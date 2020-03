Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I helgen måtte et hospits med 500 sengeplasser stenge dørene etter at en av beboerne testet positiv til det nye koronaviruset i Las Vegas, Nevada i USA.

Som følge av stengingen har de lokale myndighetene nå tatt i bruk en parkeringsplass som midlertidig hospits.

Bilder av hjemløse som sover på bakken har ført til kritikk, men de lokale myndighetene beskriver dette som en krisesituasjon, og at parkeringsplassen er den beste mulige løsningen.

– Folk kommer alltid til å kritisere, men byen og delstaten jobber for at folk skal få de ressursene de trenger, sier talsperson for de lokale myndighetene Las Vegas, Jace Radke ifølge The Guardian.

Parkeringsplassen vil være i bruk til 3. april når hospitset igjen åpner dørene.

USA er nå et av de hardest rammede landene i verden. De ferskeste tallene viser at 164.266 personer smittet av koronaviruset. 3170 er døde og 5507 friskmeldt

Holde avstand

Myndighetene sier at parkeringsplassen ble tatt i bruk fordi fotballbanen allerede har blitt holdt av til å ta imot og huse sykehuspasienter.

På parkeringsplassen ble det lagt ned blå matter som de hjemløse kunne sove på, og det ble markert opp områder de hjemløse måtte holde seg innenfor for å ikke komme for nær hverandre.

Flere bilder tatt fra parkeringsplassen skal vise at mange hjemløse sover rett på asfalten og i kun en armlengdes avstand fra hverandre.

KORONA: Etter at det ble påvist koronasmitte ved et hospits i byen, har denne parkeringsplassen blitt tatt i bruk. Foto: Steve Marcus / Reuters

– 150.000 ubrukte hotellrom

Tidligere presidentkandidat og minister for byutvikling og boligpolitikk, Julián Castro, er en av dem som reagerer på praksisen. Castro, som var en del president Obamas tidligere administrasjon, mener myndighetene i Las Vegas stuer de hjemløse vekk så ingen ser dem, og mener at det nå er nok av ledige sengeplasser i byen.

– Det er 150.000 ubrukte hotellrom i Las Vegas akkurat nå. Hva med et samarbeid mellom det private og det offentlige for å gi dem et midlertidig hjem der? skriver han på Twitter.

I november i fjor vedtok de lokale myndighetene en lov som gjorde det mulig å bøtelegge og fengsle hjemløse med opp til seks måneder i fengsel.

Ifølge The Guardian er det minst 6500 hjemløse i de sørlige delene av Nevada.

Til tross for kritikken, skal tiltaket ha blitt positivt mottatt av brukerne, skriver The Guardian.

– Jeg begynner nesten å gråte. Vi føler oss trygge og sikre her. Ander steder gjør vi ikke det, sier Denise Lankford ifølge avisa.