trump, som til tross for attentatforsøket står frem som en sterk leder med knyttet neve. På den måten fremstår han som den rake motsetningen til Biden, understreker Løkke.

Mer konflikt og splittelser

Angrepet skjer midt i en urolig valgkamp preget av polarisering og store avstander mellom kandidatene og tilhengerne deres.

Joe Biden var tidlig ute med å fordømme angrepet på Trump. Men Ohio-senator J.D. Vance, som er blitt pekt på som en mulig visepresidentkandidat for Trump, rettet raskt beskyldninger mot Biden og Demokratene.

Ikke første gang noen prøver å drepe en politiker Du trenger javascript for å se video.

– Det er ikke bare en isolert hendelse, skrev Vance på X.

– Kjernen i Biden-kampanjen er at president Donald Trump er en autoritær fascist som må stoppes for enhver pris. Retorikken førte direkte til attentatforsøket på president Trump, understreker han.

Vance omtaler altså Trump som president til tross for at han er en tidligere president og presidentkandidat.

Den republikanske senatoren J.D. Vance (til høyre) mener Biden og demokratene har ansvaret for angrepet mot Trump. Her var Vance og Trump på et valgmøte i Ohio i mars. Foto: Jeff Dean / AP

Løkke mener dette er et eksempel på hvordan attentatforsøket allerede bidrar til et mer anspent politisk klima. Han mener det er viktig at man nå får frem informasjon den antatte gjerningspersonen og motivet for angrepet for å unngå spekulasjoner og konspirasjoner.

Men Løkke frykter at hendelsen kan det bidra til mer politisk vold og attentatforsøk. Noe han understreker er en trussel mot demokratiet:

– Det eskalerer en allerede giftig situasjon i USA. Og det er veldig uheldig.

Interessert i utenrikssaker? Hør utenriksredaksjonens podkast: