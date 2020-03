Mer enn 75 prosent av dem som ble syke i Kina, er blitt friske igjen, melder Verdens helseorganisasjon. De fleste hadde feber og hoste, men noen ble sykere og noen fikk lungebetennelse.

For de fleste var det hele over i løpet av to uker, mens de sykeste hanglet i opptil seks uker.

Sykdommen er blitt omtalt som en kraftig influensa, men for noen slår den kraftigere ut. Tallene fra Italia tyder på at ti prosent av pasienter som får symptomer ender på intensiven.

Den italienske overlegen Giacomo Grasselli opplyste på et møte i regi av Helsedirektoratet mandag at 30 til 40 prosent av pasientene som blir innlagt på intensiven ender opp med å dø.

Frykter senskader

Sandra Le Flohic-Boutillier i franske Saint-Pierre-Quiberon i Bretagne kan nå gå ut noen få minutter hver dag. Den siste måneden har vært et mareritt, forteller hun til TV-kanalen France2.

– I begynnelsen var det som en kraftig influensa og bronkitt på en gang. Jeg hostet noe voldsomt, hadde feber og var fryktelig sliten. I to uker var jeg helt utslitt.

Seks dager etter henne ble også mannen syk, men han fikk det ikke så kraftig.

Sandra Le Flohic-Boutillier og ektemannen får lov til å gå ut noen få minutter hver dag nå. De er glade for å få trekke litt frisk luft. Foto: FR2

Selv om de begge er klare på at de ikke på noen måte har panikk er de bekymret for om viruset etterlater seg noen senskader eller ettersykdommer.

– Får vi noen varige mén? Det vet man ikke. Kommer vi til å beholde noe av denne møkka i lungene eller blodet? Det er det ingen som vet sier, Sandra Le Flohic-Boutillier.

– Du føler at du kveles

48 år gamle Marc Thibault ble fryktelig syk. Til The Wall Street Journal forteller han hvordan det føltes å ligge i sykesengen og registrere at en prest var kommet inn for å gi ham en velsignelse.

Milde måne, jeg er 48 år gammel og så får jeg den siste olje, tenkte han.

Thibault var en av de første amerikanerne som fikk diagnosen COVID-19. Han hadde vært på reise i Italia og testet positivt for koronaviruset da han kom hjem til Providence i Rhode Island.

På flyet hjem hadde han kjent at han ikke var helt i form. Han ble veldig trøtt, fikk en tørrhoste og etter hvert noe som kjentes ut som bronkitt.

Etter en uke hadde sykdommen angrepet lungene, og han ble innlagt. Han trengte hjelp for å kunne puste.

– Å føle deg kvalt, det er det verste. Du føler at du kveles. Og du får panikk fordi du ikke kan puste, forteller han til avisen.

I 13 dager kjempet han mot viruset. Han forteller at han konsentrerte seg om å leve én time av gangen.

– Det tok nesten livet av meg. Det bekymrer meg når folk omtaler sykdommen som en kraftig forkjølelse. Det var det ikke i mitt tilfelle, sier han til avisen.

Nå er han sakte på bedringens vei.

I Italia er flere avdelinger overfylt av pasienter som er blitt syke av koronaviruset. Foto: La7 Piazzapulita / Reuters

Mener flere bør testes

Clay Bentley ligger på sykehus i Georgia i USA. Han sier det har vært en lang ferd, men at han nå er på bedringens vei.

– Jeg var skikkelig, skikkelig syk da jeg kom til sykehuset.

Han sitter i sykesengen med tilførsel av ekstra oksygen mens han forteller CNN om sin opplevelse.

Han hadde ikke vært utenlands og testet heller ikke positivt for korona, så sykehuset sendte ham hjem igjen. De neste dagene ble han verre og verre. Da han ringte sykehuset og fortalte dem at han hadde en følelse av å ha blitt sendt hjem for å dø, fikk han beskjed om å straks komme tilbake.

Nye tester viste at han hadde blitt smittet av koronaviruset.

Bentley forteller at både sønnen og barnebarnet har fått beskjed om å holde seg hjemme, selv om han ikke har vært i kontakt med dem på lenge.

– Nå er det som om folk er hysteriske. De burde heller konsentrere seg om å finne dem som trenger å bli testet, sier han.

