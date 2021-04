Seremonien skal holdes i tråd med koronarestriksjonene og kun 30 personer kan delta. En enkel seremoni er ifølge hoffet også i samsvar med prins Philips egne ønsker.

Om lag 800 gjester fra inn- og utland ville ha blitt invitert hvis koronapandemien ikke hadde rammet verden. Tusenvis av mennesker hadde trolig kranset ruten for båren under normale omstendigheter.

Nå har politiet blitt bedt om å holde publikum på avstand, av smittevernhensyn.

Folk besøkte Windsor slott mandag, der båren til prins Philip ligger før bisettelsen i St. George kapell. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Buckingham Palace bekrefter at prins Harry vil reise fra USA for å delta bisettelsen, mens hertuginne Meghan, som er gravid, ikke kommer til å delta etter råd fra sin lege.

Land Rover frakter kisten

Lørdag nøyaktig klokka 1145 lokal tid skal soldater i paradeuniformer føre kisten fra kongefamiliens private kapell i Windsor slott den korte veien til St. George kapell.

Det skal skje i en spesialbygget Land Rover som hertugen av Edinburgh selv har vært med å designe.

Ifølge hoffet er det en modifisert Land Rover som skal frakte båren til kapellet. Britiske medier skriver at det trolig er modellen 130 Defender som blir brukt. Foto: Land Rover Vehicle Sales

Medlemmer av kongefamilien og prins Philips nærmeste medarbeidere fra hoffet vil gå i prosesjon etter kisten til kapellet.

Her er det britiske kongehusets kunngjøring med detaljene om begravelsen.

For litt over ett år siden poserte dronning Elisabeth og prins Philip foran Windsor Castle i forbindelse med hans 99 års dag 10. juni. Foto: Steve Parsons / AP

Langs ruten vil det stå soldater fra flere forsvarsgrener i æresvakt: Royal Navy, Royal Marines, The Highlanders, 4th Battalion Royal Regiment of Scotland og Royal Air Force.

Mens prosesjonen beveger seg mot kapellet blir det skutt æressalutt som ledsages av klokkeslag fra Curfwe Tower nær Windsor slott.

Slik omtalte prins Charles sin far kort tid etter at han var død.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ett minutts stillhet

Soldater fra sjøforsvaret skal bære kisten inn i kapellet. Begravelsen vil begynne etter ett minutts stillhet over hele Storbritannia.

Kisten blir drapert med hertugens flagg og pyntet med blomster. Hans medaljer, ordener og segl skal ligge på silkeputer på alteret.

Etter seremonien blir prins Philips kiste lagt i kapellets krypt. Ved dronning Elisabeths død blir kisten flyttet, slik at de kan ligge sammen i minnekrypten for tidligere regenter.

Hemmelig kode

Planene for prins Philips bisettelse har kodenavnet «Operation Forth Bridge».

Kodenavnet til prins Philips bisettelse er tatt fra broen over fjorden Firth of Forth der elven Forth renner ut i Nordsjøen. Foto: JEFF J MITCHELL / REUTERS

Det er et navn knyttet til hans tittel som hertug av Edinburgh, for der er den majestetiske jernbanebroen over Firth of Forth. Den er et landemerke som står på Unescos liste over verdensarven.

Kodenavnene på kongelige planer for bisettelser og begravelser ble i sin tid innført for at de som jobbet ved sentralbordet i Buckingham Palace ikke skulle forstå hva det var snakk om, skriver The Independent.

Men de fleste av kongehusets planer har likevel vært forberedt så lang tid i forveien at kodenavnene er blitt offentlig kjent.