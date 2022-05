En natt i forrige måned sto jeg på en tribune på Rio de Janeiros sambastadion og opplevde det som er blitt kalt «verdens største show».

Det er nesten uvirkelig når 20 meter høye vogner fylt med dekorasjoner og dansende mennesker kjører forbi.

Bølge etter bølge med danseartister i stadig skiftende kostymer passerer foran meg i en parade som pågår natten lang. Og ingen av de 80.000 tilskuerne tenker på å sove.

Rio de Janeiros karneval er det mest berømte, men tradisjonen er levende over hele verden. Og det var europeiske kolonimakter som brakte karnevalet til Amerika.

En natt på sambastadion i Rio gir store opplevelser. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Fest for overklassen

I Brasil tok man opp skikken fra Portugal med entrudo, en hemningsløs gatefest der folk kastet vann og søle på hverandre. Det første offisielle karnevalet ble holdt i Rio de Janeiro i 1840.

Det var et maskeball etter mønster fra Venezia og Nice, der folk svinget seg etter tidens europeiske motedanser, vals og polka. Men dette var et karneval for den hvite overklassen.

Karnevalet vakte likevel stor begeistring også blant de fattige. Dette gjaldt særlig frigitte slaver, som holdt sine egne fester, inspirert av afrikanske rytmer og ritualer.

I løpet av noen få tiår hadde tradisjonen spredt seg over hele den såkalte «nye verden», fra Argentina til Nord-Amerika.

Og det var etterkommerne etter slavene fra Afrika som ga karnevalet i denne delen av verden sitt høyst særegne preg.

Tante Ciata er en viktig person i Rios karnevalshistorie. Foto: Wiki Commons

Den første samba

I Rio de Janeiro oppsto det for drøyt hundre år siden et miljø som ble kalt «Lille Afrika». Det ble ledet av en karismatisk, svart kvinne som ble kalt Tia Ciata – «tante Ciata».

Hun var fra Bahia-området i det nordøstlige Brasil, og ledet religiøse ritualer av afrikansk opprinnelse.

Rundt disse ritualene oppsto det en ny type musikk som skulle bli kjent verden over: Samba. I 1916 ble den første offisielle samba skrevet – i tante Ciata's hus i Rio de Janeiro.

Med samba-musikken fikk karnevalet i Rio sin egen, originale stemme, og i 1929 deltok for første gang en samba-skole i feiringen. Dermed var grunnlaget lagt for en utvikling som har gjort Rio til verdens karnevalshovedstad nummer én.

«Farvel til det kjødelige»

Hva betyr egentlig ordet karneval? Mange ser en klar forbindelse til det senlatinske uttrykket carne vale, som kan oversettes med «farvel til kjøttet».

De fleste steder i verden feires karneval i dagene før den tradisjonelle katolske fastetiden, som starter 40 hverdager før påske. Dette er til minne om at Jesus fastet i 40 dager i ørkenen før han begynte å virke blant folket.

Karnevalet er et "farvel til det kjødelige" før fasten starter. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Den siste dagen av karnevalet er den såkalte fetetirsdag. Da når festen og utskeielsene sitt høydepunkt. En siste fråtsing i alkohol, mat og sex – før Askeonsdag. Da starter fasten, med avhold og refleksjon frem til påske.

Mange gir derfor ordet karneval den mer generelle betydningen «farvel til det kjødelige».

Karneval = «skipsvogner»

Men karneval er trolig et begrep med dypere røtter enn kristen kirkehistorie. Både greske og romerske kilder gir grunn til å hevde at denne tradisjonen går langt tilbake i hedensk tid.

Greske vasemalerier fra det sjette århundret før Kristus viser maskerte mennesker som beveger seg i en prosesjon til musikk.

En "carrus navalis" har trolig gitt opphav til ordet "karneval".

Og greske diktere skriver om «skip med hjul» som ble trukket gjennom gatene til ære for vinguden Dionysis. Slike «skipsvogner», eller carrus navalis er omtalt flere steder i gresk litteratur.

Dermed er vi fremme ved den mest sannsynlige opprinnelsen til ordet karneval: En carrus navalis, med feirende og syngende mennesker om bord – i sentrum for et opptog som hyller gudene.

5000 år siden

Men teoriene om karnevalets opprinnelse stanser ikke med dette. Enkelte mener man må hele 5000 år tilbake i tiden for å finne de dypeste røttene. Og vi må til området mellom elvene Eufrat og Tigris – oldtidens Mesopotamia.

I en babylonsk innskrift fra det tredje årtusenet før Kristus berettes det om en sju dager lang fest som ble holdt for å markere et symbolsk giftemål for en av gudene.

Romernes Saturnalia var trolig en forløper til karnevalet. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

«Intet korn blir malt disse dagene. Slavinnen er likestilt sin herskerinne og slaven sin herre. De mektige og deres undersåtter er likeverdige», står det i innskriften.

Om dette er en forløper til dagens karneval kan vi ikke vite. Men den babylonske innskriften beskriver noe av kjernen i karnevalsfeiringen: Den normale samfunnsordenen blir satt til side. Høy og lav er likestilt. Og reglene for moral og god oppførsel blir opphevet.

Likhet bak masken

Under romernes feiringer for Saturn, de såkalte saturnalier, deltok folk fra alle samfunnslag.

Slaver og frie menn byttet roller, og satt ved samme bord der de åt og drakk av hjertens lyst.

Beskyttet av masken kunne alle si det de ville uten å bli straffet. Under feiringen ble det kronet en midlertidig konge, som skulle ha makten i disse dagene.

Denne tradisjonen med en «karnevalskonge» er levende den dag i dag. Dette ser vi blant annet i Rio de Janeiro, der ordføreren overleverer byens nøkler til Kong Momo når karnevalet starter.