Bystyret i Mariupol hevdar søndag morgon at russiske styrkar skal ha bomba ein kunstskule i hamnebyen laurdag, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Rundt 400 menneske skal ha søkt tilflukt der. Det er førebels ikkje meldt om dødsfall enno.

Laurdag var det igjen harde kampar i hamnebyen Mariupol, sør i landet. Russiske styrkar avanserte mot sentrum av Mariupol.

Dette gjorde det vanskeleg å redde ut dei hundrevis av menneske som har sete innesperra i eit utbomba teater sidan torsdag.

Eit satellittbilete viser omfanget av bombinga av teateret i Mariupol. Gatekampar hindra ein redningsaksjon for dei hundrevis av menneske som sit fanga i ruinane av teateret som vart bomba av Russland onsdag. Foto: Maxar technologies / AP

Mariupol, ein by med 430.000 innbyggjarar, har vore åstad for nokre av dei hardaste kampane etter Russlands invasjon. 80 prosent av bustadene i byen er øydelagde.

Bombeangrepa held fram. Det store stålverket Azovstal fekk store skadar. Ein talsmann sa at stålverket, som er eit av Europas største, er i ferd med å bli fullstendig øydelagt.

Fleire bustadblokker er øydelagde i Mariupol. Foto: PAVEL KLIMOV / Reuters

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seier omleiringa av Mariupol vil gå inn i historia som eit krigsbrotsverk gjort av russiske styrkar.

– Å gjere dette mot ein fredeleg by. Det som okkupantane gjorde, det er ein type terror som vil bli hugsa i hundreår.

Zelenskyj sa dette i ein videotale til nasjonen tidleg søndag morgon.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte tidleg søndag morgon frå presidentkontoret i Kyiv. Foto: Ukrainas presidentkontor / AP

Zelenskyj fortalde ukrainarane at forhandlingane med Russland verken var enkle eller hyggjelege, men at dei er naudsynte. Han sa at han hadde diskutert utviklinga i samtalane med Frankrikes president Emmanuel Macron laurdag.

– Ukraina har alltid søkt ei fredeleg løysing. Dessutan er vi interesserte i fred no, sa Zelenskyj.

Fleire tusen innbyggjarar skal ha blitt tvangsevakuerte til Russland, ifølgje bystyresmaktene i Mariupol.

Dette er opplysningar som ikkje er stadfesta frå uavhengig hald.

Ei fortvila kvinne framfor ein bomba bustadblokk i Mariupol. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Zelenskyj kunngjorde også i talen søndag morgon at Ukraina forbyr fleire prorussiske parti så lenge krigslovene er på plass i landet.

– Aktivitetane til politikarane som er retta mot splitting eller samansverjing, vil ikkje lukkast, men vil få ein kraftig respons, sa han ifølgje avisa Ukrainska Pravda.

Blant dei ramma partia er Opposisjonsplattforma – For livet og Opposisjonsblokken, som er representert i nasjonalforsamlinga.

Dei i alt 11 forbodne partia blir stempla som anten euroskeptiske, antiliberale eller prorussiske. Zelenskyj sa at Ukrainas justisdepartement har fått ordre om å sette i verk Det nasjonale tryggingsrådet sitt vedtak.

Rundt 1500 medium som spreier russisk propaganda er blokkerte i Ukraina, melder ukrainsk Interfax ifølgje BBC.

Dei blokkerte mediekanalane skal ha ein lyttar- og sjåarmasse på opptil 15 millionar.

Opplysninga skal stamme frå ukrainsk politi som og seier at ytterlegare 3178 publikasjonar som forsvarer krigslovbrot og drap på sivile er stengde.

Ved 5-tida søndag morgon gjekk flyalarmen på ny i ei rekke byar over heile Ukraina, melder BBC.

Korrespondenten til kanalen i Liviv seier at den kunne høyrast dei siste timane. Etterpå kom det signal om at faren var over, iallfall for denne gong.

Sirenene har gått i byene Sumy, Mykolajv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizjzja, Kyiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Tsjerkasy, Zhytomyr, Vinnytsia og Odesa, melder Kyiv Independent.