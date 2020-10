Slik har det gått det med statslederne som fikk korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Irans visehelseminister Iraj Harirchi vakte stor oppmerksomhet under en pressekonferanse i Teheran 24. februar.

Budskapet var at koronautbruddet i Iran ikke var så ille.

Fra talerstolen kunne man se en mann som stadig hostet og måtte tørke bort svette fra ansiktet. Dagen etter fikk han påvist viruset.

Iranske myndigheter ble beskyldt for å forsøke å dysse ned utbruddet i landet.

SVETTET: Irans visehelseminister Iraj Harirchi hostet og svettet under pressekonferansen 24. februar med regjeringens talsmann Ali Rabiei. Dagen etter ble det klart at han hadde covid-19. Foto: AP

Ble innlagt på sykehus

27. mars meldte Storbritannias statsminister Boris Johnson på Twitter at han hadde testet positivt for korona. Han hadde milde symptomer, og fortsatte arbeidet hjemmefra.

Ti dager etter ble Johnson lagt inn på sykehus. Tilstanden hans hadde forverret seg.

Statsministeren måtte tilbringe flere dager på intensivavdeling. En måned etter at Johnson ble syk var han tilbake i Downing Street.

Russlands statsminister Mikhail Misjustin isolerte seg selv en kort periode i april. Da testet han positivt for korona.

Samme uke fikk også statsministeren i Guinea-Bissau positiv test. Også tre andre medlemmer av regjeringen ble smittet.

Brasils president Jair Bolsonaro fnyste av korona og kalte det for en liten influensa. Her snakker han til sine tilhengere i juli mens han selv hadde fått påvist covid-19. Foto: Eraldo Peres / AP

Motarbeidet smitteverntiltak

I juni ble presidenten i Honduras lagt inn på sykehus med korona. Juan Orlando Hernandez oppfordret alle i landet til å holde avstand og følge smittevernreglene.

Det gjorde derimot ikke Brasils president da epidemien slo til i landet. Jair Bolsonaro ble kraftig kritisert for å ha bagatellisert viruset. Selv kalte han det for «en liten influensa».

Bolsonaro var sterk motstander av å innføre strenge smitteverntiltak i Brasil. Presidenten lå i konflikt med lokale myndigheter da de innførte tiltak. Han beskyldte dem for å «ødelegge arbeidsplasser» og å «rive landet i stykker».

Selv testet han positivt for korona i juli. På en pressekonferanse brukte han munnbind da han informerte befolkningen i landet om at han var smittet. Da han var ferdig med å snakke, tok han av seg munnbindet for å vise at han var «i fin form».

Da Bolsonaro var koronafri noen uker seinere gjentok han at ingen behøver å frykte viruset:

– Jeg er i høyrisikogruppen. Jeg visste at jeg kom til å bli smittet før eller siden, og jeg tror dessverre at nesten alle vil bli det før eller siden. Hva er dere redde for? Gå det i møte, sa Bolsonaro da han møtte journalister i den sørlige delstaten Rio Grande do Sul.

POSITIV: Jair Bolsonaro bekreftet selv at han har testet positivt for covid-19 da han møtte pressen. Før han tok av seg munnbindet, rygget presidenten unna journalistene. Du trenger javascript for å se video. POSITIV: Jair Bolsonaro bekreftet selv at han har testet positivt for covid-19 da han møtte pressen. Før han tok av seg munnbindet, rygget presidenten unna journalistene.

Presidenten døde plutselig

I juni fikk Burundi seg et kraftig sjokk. Landets president Pierre Nkurunziza (55) kollapset og døde.

Jeanine Anez, midlertidig president i Bolivia, testet positivt for korona 10. juli. Hun satt 14 dager i isolasjon. Foto: MARCO BELLO

Presidenten hadde tidligere nektet for at viruset var noen trussel for landet. Den offisielle dødsårsaken var hjerteinfarkt. Ifølge diplomatiske kilder var det stor sannsynlighet for at dødsfallet hadde en sammenheng med korona.

I juli ble Bolivias midlertidige president smittet av covid-19. Jeanine Áñez isolerte seg i to uker. Minst sju ministre i Bolivias regjering testet positivt.

18. september fikk nok en Latin-Amerikansk leder påvist korona. Denne gangen var det Guatemalas president Alejandro Giammattei.

VODKA: Hvite-Russlands president Alexander Lukasjenko anbefalte folket å drikke sprit for å holde seg friske fra viruset. Selv skal han ha hatt viruset uten noen symptomer. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Koronaprinser

Statsministeren i Armenia har hatt korona. Det skal også Hvite-Russlands president Alexander Lukasjenko. Ifølge ham selv fikk han positiv test i juli. Han skal ikke hatt noen symptomer.

Tidligere avfeide den hviterussiske presidenten blankt verdens håndtering av det nye viruset som en «psykose». Han anbefalte folk å drikke vodka for å holde seg friske.

Heller ikke kongelige kretser har unnsluppet viruset. I midten av mars kom det fram at prins Albert II av Monaco var smittet. Prinsen ble friskmeldt 1. april.

I mars fikk også arvtakeren til den britiske kronen prins Charles covid-19. Han kom fra det med mild sykdom.