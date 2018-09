Slik gjør internett narr av jakten på kronikkforfatteren

Hver morgen, trolig kort tid etter at han står opp, skriver USAs president Donald Trump meldinger på Twitter.

Noen ganger et par korte. Andre dager lange tirader. Han angriper pressen og meningsmotstandere. Ufiltrert og uredigert.

Trumps foretrukne kommunikasjonsplattform har det siste døgnet flommet over av meldinger, og ikke minst manipulerte bilder, i kjølvannet av kronikken som ble publisert i The New York Times seint onsdag kveld.

Twitter-humor

Den er skrevet av en person som ifølge NY Times er sentralt plassert i Trump-administrasjonen, og den er anonym. Det er spesielt det siste som har trigget nettfolket, som har kastet seg over jakten på skribenten.

Det er ikke alle forslagene som er like sannsynlige, men humoristisk snert er det ikke mangel på.

I den usignerte kronikken går forfatteren til kraftig angrep på presidenten og skriver at «jeg er en del av motstandsbevegelsen på innsiden av Trump-administrasjonen», og langer blant annet ut mot Trumps amoralske lederskap.

Presidenten svarte raskt og høylytt.

– Vi har noen i det jeg kaller det mislykkede New York Times som snakker om at han er med i motstandsbevegelsen i Trump-administrasjonen. Dette er det vi har har å gjøre med: uærlig media. Det er virkelig en skam, sa Trump.

På Twitter var han kortfattet, og skrev bare «Forræderi?».

– Plikt å fjerne presidenten

Ifølge kronikkforfatteren ble det innad i regjeringen snakket om å få Trump avsatt fordi han er uskikket som president. Men man skal ha gått bort fra dette fordi man ikke ønske forårsake en konstitusjonell krise.

Flere både norske og utenlandske eksperter mener at den som skrev kronikken bør ta ansvar, og ikke bare gjemme seg bak en anonym ytring.

– Vedkommende som har skrevet kronikken mener åpenbart at hun eller han er en slags helt, som prøver å redde situasjonen fra en president som ikke er stabil. Det blir helt feil. Både jeg og mange andre statsvitere mener at dersom du jobber for en president som du mener er ustabil og farlig, er det din plikt å fjerne denne presidenten, sier Hilde Eliassen Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og forsker på amerikansk politikk, til NRK.