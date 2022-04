– Hovudmålet med dokumenteringa er å identifisera krigsbrottsverka og etterforska kven som er ansvarlege for dei. Altså å finna krigsforbrytaren.

Han sit i bilen då NRK intervjuar han over videosamtale. Roman Koval (23) er feltarbeidar og kommunikasjonsansvarleg i den ukrainske organisasjonen «Truth Hounds».

No er han tilbake i heimbyen Kyiv etter eit oppdrag i byane Kopyliv, Motyzhyn og Severynivka – tre små landsbyar i den vestlege delen av Kyiv-regionen.

– Vi har dokumentasjon av avrettingar, tortur og ei rekkje andre krigsbrottsverk som blei gjort der.

Inntrykka er sterke, men Roman Koval seier at ein stor del av jobben er å kontrollera kjenslene.

– Når ein sit i fred heime ... Eller ikkje i fred ... Det er det ingen i Ukraina som er. Men om kveldane, når ein sit heime, kan det vera vanskeleg å handtera alle kjenslene og det ein har sett i løpet av dagen.

Verda var i sjokk då bileta frå sjukehuset i Mariupol kom. Truth Hounds har dokumentert hendinga, og seier dei har bevis på at det Russland sa om hendinga ikkje stemmer. Foto: Evgeniy Maloletka / AP Kort tid etter nyheiten om bombinga av barnesjukehuset i Mariupol, kom meldinga om at Russland hadde bomba eit teater i byen. Byen er ein av dei hardast råka byane i landet. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters Som i likskap med Mariupol, er også Kharkiv ein by nær den russiske grensa som har vore utsett for russiske åttak. Her blir ei skadd kvinne behandla av ambulansepersonell etter åttak 16. april. Foto: Felipe Dana / AP Sundskotne bilar, bomba hus og døde menneske i gatene var synet som møtte NRKs journalistar i Butsja. Også her har Truth Hounds dokumentert. Foto: Morten Jentoft / NRK

Kjempar mot russiske løgner

Roman Koval er nærast som ein detektiv som rykkar ut til åstadar i krigen. Etterfoskningsmetoden liknar på metoden som ved andre lovbrot.

NRK forklarer Korleis etterforskar ein krigsbrottsverk? Bla videre Ein nyttar mange av dei same etterforskingsmetodane som ved andre lovbrot. Det vil seia avhøyr av vitne og offer, tekniske bevis, opptak av militære leiarar, dokument som viser planar og strategiar, oversikt over rørsla til militære einingar, deltakinga til einskilde personar i militær planlegging og avgjerder og så vidare. I tillegg til å henta inn store mengder fakta om lovbrota, er det naudsynt å gjennomføra juridiske vurderingar om bevismaterialet a) rekk til å bevisa at krigsbrotsverk, lovbrot mot menneskja eller folkemord er gjort, b) viser at den tiltalte hadde kommandoansvar eller sjølv gjorde lovbrota og c) at tiltalte var tilrekneleg. Det er i hovudak seks typar aktørar som etterforskar krigsbrotsverk i Ukraina: 1) Den internasjonale straffedomstolen ved Karim Ahmad Khan, 2) ukrainske styresmakter, leia av riksadvokat Iriyna Venediktova, 3) internasjonale organisasjonar som FN, OSSE og Europarådet, 4) Noreg og andre statar innhentar informasjon frå ukrainske flyktningar, 5) ei rekkje private aktørar som Amnesty, Human Rights Watch og ukrainske aktørar som Truth Hounds og 6) ukrainske og internasjonale medium. Kjelde: Den norske Helsingforskomité Forrige kort Neste kort

Roman Koval scannar internett og lagar ein slags oppdragsplan før feltarbeidet startar. I felt innhentar dei tekniske bevis og vitnebeskrivingar.

– Vtinene ber vi skriva under på eit dokument slik at vi har rett til å bruka vitnesbyrdet i retten, fortel han.

Under er bilete av korleis Truth Hounds jobbar i felt. I utgangspunktet var det her dei fokuserte arbeidet sitt, så gjekk Russland til angrep på Ukraina for fullt.

Ein tilsett i Truth Hounds tar mål av eit krater etter bombenedslag i Donbas. Organisasjonen samlar inn dokumentasjon for å bevisa moglege krigsbrotverk. Før den fullskala invasjonen har Truth Hounds fokusert arbeidet på Donbas, aust i Ukraina. Truth Hounds tek bilder og dokumenterer skadar etter krigshandlingar. Å snakka med vitne er ein særskilt viktig del av dokumentasjonen til organisasjonen Truth Hounds.

No har 23 åringen allereie vore i ei rekkje ukrainske byar for å dokumentera krigsbrotsverk.

– Vi har bevist at nokre av hendingane er krigsbrotsverk. Russland spreier informasjon om at det ikkje er det, men vi kjempar mot løgnene til Russland.

Ein lang prosess

Men sjølv om krigsbrottsverk kan la seg bevisa, og sjølv om nokon kan dømmast for dei, vil det å få fengsla krigsforbrytarar vera endå eit steg lenger.

– Kvifor brukar de så mykje tid og ressursar når det veit at det kan ta lang tid før arbeidet eventuelt gjev konsekvensar?

– Fordi vi trur på rettferd. Vi er sikre på at alle som kan relaterast til å gjera seg skuldig i krigsbrotsverk må haldast ansvarlege for det, svarar Roman Koval.

Roman Koval seier at drivkrafta bak arbeidet er at dei trur på rettferd. Her er han på feltarbeid i Donbas, aust i Ukraina. Foto: Privat

Men om president Putin gjer seg skuldig i krigsbrotsverk, kan Koval ikkje svara på.

– Det er ein lang prosess å etterforska, seier Koval.

Det same seier Gunnar Ekeløve-Slydal i Den Norske Helsingforskomité. Dei samarbeider med Koval og Truth Hounds.

Gunnar M. Ekeløve-Slydal jobbar med spørsmål knytt til internasjonal menneske- og strafferett. Foto: Den norske Helsingforskomite

– Arrestasjon av tiltalte har ofte vist seg å ta lang tid. Det gjeld å ha lang tidshorisont og ikkje gje seg, seier, han.

Å gje seg har ikkje Roman Koval tenkt til. Etter eit kort opphold i Kyiv går ferda sørover mot byen Zaporizjzja.

Vanskeleg å få Putin dømt

– Om ein ynskjer krig, må ein også følgja reglar. Dokumentering handlar i hovudsak om rettferd, gjentek Roman Koval.

For det er reglar for krigføring og krigsbrotsverk er samlenemninga for brota som blir gjort i samband med krig.

Humanitærrettsjurist Helene Walløe i Røde Kors forklarar kva som er lov og ikkje lov i krig. Du trenger javascript for å se video. Humanitærrettsjurist Helene Walløe i Røde Kors forklarar kva som er lov og ikkje lov i krig.

Putin har det øvste militære- og politiske ansvaret, men sjølv om Den internasjonale

Sofie Høgestøl jobbar med korleis ein lagar straffemekanismar for å straffa internasjonale lovbrot som krigsbrotsverk. Foto: Kristian Elster / NRK

straffedomstolen i Haag (ICC) skulle ha bevis på krigsbrotsverk i Ukraina, er spørsmålet om dei kan knyta Putin til lovbrota.

– Bevismessig er nok det vanskeleg for dei. Og skulle ICC tiltala Putin for krigsbrotsverk, er utfordringa å få han utlevert til Haag, seier jurist Sofie Høgestøl.

– Putin er ein sitjande president av ei stormakt, og Russland er ikkje medlem av domstolen. Det er ingenting som tyder på at dei kjem til å utlevera Putin. Og med mindre dei utleverer han, blir det ikkje noka straffesak, legg ho til.

Krigsbrotsverk Ekspandér faktaboks Krigsbrotsverk er ei samlenemning på lovbrot som gjort i samband med krig. Krigsforbrytarar er personar, både militære og sivile, som i krig gjer handlingar som strir mot krigens lovar og sedvanar (folkeretten, internasjonale avtalar og så vidare). Lovbrot mot menneskja er mord, utrydding, deportasjon og andre umenneskelege handlinga som er blitt gjorde mot sivilbefolkninga før eller under krigen, uansett om handlingane er i strid med den nasjonale rett i det land et der dei er gjorde. Folkemord er drap og andre handlingar som tar sikte på å heilt eller delvis øydeleggja nasjonale, etniske, rasemessige eller religiøse grupper. Kjelde: SNL

Den internasjonale domstol for krigsbrotsverk i det tidlegare Jugoslavia og Den internasjonale domstolen for krigsbrotsverk i Rwanda var banebrytande då dei kom på 90-talet. No er kunnskapsgrunnlaget om krigsbrotsverk større.

– Og NGO-ar er mykje meir erfarne på dette feltet enn kva dei var for 30 år sidan. Det betyr at ein er mykje meir «på ballen» no enn kva ein var for 30 år sida, seier Høgestøl.

– Og sjølv om ikkje noko er politisk mogleg no, så betyr ikkje det at det ikkje er politisk mogleg om ti, 15, 20 år, legg ho til.