I mars i år sa leder for Representantens hus, demokraten Nancy Pelosi, et tydelig nei til å stille USAs president Donald Trump for riksrett.

– Jeg er ikke for riksrett, sa den mektige demokraten til The Washington Post.

Hun sto imot et voksende press fra aktivister og partifeller. I september tok Pelosi en u-sving og startet riksrettsetterforskning av presidenten. I dag leder hun avstemningen i Representantens Hus.

Men dilemmaet er det samme: Uten flertall i Senatet, blir ikke Donald Trump dømt i riksrettssaken. Blir presidenten ikke dømt, vil han, og mange amerikanske velgere, se på det som en frifinnelse. Og det i valgåret 2020.

Nå mener flere at de har funnet en løsning: At Representantens hus stemmer for å stille presidenten for riksrett. Men i stedet for å sende saken over til Senatet, kan Pelosi foreslå at Senatet vedtar en offentlig kritikk av president Trump.

En censure, altså en kritisk resolusjon, krever bare enkelt flertall, og det er ikke usannsynlig at fire republikanske senatorer kan stemme for dette. I dag har republikanerne 53 seter i Senatet, mens demokratene har 47.

To anklagepunkter mot Trump: – Han setter vår demokrati i fare

– Trump vil ikke bli fjernet

John Dean, tidligere rådgiver for Richard Nixon, som ble stilt for riksrett i 1974, er en av dem som tar høylytt til orde for en slik løsning.

Også jusprofessor Edward B. Foley råder demokratene å følge denne strategien.

Fakta om riksrettsgranskingen mot Trump Ekspandér faktaboks 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i riksrettsgranskingen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Siden 3. oktober har et titall vitner forklart seg bak lukkede dører. Det har også vært åpne høringer.

Trump sier at han ikke har gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få vite identiteten til varsleren som først opplyste om telefonsamtalen med Zelenskyj.

Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som nekter å avgi vitnemål etter ordre fra Trump. Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

Foley kaller denne strategien for en «begrenset riksrett», og mener det er langt bedre enn frifinnelse i Senatet. For Trump vil uansett bli sittende som president.

«Det er ingenting å tape på å gå for en begrenset riksrett-tilnærming. Hvis Senatet går med på å vedta en kritisk resolusjon, vil presidentens avgang ikke lenger være aktuelt. Men Trump vil ikke bli fjernet uansett,» skriver Foley i Politico.

Målet med riksrettsprosessen er, ifølge demokratene, å forhindre at president Trump ber andre stater om hjelp til å vinne presidentvalget i 2020.

Holdt igjen støtte

Pelosi satte i gang riksrettsetterforskning etter Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymor Zelinskij ble kjent i september.

I en telefonsamtale i sommer, ba Trump Zelinskij om å etterforske selskapet der demokratenes presidentkandidat Joe Bidens sønn er styremedlem. Han holdt også tilbake militær støtte til landet.

Rundt ti moderate demokrater har sagt de ønsker en slik løsning. Nancy Pelosi har ikke kommentert forslaget.

Ber hun Senatet om en kritisk resolusjon, er det ikke første gang Senatet har vedtatt en slik kritikk: De gjorde det samme i 1834 mot president Andrew Jackson.