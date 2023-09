Slik delte leirskredet E6 i to

Veien ble plutselig borte midt på natten. Den første nødtelefonen kom 01.46.

Bare flaks gjorde at ingen ble alvorlige skadd. Flere biler kjørte ut i skredet. Bildene viser hvor farlig situasjonen var.

Redningstjenesten har fortalt at flere personer måtte heises ut av helikopter.

– Det var ingen strøm i området, så det var beksvart da jeg kom fram. Man kunne ikke se hvor man satte føttene, forteller journalist og fotograf Mikael Berglund som var tidlig på stedet.

Det er også Berglund som har tatt de nye bildene fra stedet.

Svenske medier rapporterte først om et synkehull, men det viste seg å være et kvikkleireskred.

Berglund sier han så et stort hull 10-20 meter ned, og biler som lå nede i skredet.

Tre personer ligger fortsatt på sykehus, men skal ifølge politiet ha lettere skader.

Burger King-restauranten falt sammen i skredet. Foto: Mikael Berglund

Blir stengt i lang tid

Men skadene på hovedveien E6 er så store at det vil ta lang tid før trafikken kan gå normalt.

På en pressekonferanse lørdag ettermiddag ble det opplyst at E6 vil være stengt i flere måneder etter skredet.

E6 i Stenungsund er delt i to etter skredet. Foto: Mikael Berglund

Kvikkleireskredet rammet både den gamle og nye E6 i Stenungsund.

Området ansees fortsatt å være ustabilt og farlig.

– Det er en veldig farlig plass. Skred kan fortsatt skje, og det er et usikkert område, sa Anders Ekberg, som er sjef for redningstjenesten i Stor-Göteborg på en pressekonferanse lørdag.

Politiet etterforsker saken, og undersøker blant annet om byggearbeider og en flylling med stor masser kan ha vært utløsende for skredet.

En bussjåfør varslet redningstjenesten og fikk også stoppet biler som var på vei, forteller journalist Mikael Berglund som kom tidlig til stedet natt til lørdag. Foto: Mikael Berglund

Farlig område

Det har gått flere kvikkleireskred i dette området.

– Dette er et område som er veldig utsatt for kvikkleireskred. Historisk har det gått flere store skred her, fortalte geotekniker Håkon Heyerdal til NRK i går.

I 2006 rammet et lignende skred 5 mil lenger nord. Også den gang gikk skredet over motorveien, men da ble også jernbanen truffet.

Skredet tok meg seg mennesker og biler, men ingen ble alvorlig skadd.