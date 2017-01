Slik forbereder verdens ledere seg på Trump

Borgerkrigen i Syria, konflikten mellom Israel og Palestina, eksport fra Asia og Europa og Brexit er noen av sakene som kan bli påvirket av Donald Trump som amerikansk president.

Europa: Brexit og eksport

I EUs største økonomi, Tyskland, er mange bekymret for hva Trumps varslede tolltariffer vil bety for landets store bilindustri.

– I Tyskland er man spent på om det blir noe av Trumps valgløfter om å innføre 35 prosent toll på utenlandske varer. En slik toll vil ramme den tyske bilindustrien hardt. Her sier man at det også vil ramme amerikanske forbrukere, fordi den amerikanske bilindustrien er avhengig av tyske deler, sier korrespondent Guri Norstrøm.

Hun sier mange også er spent på hvordan forholdet mellom Angela Merkel og Trump blir.

– Selv om Trump har kritisert Merkel sterkt for hennes innvandringspolitikk, sier hun også at hun er den mektigste og viktigste politikeren i Europa. Merkel på sin side har sagt at hun vil samarbeide med Trump, vel å merke på grunnlag av verdier som menneskerettigheter og demokrati, forklarer hun.

Korrespondent Guri Norstrøm rapporterer fra Tyskland.

I Storbritannia er det fortsatt mange spørsmål om hvordan landets farvel med EU skal utarte, og Trump som amerikansk president kan åpne for nye muligheter.

– Storbritannia kan trenge en ny og god handelsavtale med USA nå som de er i ferd med å melde seg ut av EU og trenger å vise verden at Storbritannia er et land som kan klare seg selv, sier korrespondent Espen Aas.

Korrespondent Espen Aas rapporterer fra London.

Russland: Syria og bedre forhold til USA

I USA og mange andre vestlige land har Donald Trump blitt kritisert for sitt nære forhold til Russland og president Vladimir Putin. Det betyr imidlertid muligheter for Russlands utenrikspolitikk.

– Utenriksminister Sergej Lavrov har store forventninger til at USA og Russland skal kunne samarbeide for en mer varig fredsløsning for Syria, en prosess som skal starte allerede neste uke med forhandlingene i Kasakhstan, sier korrespondent Morten Jentoft.

– Statsminister Dimitrij Medvedev skriver på Facebook at under Barack Obama har USA behandlet Russland som en bananrepublikk, og at forholdet i perioder har vært dårligere enn under Cuba-krisen i 1962, da verden sto på randen av full atomkrig, sier han.

Korrespondent Morten Jentoft rapporterer fra Moskva.

Midtøsten: Atomavtale og Israel/Palestina

I Israel og Palestina er begge sider av konflikten spent på konsekvensene av at Donald Trump blir USAs president.

– På palestinsk side frykter mange hva sterkere amerikansk støtte for bosettingene kan bety for en palestinsk stat. Palestinernes president Mahmoud Abbas har sagt at hvis Trump virkelig flytter ambassaden til Jerusalem, vil det bety slutten for tostatløsningen, sier korrespondent Kristin Solberg.

Korrespondent Kristin Solberg rapporterer fra Jerusalem.

I Iran frykter mange for atomavtalen som ble fremforhandlet med USA og andre stormakter i 2015.

– Folk håper at Donald Trump ikke river i stykker atomavtalen, slik han har sagt. Det vil hindre iranerne i å komme tilbake til det internasjonale samarbeidet. President Hassan Rouhani har sagt at denne atomavtalen ikke skal reforhandles, sier korrespondent Sidsel Wold.

Korrespondent Sidsel Wold rapporterer fra Tyrkia.

Asia: Kjølig forhold til Kina

I Kina er forholdet til USA allerede svært kjølig. Donald Trump har blant annet varslet at han ikke vil følge den 40 år gamle Taiwan-politikken, og hans utenriksministerkandidat har sagt at Kina bør stanses i konflikten i Sør-Kinahavet.

– Trump har også brukt en hel valgkamp på å varsle straffetoll mot kinesiskproduserte varer, sier korrespondent Peter Svaar.

Korrespondent Peter Svaar rapporterer fra Beijing.

Afrika: Bistand, terror og handel

I Afrika frykter mange at Donald Trump vil trappe ned innsatsen mot terroren på Afrikas horn, der Al Shabaab fortsatt ikke er slått tilbake etter ti års kamp med amerikansk støtte.

– Folkene rundt Trump har også stilt store spørsmålstegn ved handelsavtalen USA har med Afrika og den store Obama-pakken på 7 milliarder dollar, som de mener er amerikanske skattebetaleres penger som går rett i lomma på afrikanske ledere, sier korrespondent Sverre Tom Radøy.