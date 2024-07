En mann er ikke den samme etter å ha blitt skutt i ansiktet, sier tidligere Fox News-stjerne Tucker Carlson til nettstedet Axios.

Bildet av Donald Trump med blod i ansiktet som løfter knyttneven i været vil havne i de fleste historiebøker i årene framover.

Bildet av Donald Trump som hever knyttneven etter å ha blitt skutt er allerede blitt ikonisk. Foto: Evan Vucci / AP

Sekunder etter at han trolig var centimeter fra å bli drept, viste Trump sitt sanne politiske instinkt.

Han viste at han er en leder som klarer å framstå som sterk selv i sitt livs farligste situasjon, mener kommentator Jim Vandehei. Amerikanere liker sterke ledere.

Og i forlengelsen av dette har Trump en stor mulighet når han senere den uka taler til landsmøtet her i Milwaukee som skal krone ham som presidentkandidat for tredje gang:

Dersom Trump klarer å bruke dette historiske øyeblikket til å fortelle amerikanerne at det er mer som forener enn splitter dem, kan han kanskje sikre seg enda flere stemmer. Foto: Brian Snyder / Reuters

Forene USA

Trump kan legge bort den splittende retorikken som er blitt hans varemerke og heller bruke den unike posisjonen han havnet i til å forsøke å samle USA, foreslår flere kommentatorer.

Til avisa The Washington Examiner sier Trump at han skriver om nominasjonstalen etter det som skjedde i helga.

Dersom Trump klarer å bruke dette historiske øyeblikket til å fortelle amerikanerne at det er mer som forener enn splitter dem, kan han kanskje sikre seg enda flere stemmer. Og ta enda flere poenger fra Biden.

For Bidens demokrater går til valg på at Trump er en trussel mot demokratiet.

Gode nyheter i kø

Det ser svært lyst ut for Trump nå, til tross for at han altså kunne ha blitt drept på lørdag:

En ny meningsmåling tatt opp før skytingen i Pennsylvania, viser at Trump ligger nesten likt med Joe Biden også i delstaten Virginia, som demokraten vant med hele ti prosentpoeng i 2020.

Joe Biden reiste til Las Vegas mandag. Foto: Tom Brenner / Reuters

President Biden ser ut til å ha mistet tilliten i store deler av den demokratiske velgermassen. Og selv om attentatet mot Trump la lokk på debatten om presidentens valgkamp, er verken den eller panikken i partiet over.

Trump lykkes stadig bedre med sin kamp mot rettsapparatet. Mandag ble den kriminelle tiltalen mot ham i den såkalte dokumentsaken i Florida avvist av dommeren der. Saken omhandler hemmeligstemplede dokumenter som Trump ikke leverte tilbake da han flyttet ut av Det hvite hus, og blir sett på som den mest alvorlige av de fire kriminalsakene han er tiltalt i. Det virker nå sikkert at han ikke må møte i nye rettssaker før valget i november. Selv om avgjørelsen fra Florida kan bli endret.

Ungdomskilden J.D. Vance

J.D. Vance, som blir Trumps visepresidentkandidat bidrar også med mye som kan styrke Trumps vinnersjanser.

Den 39 år unge senatoren, som både har skrevet en bestselger om sin oppvekst i fattigdom og oppnådd den amerikanske drømmen i næringsliv og politikk, bringer ung energi til det republikanske partiet.

Donald Trump kunngjorde utnevnelsen av Ohio-senator James David Vance (39) på dag én av republikanernes landsmøte. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Han vil også få Biden til å se enda eldre ut når han inntar scenen i Milwaukee onsdag sammen med sin indisk-amerikanske kone og tre små barn.

Mange, i alle fall i media, gleder seg til visepresidentdebatten mellom Vance og Kamala Harris.

Vel å merke dersom hun forblir visepresidentkandidat.

Vance er kjent for sin svært splittende retorikk, men Trump kan bruke ham til å overbevise arbeiderklassevelgere i mange av delstatene, der valget vil bli avgjort, om at de bør stemme på republikanerne.

Også det er en stor fare for Biden.

Med en 39 år gammel visepresidentkandidat ved sin side, kan Trump dessuten bygge det republikanske partiets framtid.

J.D. Vance på scenen under et valgmøte i Vandalia i Ohio i mars. Foto: Jeff Dean / AP

Trump – den nye Reagan

Viktigst denne uka er imidlertid sjokket attentatet mot Trump har utløst.

Han har manges sympati, han har vist rå styrke og har et intenst politisk instinkt.

Mange sammenligner ham med president Ronald Reagan som ble skutt i 1981 og fikk hele landets sympati. Reagan ble umåtelig populær etter attentatforsøket.

Nærmest politisk urørlig.

Hvordan Trump framstår på landsmøtet, kan påvirke hvordan denne sympatien vil utvikle seg. Da han viste seg på landsmøtescenen for første gang mandag kveld, med en bandasje over høyre øre, var det i alle fall ikke noe å si på jubelen. Trump sto sammen med familien sin og med tårer i øynene mens Lee Greenwood sang låta han alltid spiller på folkemøtene sine, God Bless the USA.

Trump har fått respekt fra nye grupper etter det som skjedde med ham.

Trump har selv sagt at han nå har en sjanse til å bringe folk nærmere hverandre.

Og snakke til amerikanerne om hvordan Gud reddet livet hans.