Slik er «slaveloven» som skaper sinne i Ungarn

Rundt 10.000 mennesker demonstrerte utenfor parlamentet og en statlig TV-stasjon i Budapest søndag. I tillegg var det demonstrasjoner i byene Györ, Szeged, Miscolc og Debrecen. Demonstrasjonen søndag var den fjerde og største på ei uke.

Mandag forsøkte to demonstranter, som også sitter i nasjonalforsamlingen, å komme seg inn på den statlige tv-kanalen MTVA for å få lest opp sine budskap, uten å lykkes.

Hvem står bak demonstrasjonene?

Hele spekteret av opposisjonspartiene er med i demonstrasjonene, sammen med studentorganisasjoner og fagforeninger.

Hvorfor demonstrerer de?

Bakgrunnen for demonstrasjonene er to nye lover som nylig er innført.

Det ene er en arbeidslov som gjør det mulig for arbeidsgivere å pålegge arbeidstagere å jobbe 400 timer overtid i året.

Samme lov gir også arbeidsgiver mulighet til å vente med å betale denne overtiden i tre år, og blir derfor kalt for en slavelov av demonstrantene.

Den andre omstridte loven som er innført, er at myndighetene vil sette opp en ny domstol, som blant annet skal dømme i saker som dreier seg om valgloven og korrupsjon.

Denne domstolen skal legges direkte under justisministeren, og strider dermed med maktfordelingsprinsippet om at domstoler skal være uavhengig av politisk styring.

Hvorfor har regjeringen innført disse lovene?

Mangel på arbeidskraft er bakgrunnen for arbeidsreformen. Dette skyldes at mange flytter ut av landet, det er stor hjerneflukt kombinert med at landet ikke ønsker å ta inn særlig mange innvandrere.

Regjeringen mener den nye loven vil komme både arbeiderne og arbeidsgiverne til gode.

Opprettelsen av den nye domstolen, blir kritisert for å være et tiltak som vil gagne makthaverne, ettersom de ofte blir beskyldt for både korrupsjon, og tukling med valgloven.

Den blir også sett på som et ledd i Orbáns gradvise nedbygging av demokratiske institusjoner, siden han kom til makta for andre gang i 2010.

Har regjeringen noe å frykte?

Regjeringspartiet Fidesz har to tredjedels flertall i parlamentet, som betyr at de kan få igjennom lover, uten å måtte bry seg om opposisjonen som er svak og tradisjonelt sett har vært fragmentert.

For mange av velgerne har det viktigste vært at landet beskyttes mot muslimsk innvandring, noe Fidesz kjørte hardt på under valgkampen i april, der Orban ble gjenvalgt for tredje gang.

Det har også tidligere vært demonstrasjoner mot regjeringen i Budapest.