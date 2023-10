Slik kan konflikten mellom Israel og Hamas påvirke krigen i Ukraina

Ingen kunne unngå å legge merke til det. Det har vært påfallende mange navn som viser en bakgrunn fra det tidligere Sovjetunionen blant dem som er drept, skadet eller bortført i forbindelse med Hamas-angrepet i Israel i helgen.

Det bor da også mange med russiske og ukrainske røtter i den sørlige delen av Israel, særlig i byene Ashkelon og Ashdod. De ligger like nord for Gaza.

Dette gjør at det som nå skjer følges svært tett i Ukraina og Russland, to land som står midt oppe i en blodig krig på andre året.

Nå kommer også meldingen om at palestinernes president Mahmoud Abbas med det første skal reise til Moskva for å møte den russiske presidenten Vladimir Putin.

Russisk propaganda: Vesten har ikke tid til Ukraina

Institute of the study of wars ISW skrev i helgen at de allerede ser tegn som tyder på at det russiske propagandaapparatet, støttet av de såkalte militærbloggerne, ønsker å bruke opptrappingen i Midtøsten til å så tvil om Vestens fortsatte støtte til Ukraina.

Flere av militærbloggerne har trukket fram tapene som det israelske forsvaret allerede har lidd. Bloggerne skriver også at det store behovet Israel nå har for militærhjelp og ammunisjon vil gjøre det vanskelig for Ukraina å få dette.

Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev skriver at det som nå skjer viser at Vesten og USA må betale for at de har ignorert konflikten mellom palestinere og israelere.

Dette, ifølge mannen som nå er nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, til fordel for den han kaller innblanding i Russlands indre anliggender.

Tirsdag melder den russiske ambassaden i Israel at minst to russiske statsborger er bekreftet drept i helgens angrep. Fire er fortsatt savnet.

Mange har de siste dagene lagt ned blomster ved Israels ambassade i Moskva. Foto: Reuters

Zelenskyj med full støtte til Netanyahu

President Volodymyr Zelenskyj snakket søndag med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der han uttrykte solidaritet med landet og samtidig kondolerte til ofrene for angrepet.

Samtidig samarbeider ukrainske diplomater med israelsk politi om sikkerheten til ukrainske borgere i Israel.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lovet full støtte til Israel da han snakket med statsminister Benjamin Netanyahu søndag. Foto: AFP

To av de som er bekreftet døde var ukrainske kvinner som lenge har bodd i Israel.

Det bor rundt 1 million innbyggere fra det tidligere Sovjetunionen i Israel i dag.

Flere hundre tusen av dem kommer fra Ukraina, der det tradisjonelt har vært en stor jødisk befolkning.

Bare de siste ti årene har mange tusen ukrainere dradd til Israel, bort fra konflikten i hjemlandet.

Godt forhold Russland – Israel

Israel og statsminister Netanyahu har tradisjonelt hatt et godt forhold til Russland og president Vladimir Putin, blant annet på grunn av de tette bånd som de mange emigrantene har skapt mellom de to land.

Det samme har også vært tilfelle mellom Ukraina og Israel. Dette har gjort at statsminister Netanyahu og den israelske regjeringen har nølt med å ta klart stilling i konflikten, gjennom å sende våpen til Ukraina.

Israel har likevel bidratt med betydelig humanitær hjelp til Ukraina.

Men det store og innflytelsesrike jødiske samfunnet i Ukraina har likevel støttet fullt opp om kampen mot den russiske aggresjonen.

President Volodymyr Zelenskyj er selv av jødisk avstamming. Han skrev i en uttalelse på Facebook at den kampen som Israel nå fører mot terrorisme er den samme forsvarskampen Ukraina har mot Russland.

En kvinne i den ukrainske hovedstaden Kyiv henger opp et israelsk flagg, etter helgens Hamas-angrep. Foto: AFP

Russland støtter tostatsløsning

President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa mandag at det han kaller «operasjonen i Ukraina» er noe helt annet enn det som nå skjer mellom israelere og palestinere.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov gjentok etter sitt møte mandag med lederen for den arabiske liga Ahmed Aboul Gheit, at Russland støtter en tostatsløsning for å få en slutt på konflikten mellom israelere og palestinere.

Den russiske utenriksminister Sergej Lavrov ( til høyre) sammen med lederen for Den arabiske liga Ahmed Aboul Gheit i Moskva 10. oktober. Foto: AP

Han sa at Vesten i lang tid ikke har tatt problemene som er bakgrunnen for konflikten på alvor, og at det ikke er nok å si at man bare vil bekjempe terrorisme.

Det jødiske samfunnet i Russland har stort sett vært svært lojale til myndighetene i Russland de siste tiårene.

Sjefsrabbi Berel Lazar har likevel valgt å utfordre sin gamle venn president Vladimir Putin gjennom å kritisere angrepet mot Ukraina.

Sjefsrabbi Berel Lazar sammen med Russlands president Vladimir Putin i 2020. Foto: AP

Samtidig har en annen russisk jøde, den styrtrike forretningsmannen Roman Abramovitsj, kjent som den tidligere eieren av fotballklubben Chelsea, prøvd å spille en meglerrolle mellom Ukraina og Russland.

Han har blant annet vært aktiv for å få utvekslet fanger mellom de krigførende landene.